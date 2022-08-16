Зачем кыргызам парламент, когда есть курултай? - попытался объяснить Садыр Жапаров

06:27 18.08.2022

18 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Садыр Жапаров объяснил, зачем созывает Народный курултай



Президент дал разъяснения, почему и зачем он созывает Народный курултай. Об этом Садыр Жапаров написал пост в социальных сетях.



Напомним, согласно указу, первый Народный курултай пройдет 25 ноября 2022 года.



Президент выразил сожаление по поводу того, что Жогорку Кенеш не принял закон о Народном курултае.



"Поэтому до принятия закона я решил своим указом созвать курултай в этом году. Все ветви власти предоставят широкой общественности отчеты о своей проделанной работе за год и выслушают предложения, высказанные на курултае. Многие задаются вопросом о том, кто может быть избран делегатом курултая. Участники будут избираться и делегироваться самими местными жителями. Депутаты местных кенешей проведут организационную работу, собрав местное население. На собраниях народ изберет делегатов. Избранный делегат примет участие в курултае, который состоится в Бишкеке", - пояснил Садыр Жапаров.



Он призвал народ активно участвовать в выборах делегатов и заверил, что "отныне курултай не будет "дежурным", как раньше".