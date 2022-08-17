 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сколько людей выдержит Земля?
13:06 18.08.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На нашей планете живет уже восемь миллиардов человек, но угроза перенаселения больше не входит в число главных опасностей для будущего.

Александр Желенин
Политический обозреватель

Население Земли достигло восьмимиллиардной отметки несколько раньше, чем предполагалось. Во всяком случае такие цифры дает сайт countrymeters.info, подсчитывающий численность землян в режиме онлайн. Между тем, по подсчетам ООН, рубеж в 8 миллиардов человек будет достигнут только в ноябре этого года.

Так или иначе, но человечество или уже перешагнуло или вот-вот перешагнет очередной символический рубеж. Что касается самых густонаселенных стран, то тут пока без перемен. Первое место все еще у Китая - более 1,456 млрд человек. На пятки ему продолжает наступать Индия - более 1,419 млрд человек, причем как уверены практически все демографы, она вскоре вырвется вперед. Дальше большой разрыв - на третьем месте Соединенные Штаты Америки с численностью населения почти 336,6 млн человек. На четвертом Индонезия - 281 млн. Далее по убывающей идут Пакистан - 231 млн, Нигерия - 218 млн, Бразилия - 216 млн, Бангладеш - 169 млн. Россия на девятом месте 146 млн, а замыкает десятку Мексика, где живет почти 133 млн человек.

Между тем, в Китае, долгое время ставившем демографические рекорды, рост населения уже почти прекратился. И дело тут не только в действенности политики ограничения рождаемости, проводившейся долгое время партией и правительством под лозунгом "одна семья - один ребенок".

Постепенное сокращение рождаемости происходит и в других государствах. Причем даже в таких, которым вроде бы как "по штату" положено быстрое увеличение общей численности населения. Например, в Саудовской Аравии - теократическом государстве с чрезвычайно жесткими законами и соответствующими религиозными традициями. Рост населения там, если и имеется, то крайне незначительный. Например, в 2021 году такой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину, в Саудовской Аравии составил 1,9 ребенка. Это немногим больше, чем в России (1,7). И это при том, что аборты в Саудовской Аравии запрещены.

Объяснение сокращения роста населения в развитых обществах известно давно. Высокий уровень жизни (как в той же Саудовской Аравии, например), высокий уровень образования и общей культуры (у таких людей больше потребность в реализации себя в своем деле и общественной жизни), а также высокий уровень урбанизации. Например, в той же Саудовской Аравии в городах живет 82% населения, в Китае - 64%, в России - около 75%.

В то же время в Индии, где население продолжает стремительно увеличиваться, горожан до сих пор всего 35%. Соответственно, больше 64% индийцев - жители сельской местности с соответствующими традиционными представлениями о сексуальных отношениях и семье.

По этой и ряду других причин (например, низкий уровень грамотности, особенно среди женщин) Индия вместе с Африкой южнее Сахары в обозримом перспективе будут одними из основных драйверов продолжающегося увеличения населения Земли. Однако по мере роста доли городского населения, развития образования и общей культуры увеличение населения прекратится и в этих регионах планеты.

Еще немного статистики. За первые пятьдесят лет XX века (с 1900 года по 1950 год), несмотря на две мировые войны, прошедшие в этот временной промежуток, население Земли выросло примерно в полтора раза - с 1,656 млрд до 2,518 млрд человек. В следующие полвека (с 1950 года по 2000 год) оно составило уже 6,070 млрд человек, увеличившись сразу почти в два с половиной раза.

Если экстраполировать эту динамику на последующие 50 лет, то можно ожидать, что в 2050 году на планете будет жить не менее 12 млрд человек. Между тем большинство демографов сегодня с таким прогнозом не согласны - они полагают, что перенаселение Земле не грозит. Напротив, по расчетам ученых, в текущем столетии начнется депопуляция жителей планеты. Некоторые считают, что это может произойти уже как раз к 2050 году или несколько позже.

В любом случае, исходя из имеющихся тенденций, предполагается, что численность в 10 миллиардов человек возможно не будет достигнута никогда и лет через двадцать-тридцать начнется сокращение общего числа людей на Земле.

Что, в общем, не так уж и плохо, поскольку это (как хочется надеяться) будет происходить на фоне увеличения продолжительности и улучшения качества жизни людей. Кроме того, это несколько уменьшит экологическую нагрузку на нашу планету, причем без войн, геноцида и социальных катаклизмов. Впрочем, последнее, к сожалению, никто гарантировать не может. "Разумные дети Земли" все еще не совсем разумны.

Александр Желенин

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660817160


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