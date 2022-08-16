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|Узбекистан договорился с Ираном и Туркменистаном об упрощении грузоперевозок
06:36 18.08.2022
Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов договорился с коллегой из Туркменистана об организации интермодальных перевозок грузов в Турцию через озеро Ван, а с иранским - о пилотных грузовых автоперевозках из порта Чабахар в Узбекистан.
Министерство транспорта Узбекистана договорилось с коллегами из Ирана и Туркменистана об упрощении режима грузовых международных перевозок, сообщила пресс-служба ведомства.
Министр транспорта Узбекистана 15−16 августа Ильхом Махкамов принимал участие в международной транспортной конференции в Ашхабаде.
На полях конференции он провел переговоры с генеральный директором Агентства по транспорту и коммуникациям Туркменистана Мамметханом Чакиевым и министром дорог и градостроительства Ирана Саидом Рустамом Касими.
В ходе переговоров с Мамметханов Чакиевым были достигнуты договоренности об организации интермодальных перевозок грузов в Турцию (через озеро Ван) по международному транспортному и транзитному коридору "Узбекистан - Туркменистан - Иран", сокращении сборов за автомобильные перевозки и упрощении порядка получения туркменских виз водителями Узбекистана.
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На встрече с иранским коллегой была достигнута договоренность о сокращении сборов и платежей за международные автомобильные перевозки.
Ильхом Махкамов и Саид Рустам Касими также договорились организовать пилотные грузовые автомобильные перевозки из порта Чабахар в Узбекистан, а также через Узбекистан по транспортному маршруту "Китай - Европа".
Напомним, неделей ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил проработать оптимальные маршруты для экспортеров и снизить их транспортные затраты, а также решить вопросы с получением дополнительных разрешений на перевозку экспортных грузов в Европу. С Пакистаном и Туркменистаном могут создать совместные компании для автомобильных грузоперевозок.