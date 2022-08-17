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Иран подстрахуется от смены власти в США, - Игорь Субботин
00:03 18.08.2022

Тегеран предложил включить в "ядерную сделку" пункт о компенсации убытков
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
17 авг. 22

Иран предложил внести в текст "ядерных" договоренностей с США и международными посредниками пункт о необходимости компенсации убытков в случае отмены соглашения. Исламская Республика считает, что сделка в случае ее заключения может быть денонсирована после прихода к власти в Америке другой, более жесткой администрации, поэтому хочет наложить на своих визави обязательство по поводу неустойки. Республиканцы, имеющие президентские амбиции, действительно, давно обещают дать любым соглашениям с Тегераном задний ход. Однако в экспертной среде говорят, что закрепить пункт о компенсации крайне сложно.
О новых требованиях иранских переговорщиков сообщили источники канала CNN. По их словам, одним из ключевых проблемных вопросов, которые стоят сейчас перед американскими дипломатами, является предоставление Исламской Республике убедительных гарантий, что она сможет получить компенсацию на случай, если "следующие администрации США в очередной раз решат выйти из сделки", как это уже было в эпоху бывшего президента Дональда Трампа. Советник иранской переговорной команды Мохаммад Маранди подтвердил CNN, что его страна действительно прилагает усилия, чтобы включить в договоренности условие о возмещении убытков, если обновленный Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) будет разорван.

В начале этой недели иранская сторона направила ЕС письмо в ответ на его предложения по поводу восстановления СВПД. Как проинформировало со ссылкой на свои источники издание Politico, представленный Тегераном текст сосредоточен на аспектах ослабления санкционного режима и экономических гарантиях. По большому счету, письмо является реакцией на составленный в этом месяце европейскими официальными лицами проект окончательного драфта СВПД. Как отмечало издание Wall Street Journal, в нем Брюссель предложил иранцам ряд уступок, в том числе по поводу международного расследования в отношении обнаруженного у них ядерного материала. На ответ Тегерана западные дипломаты смотрят положительно.

По оценкам испанской газеты Pais, решение о возрождении СВПД может быть принято уже в ближайшие дни. В Евросоюзе в этой связи отмечают, что в истории важно поставить точку до начала промежуточных выборов в Конгресс США этой осенью. Ряд социологов считает, что Демократической партии не удастся удержать контроль над Капитолийским холмом.

В ходе своего брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил: "Последние 16 месяцев мы потратили на процесс, который, как мы считаем, длился гораздо дольше, чем необходимо. Мы рассмотрели масштабные темы, которые лежат в основе двух ключевых вопросов: какие шаги должен предпринять Иран для возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и к каким шагам должны быть готовы США в плане смягчения санкций".

Угрозы разорвать потенциальное соглашение с Ираном звучат в США регулярно – в основном со стороны видных представителей республиканского лагеря. Так, посещая в июне албанскую штаб-квартиру ключевой диссидентской организации, Национального совета сопротивления Ирана, бывший вице-президент Майкл Пенс дал понять, что возможная "ядерная сделка" долго не проживет: "Слабость пробуждает зло, а зло, пробуждающееся в Иране и во всем мире, говорит о слабости, которую проецирует нынешняя американская администрация".

В мае этого года подобный визит в штаб-квартиру противников Тегерана совершил и экс-госсекретарь Майкл Помпео, который до сих пор находится под дорогостоящей охраной компетентных органов из-за страха перед нападениями со стороны иранских агентов. Бывший глава дипведомства также поспешил обнадежить леворадикальных оппонентов Исламской Республики, заявив, что американской стороне "необходимо обратиться к иранскому сопротивлению и воспользоваться его огромными возможностями". "Серьезным недостающим фактором в политике США в отношении Ирана до настоящего момента было отсутствие политической поддержки для организованной оппозиции", – сказал республиканец.

В этой связи попытка иранских официальных лиц просчитать последствия срыва потенциального соглашения выглядит закономерно.

"Интерес Тегерана к компенсации вполне понятен, – отметил в разговоре с "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – Иранская сторона с самого начала стремится получить хоть какие-то гарантии на случай вероятного выхода США уже из возрожденного СВПД. Однако сейчас не совсем ясно, в чем эти компенсации заключаются. Пустые слова и политические заявления Ирану никак не помогут, потому что он уже наслышался сожалений от ЕС и других стран после выхода США из СВПД при Трампе". Все эти сочувственные высказывания ничуть не облегчили последствий удара американских санкций, которым послушно стали следовать компании и банки из Европы и других регионов, обратил внимание эксперт.

По словам Лямина, если же речь идет об интересе Тегерана к финансово-экономической компенсации, то встает вопрос, как закрепить подобное условие так, чтобы оно стало обязательным к исполнению американской стороной в случае демарша в отношении "ядерной сделки". "Ключевая проблема вокруг СВПД как раз заключается в том, что стремящиеся к СВПД американские администрации не могут провести через Конгресс и закрепить какие-либо обязательства. Соответственно следующая администрация президента США может с легкостью от них отказаться", – делает вывод собеседник "НГ".

Источник - НГ
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