 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.08.2022
06:42  Пост-Афганье. США ушли, а осадок остался, - Кирилл Кривошеев
06:36  Узбекистан договорился с Ираном и Туркменистаном об упрощении грузоперевозок
06:30  В школах Казахстана отменили изучение русского языка с первого класса
06:27  Зачем кыргызам парламент, когда есть курултай? - попытался объяснить Садыр Жапаров
00:41  В особняках экс-кыр-презов Бакиева и Атамбаева откроют детские реабилитационные центры
00:29  США бросают десятки бывших афганских транспортно-боевых Ми-17 в битву за Украину
00:03  Иран подстрахуется от смены власти в США, - Игорь Субботин

00:01  Конфликт из-за Тайваня лишил покоя хозяев иностранных фирм в КНР, - В.Скосырев
Среда, 17.08.2022
21:09  Российская ЧВК Вагнер окончательно выдавила французскую армию из Мали
15:50  Над мировой экономикой сгущаются тучи.., - Дезмонд Лахман
15:48  Три года подряд низовья Амударьи испытывают острый дефицит воды
15:44  США разжигают огонь войны. Но сгорят в нем сами, - Ван Фань
14:43  Кристин Антье Граве стала постпредом ООН в Кыргызстане
14:38  В Турции сотрудники консульства Туркменистана избили активистов и адвоката
14:19  Президент Узбекистана отбыл в Медину
13:00  Нанобитвы внесут сумятицу в мировой рынок микрочипов
12:54  В Узбекистане учрежден новый орден - "Имам Бухари"
12:51  А был ли у Сталина план создания народно-демократической республики на Хоккайдо?
12:45  Этнос, народ, нация: русско-немецкие параллели
12:42  В Узбекистане поставят памятник художнику Игорю Савицкому - основателю Госмузея искусств Каракалпакстана
12:40  Гражданское мракобесие в Казахстане. Народные инициативы: одна безумнее другой, - Асель Омирбек
10:28  Фондовую биржу Ташкента возглавил грузинский "варяг" Георгий Паресишвили
10:23  Германия ищет выхода из тупика, в котороый ее загнали глобалисты и политика Байдена, - Х.Алонсо-Трабанко
09:15  Год у власти в Афганистане не изменил "Талибан", - Нуруллаx Вализаде
09:10  Европа легализует наркотики. "Право на опьянение" как европейская ценность?
09:01  Донбассфронт. Депутат Госдумы Бородай лично обстрелял позиции ВСУ из САУ
08:48  КазАкиматы перестанут отлавливать собак и кошек
08:15  Удар в челюсть ногой быстро заставит США одуматься: Пекин не будет особо церемониться с Вашингтоном, - Иван Рыбин
08:02  Один маленький Давид и много больших Голиафов. Новая битва за Афганистан?
07:57  Запад ждет неприятный сюрприз, - Андрей Колесник
01:21  Центральная Азия: к Америке лицом, а к России задом? - Ирина Джорбенадзе
01:14  Водная отрасль в Казахстане: губит людей не пиво..., - Женис Байхожа
00:43  Нас ждет жаркая осень: пройдут ли в стране выборы и станет ли Казахстан более антироссийским? - Данияр Ашимбаев
00:38  Эрдоган нашел альтернативу американскому оборонпрому, - Игорь Субботин
00:37  Президентскую литературную премию учредят в Казахстане. Для лиц не старше 29-ти!
00:28  Китай и Индия ссорятся из-за Шри-Ланки. Москва - в нейтралитете, - В.Скосырев
00:19  Активы Гульнары Каримовой в размере $131 млн вернут из Швейцарии в Узбекистан
00:13  Саудовская Аравия может потеснить Россию в Центральной Азии, - В.Панфилова
00:08  Раскол в ОДКБ: Казахстан вооружает Украину
Вторник, 16.08.2022
21:06  Очередной болашакер-поскакун возглавил Антимонопольное ведомство Казахстана
15:08  Руины дружбы. На Иссык-Куле так и стоят заброшенными бывшие узбекские пансионаты
14:40  Опубликован полный список жертв "кровавого января" в Казахстане
14:20  Кыргызстан. Муфтий Замир Ракиев передал женщинам-мусульманам платки от имени президента Садыра Жапарова
14:08  Знаменитый памятник Аленке переехал и теперь установлен в городе Воронеж
13:42  КырПрокуратура выявила вывод огромных денег из ГП "Кыргызаэронавигация"
13:38  Афганистан показал тупиковый путь Запада, - Тимофей Бордачев
13:33  Вложились на полную: саудиты инвестировали $500 млн в российскую нефтегазовую отрасль
13:31  Что связывает Ватикан и наркокартели? - А.Игнатьев
13:29  Европу излечит только... неминуемая катастрофа, - Петр Станек
13:28  Киссинджер и "украинский вопрос": в чем интерес "глубинного государства"? - В.Павленко
13:25  Больше никаких айфонов: к чему приведут Запад санкции против Китая, - Элли Кук
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Узбекистан договорился с Ираном и Туркменистаном об упрощении грузоперевозок
06:36 18.08.2022

Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов договорился с коллегой из Туркменистана об организации интермодальных перевозок грузов в Турцию через озеро Ван, а с иранским - о пилотных грузовых автоперевозках из порта Чабахар в Узбекистан.

Министерство транспорта Узбекистана договорилось с коллегами из Ирана и Туркменистана об упрощении режима грузовых международных перевозок, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр транспорта Узбекистана 15−16 августа Ильхом Махкамов принимал участие в международной транспортной конференции в Ашхабаде.

На полях конференции он провел переговоры с генеральный директором Агентства по транспорту и коммуникациям Туркменистана Мамметханом Чакиевым и министром дорог и градостроительства Ирана Саидом Рустамом Касими.

В ходе переговоров с Мамметханов Чакиевым были достигнуты договоренности об организации интермодальных перевозок грузов в Турцию (через озеро Ван) по международному транспортному и транзитному коридору "Узбекистан - Туркменистан - Иран", сокращении сборов за автомобильные перевозки и упрощении порядка получения туркменских виз водителями Узбекистана.

Реклама на Газета.uz
На встрече с иранским коллегой была достигнута договоренность о сокращении сборов и платежей за международные автомобильные перевозки.

Ильхом Махкамов и Саид Рустам Касими также договорились организовать пилотные грузовые автомобильные перевозки из порта Чабахар в Узбекистан, а также через Узбекистан по транспортному маршруту "Китай - Европа".

Напомним, неделей ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил проработать оптимальные маршруты для экспортеров и снизить их транспортные затраты, а также решить вопросы с получением дополнительных разрешений на перевозку экспортных грузов в Европу. С Пакистаном и Туркменистаном могут создать совместные компании для автомобильных грузоперевозок.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660793760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №972
- Итоги социально-экономического развития Казахстана за 7 месяцев этого года рассмотрели в Правительстве
- Алихан Смаилов поручил разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива
- Принять все меры для безопасности наших детей - Алихан Смаилов дал поручения к новому учебному году
- Экономика и контроль
- Кадровые перестановки
- Обещания акимата не спасают столицу от потопов
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальном визитом в Сингапур
- 475 тысяч казахстанских учащихся будут охвачены поддержкой за счет Фонда всеобуча
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  