В особняках экс-кыр-презов Бакиева и Атамбаева откроют детские реабилитационные центры

00:41 18.08.2022

17 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



В особняках бывших президентов Курманбека Бакиева и Алмазбека Атамбаева откроют круглосуточные детские реабилитационные центры. Об этом сообщает пресс-служба Министерство труда, соцобеспечения и миграции.



В ведомстве отметили, что в Кыргызстане живут около 200 тысяч человек с инвалидностью, из которых 35 тысяч - дети до 18 лет.



"При этом в стране имеются сложности с полноценным обеспечением всех ЛОВЗ реабилитационными услугами. Потому в зданиях домов бывших президентов Курманбека Бакиева на проспекте Жибек Жолу и дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, переданных в государственную собственность, будут работать круглосуточные детские реабилитационные центры", - говорится в сообщении.