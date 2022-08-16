Узбекистан договорился с Ираном и Туркменистаном об упрощении грузоперевозок

06:36 18.08.2022

Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов договорился с коллегой из Туркменистана об организации интермодальных перевозок грузов в Турцию через озеро Ван, а с иранским - о пилотных грузовых автоперевозках из порта Чабахар в Узбекистан.



Министерство транспорта Узбекистана договорилось с коллегами из Ирана и Туркменистана об упрощении режима грузовых международных перевозок, сообщила пресс-служба ведомства.



Министр транспорта Узбекистана 15−16 августа Ильхом Махкамов принимал участие в международной транспортной конференции в Ашхабаде.



На полях конференции он провел переговоры с генеральный директором Агентства по транспорту и коммуникациям Туркменистана Мамметханом Чакиевым и министром дорог и градостроительства Ирана Саидом Рустамом Касими.



В ходе переговоров с Мамметханов Чакиевым были достигнуты договоренности об организации интермодальных перевозок грузов в Турцию (через озеро Ван) по международному транспортному и транзитному коридору "Узбекистан - Туркменистан - Иран", сокращении сборов за автомобильные перевозки и упрощении порядка получения туркменских виз водителями Узбекистана.



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На встрече с иранским коллегой была достигнута договоренность о сокращении сборов и платежей за международные автомобильные перевозки.



Ильхом Махкамов и Саид Рустам Касими также договорились организовать пилотные грузовые автомобильные перевозки из порта Чабахар в Узбекистан, а также через Узбекистан по транспортному маршруту "Китай - Европа".



Напомним, неделей ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил проработать оптимальные маршруты для экспортеров и снизить их транспортные затраты, а также решить вопросы с получением дополнительных разрешений на перевозку экспортных грузов в Европу. С Пакистаном и Туркменистаном могут создать совместные компании для автомобильных грузоперевозок.