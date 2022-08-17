Пост-Афганье. США ушли, а осадок остался, - Кирилл Кривошеев

06:42 18.08.2022

17.08.2022,



МИД РФ высказался о связанных с Афганистаном проблемах через год после эвакуации войск США



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Уйдя из Афганистана, США продолжают занимать крайне деструктивную позицию по связанным с этой темой вопросам. С таким посылом выступили в российском МИДе на фоне первой годовщины захвата Кабула движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ). При этом помимо традиционных обвинений прозвучали и новые - они касаются конфликта на Украине. Во-первых, как утверждают российские дипломаты, на стороне "украинских нацистов" воюют бывшие афганские военные. А во-вторых, есть угроза того, что именно Киеву достанутся самолеты и вертолеты, год назад экстренно переброшенные из Афганистана в дружественные Москве республики Центральной Азии.



МИД РФ решил отметить годовщину падения Кабула (оно произошло 15 августа 2021 года) целым рядом заявлений. Правда, посвящены они были не столько Афганистану, сколько Соединенным Штатам. Так, директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин обратил внимание на традиционную для Афганистана проблему - наркопреступность. "За двадцатилетнее пребывание в этой стране США и их союзников по НАТО Афганистан превратился в наркогосударство: объем незаконного производства опиатов возрос почти в 40 раз по сравнению с уровнем 2001 года. Помимо того он стал крупнейшей лабораторией по производству метамфетамина",- сказал дипломат в интервью "РИА Новости". Он признал, что приход к власти талибов проблему не решил, но вину за это возложил на США и их союзников, которые не спешат передавать правительству талибов замороженные активы прежнего афганского правительства: "Блокировка западными странами финансовых активов Афганистана обеспечила паралич не только банковской отрасли, но и связанных с ней промышленности и сельского хозяйства. В данных сложнейших условиях культивация опийного мака и производство наркотиков остаются чуть ли не единственным источником дохода для афганского населения".



Рост наркотрафика сейчас фиксируют и соседи Афганистана. Так, например, 16 августа юрисконсульт Таможенной службы Ирана Фарида Зубейди сообщила о задержании крупнейшей партии метамфетамина - 1119 кг, которая перевозилась в двух грузовиках.



Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов тем временем выступил с еще более антиамериканскими заявлениями. Также в интервью "РИА Новости" он рассказал: Москва фиксировала случаи, когда третьи страны пытались вербовать в Афганистане наемников для участия в украинском конфликте. Талибы, как отметил дипломат, "заявили, что не допустят (такой практики.- "Ъ") в пределах своих реальных возможностей".



Зато, по словам господина Кабулова, в рядах украинской армии уже оказались бывшие афганские военные, которые успели выехать за рубеж, но так и не получили никакого легального статуса в США.



Дипломат заявил, что эти люди "присоединяются к украинским нацистам" исключительно "как наемники, за деньги". "Но это от талибов никак не зависит",- встал Замир Кабулов, как и Владимир Тарабрин, на защиту нынешних властей Афганистана.



И талибов, и прежние власти возмутило решение США потратить средства афганского Центробанка

Кроме того, господин Кабулов сделал заявление, которое касается не только России и США, но и стран Центральной Азии - Узбекистана, который пытается держать нейтралитет в глобальных конфликтах, и Таджикистана, союзника Москвы по Организации договора о коллективной безопасности. "Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов: в Таджикистан - около 60 и около 40–50 в Узбекистан",- заявил российский дипломат.



Теоретически эти опасения можно было бы донести до самих американцев, но, по словам господина Кабулова, в нынешних условиях Москва не собирается это делать. "Нам не о чем, по крайней мере по моей линии, с ними разговаривать,- заявил он.- Их спецпредставитель на конференции в Ташкенте (конференция прошла 26–27 июля и была посвящена Афганистану, США представлял спецпредставитель Томас Уэст.- "Ъ") предлагал поговорить, но я сказал, что у нас нет общих тем для разговора".



Таким образом, ответственность за возможную передачу военной техники Киеву отчасти переносится на страны, где она хранится сейчас.



Но от них практически ничего не зависит, считает эксперт по Центральной Азии, сотрудник Фонда Карнеги за глобальный мир Темур Умаров. "Чтобы быть нейтральной стороной, Узбекистан будет просто следовать букве закона. Согласно ему, он обязан передать Штатам самолеты и вертолеты, а дальше те пусть сами все решают,- сказал эксперт "Ъ".- С Таджикистаном другая ситуация. Из всех стран региона в Таджикистане и Туркменистане меньше всего говорят про Украину. Эмомали Рахмон (президент Таджикистана.- "Ъ") только пару раз говорил что-то про "сложные геополитические процессы". Думаю, они будут стараться все сделать максимально тихо. Могут придумать много отговорок: нет топлива или нет свободных пилотов, а ваших пустить не можем".



Что мир узнал о талибах за год с момента их прихода к власти

Белорусский военный эксперт Александр Алесин, в свою очередь, предположил: высказывания насчет опасений по поводу передачи афганских самолетов Украине - это сигнал странам Центральной Азии. "Легкие самолеты и вертолеты, которые были на вооружении афганской армии, теоретически можно приспособить для действий на Украине. Например, в Сирии на учебно-боевые самолеты L-29 навешивались кассетные боеприпасы и пулеметы, что позволяло использовать их в качестве легких штурмовиков. Но учитывая превосходство российских средств ПВО, эта техника не проживет и суток,- заявил "Ъ" господин Алесин.- Однако американцам эта техника все равно не нужна, и она в любом случае окажется у кого-то из союзников Вашингтона".



Кирилл Кривошеев