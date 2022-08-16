США бросают десятки бывших афганских транспортно-боевых Ми-17 в битву за Украину

00:29 18.08.2022 Это было бы невозможно без Таджикистана и Узбекистана, давно готовых ударить в спину кормящей и не раз спасавшей их России



Сергей Ищенко



Прямо сейчас Соединенные Штаты пытаются решить задачу почти немыслимой сложности: заставить ВСУ перейти в давно анонсированное Киевом контрнаступление.



Со стороны Украины для этого необходимо наличие двух основных условий. Первое - создать на участке прорыва превосходство в живой силе. Это давно сделано, после четырех волн мобилизации общая численность украинской пехоты в зоне боевых действий превосходит российскую в разы.



Однако для масштабного контрудара необходимо и еще одно условие: хотя бы сравняться на фронте с нашей группировкой в огневой мощи. Вот с этим пока у противника гигантская проблема. Русская артиллерия и авиация практически непрерывным огнем буквально вколачивают части и соединения ВСУ в украинский чернозем, не давая поднять головы над брустверами.



По сделанному во вторник признанию главкома украинской армии генерала Валерия Залужного, в итоге положение его подчиненных на передовой давно плачевное. Интенсивность обстрелов со стороны русских - до 800 ракетных и артиллерийских ударов ежесуточно. При этом на головы солдат и офицеров ВСУ за тот же период обрушивается от 40 до 60 тысяч одних только снарядов крупных калибров.



При таких условиях удержать бы заранее подготовленные позиции. О каком контрнаступлении речь?



Американцы, естественно, все происходящее в зоне спецоперации знают не хуже Залужного. Поскольку просто не вылезают из его рабочего кабинета. И напряженно ищут выход. И даже, похоже, уже почти нашли его.



Если все у Вашингтона выгорит, боевой состав Повітряних Сил Збройних сил України почти моментально грозит увеличиться раза в полтора-два. Соответственно вырастет и их боевая эффективность на фронте.



Как американцы собираются этого добиться? Очень просто. В поле их зрения давно находится примерно сотня боевых самолетов и вертолетов, на которых в августе 2021 года после падения Кабула спасавшиеся от победоносных в те дни талибов * афганские летчики перелетели в соседние Узбекистан и Таджикистан.



Часть из этих машин - российского производства. Прежде всего - вертолеты типа Ми-17В-5. Это экспортная версия прекрасно известного во всем мире еще советского военно-транспортного Ми-8. Одна модель от другой по большому счету отличается лишь двигательной установкой. Эти машины после 2013 года были вполне легально проданы Москвой Вашингтону для последующей переправки армии тогдашнего афганского режима, заботливо опекаемого в ту пору США.



Для справки: основной контракт на поставку в Афганистан 21 вертолета Ми-17В-5 (модификацией вертолетов типа Ми-8/17, разработанных КБ Миля при участии Казанского вертолетного завода) Рособоронэкспорт заключил с правительством США в мае 2011 года. Сделка предусматривала в том числе и передачу Кабулу запчастей к этим машинам и обучение обслуживающего персонала.



В 2012 году было подписано дополнительное соглашение на отгрузку в Кабул еще 12 винтокрылых машин. А в 2013-ом стороны заключили второй контракт на поставку еще 30 "вертушек". Таким образом, Национальный воздушный корпус Афганистана, которому предназначались вертолеты, должен был получить от России через Соединенные Штаты 63 машины Ми-17. Общий объем сделок составил около 1,1 миллиарда долларов.



Однако выполнение контракта не было доведено до конца. До Афганистана добралась только часть российских вертолетов. Остальным помешали международные санкции, которые по инициативе тех же американцев с 2014 года начали вводить против нашей страны после госпереворота в Киеве и последовавших событий в Крыму и на Донбассе.



А год назад и сами Соединенные Штаты под натиском талибов сбежали из Афганистана. Так пять Ми-17, все же до 2014 года переправленных за океан из России, мертвым грузом осели на балансе Пентагона.



Никакого иного применения им кроме как на Украине, летчиков которой нет нужды переучивать на эту технику, Вашингтон и до начала нашей спецоперации придумать не смог. Поэтому в январе 2022 года та пятерка застрявших между США и Афганистаном Ми-17 была передана Киеву. И, скорее всего, уже сгорела в полгода бушующем костре боевых действий.



Тогда в Вашингтоне и обратили самый пристальный взгляд на Таджикистан и Узбекистан, где безо всякой пользы для "мирового гегемона" и украинского режима до сих пор простаивают угнанные из Афганистана самолеты и вертолеты. Еще в апреле нынешнего года Пентагон объявил, что в очередной пакет американской военной помощи Киеву войдут 11 вертолетов Ми-17.



Прежде всего - а сколько их там всего? В одном только Узбекистане, по сведениям Генеральной прокуратуры этой республики, с прошлого лета по военным аэродромам в полной безвестности о своей дальнейшей судьбе томятся 22 военных самолета и 24 вертолета (Embraer EMB 314 Super Tucano, UH-60 Black Hawk, MD-530, PC-12 и Ми-17). А по сведениям представителя Министерства обороны США майора Роба Лодевика, по состоянию на 21 августа прошлого года в Таджикистане находилось еще 18 таких бывших афганских боевых единиц. Впрочем, по последним данным Москвы, неведомо как к сегодняшнему дню в этой стране это число выросло аж до 60-ти.



В ноябре прошлого года афганских пилотов этих воздушных судов перевезли а ОАЭ, а затем - в США. О судьбе же военной техники тогда ничего сказано не было. Но с началом российской спецоперации на Украине вокруг угнанных машин политической пространство просто закипело.



В январе этого года и. о. министра обороны временного правительства Афганистана Мавлави Мохаммад Якуб Муджахид потребовал от Узбекистана и Таджикистана вернуть авиатехнику его стране. "Наши самолеты, находящиеся в Таджикистане или Узбекистане, должны быть возвращены. Мы не позволим, чтобы эти самолеты оставались за границей или использовались этими странами", - сказал он.



В ответ тогдашний официальный представитель Пентагона Джон Кирби выразился в том смысле, что если бесхозные пока самолеты и вертолеты из Центральной Азии когда-нибудь и куда-нибудь все же и отправятся, то уже точно не обратно в Афганистан. А решение, мол, будут принимать именно Штаты, поскольку за спорное имущество Москве заплачены их денежки. Стало быть, и право собственности с той поры за ними.



В апреле спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в интервью "Голосу Америки"** сообщил, что Ташкент согласен: те самые самолеты и вертолеты, безусловно, американские. Им и только им, выходит, и решать, что со всем этим летающим добром дальше делать.



Однако если бы все было так просто, во всяком случае, десятки еще вовсе не старых Ми-17 уже наверняка воевали бы с нами за Украину. Но и тут "свободному миру" помешала Россия.



27 апреля 2022 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ распространила заявление, в котором говорится, что Москва "выражает протест по поводу любой незаконной передачи Украине или другим странам вооружения и военной техники российского (советского) производства, в том числе вертолетов, поставленных АО „Рособоронэкспорт" в рамках крупного контракта с Пентагоном, заключенного в 2011 году".



Дело в том, указывают российские представители, что контрактом и соответствующими сертификатами конечного пользователя "предусмотрено, что данная вертолетная техника предназначена для передачи американской стороной вооруженным силам Афганистана и не подлежит реэкспорту или передаче какой-либо третьей стране, за исключением Исламской Республики Афганистан, без согласия Российской Федерации.



Волюнтаристское решение США о поставке упомянутых "афганских" вертолетов Украине грубо нарушает основы международного права и положения российско-американских контрактных документов.



Признание официальными лицами Пентагона неспособности США осуществлять надзор над дальнейшим перемещением поставляемого американцами Украине вооружения, а значит исключение его бесконтрольной передачи третьим лицам, лишь усугубляет и без того обострившуюся террористическую угрозу в мире".



В общем, американо-украинскую "лошадь" почти бандитского реэкспорта наша страна тогда, судя по всему, сумела притормозить. Но не остановить окончательно.



Из дальнейшего обмена дипломатическими репликами всех заинтересованных сторон следует, что американцы, как обычно, решили наплевать на свои юридические обязательства перед Россией и все же готовятся переправлять Ми-17 на Украину.



Во всяком случае, 16 августа спецпредставитель президента России по Афганистану, директор департамента МИД РФ Замир Кабулов выступил с таким достаточно резким заявлением: "Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов: в Таджикистан около 60 и около 40−50 в Узбекистан".



В минувший понедельник, 15 августа, в ходе форума "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев назвал запланированную передачу Ми-17 Киеву "вопиющим примером незаконного реэкспорта". Из чего следует, на мой взгляд, как говаривал в свое время первый и последний президент Советского Союза, несмотря на все протесты Москвы, "процесс уже пошел".



Ну и что нам теперь делать перед лицом этого произвола? Судиться с Вашингтоном? Долго и бесперспективно.



Но штука в том, полагаю, что ставить на место надо бы не только Вашингтон. Про Ташкент с Душанбе тоже забывать не следует, поскольку они явные соучастники в этой опасной для нас истории.



И уж если на американцев мы повлиять, по большому счету, не в силах, то уж с этими-то, по уши зависимыми от России, мы разбираться просто обязаны. Разве нельзя прямо сегодня велеть Федеральной миграционной службе РФ попристальней присмотреться к законности пребывания на территории нашей страны миллионов трудовых мигрантов их Таджикистана и Узбекистана? И даже начать прямо завтра высылать из пачками на историческую родину?



Пусть толпы этих несчастных, за счет заработков которых на наших просторах ежегодно формируется львиная часть бюджетов среднеазиатских республик, вернутся к своим семьям с пустыми карманами. Посмотрим, что тогда они сделают с собственными властями, наплевавшими на военно-политические интересы России.



А можно, видимо, и перестать слишком стойко защищать рубежи того же Таджикистана от весьма вероятного натиска талибов с юга. Предварительно получив гарантии от нынешнего Кабула для нашей 201-й военной базы в Душанбе, если она займет нейтральную позицию.



Что тогда будет? Это недавно попытался дать понять заместитель командира 217-го армейского корпуса талибов "Омари" мулла Джан Мохаммад Хамза. В конце июля он так высказался в местной газете "Хаште субх": "Если Таджикистан не прекратит вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а Россия не будет стоять за спиной Таджикистана, то талибы захватят эту страну в течение недели".



* Движение "Талибан", талибы - решением Верховного Суда РФ признано экстремистской и/или террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена.



** "Голос Америки" решением Минюста России признан иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660771740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №972

- Итоги социально-экономического развития Казахстана за 7 месяцев этого года рассмотрели в Правительстве

- Алихан Смаилов поручил разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива

- Принять все меры для безопасности наших детей - Алихан Смаилов дал поручения к новому учебному году

- Экономика и контроль

- Кадровые перестановки

- Обещания акимата не спасают столицу от потопов

- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальном визитом в Сингапур

- 475 тысяч казахстанских учащихся будут охвачены поддержкой за счет Фонда всеобуча

