Пять требований Асада на переговорах с Турцией, - Йылмаз Бильген

13:13 18.08.2022

Türkiye

Турция



Стали известны приоритеты сирийского режима! Пять требований от Асада



Дамаск, который спустя 11 лет войны вновь хочет иметь с Турцией нормальные отношения, в первую очередь требует передачи Идлиба, пограничного перехода Джильвегезю и таможенного пункта Кесеп, пишет Türkiye. При этом Анкара добивается своих интересов.



Йылмаз Бильген (Yılmaz Bilgen)



В рамках переговоров Дамаск – Анкара начали проясняться приоритетные требования режима Башара Асада. Режим Баас просит Идлиб и требует передачи пограничного перехода Рейханлы – Джильвегезю, а также таможенного пункта Кесеп. Спустя 11 лет администрация Асада, желая вновь соседствовать с Турцией, выдвинула условие полного контроля над торговым коридором между Джильвегезю и Дамаском, а также городами Дейр-эз-Зор – Хасеке на востоке Сирии и транспортным коридором, соединяющим Алеппо и Латакию (М4). Еще одним требованием Дамаска является содействие со стороны Турции в вопросе санкций США и Европы в отношении поддерживающих режим семьи Асадов чиновников, бизнесменов и компаний.



Сначала зачистка РПК



Турецкая делегация в ответ на требования Дамаска выразила необходимость полной зачистки территорий от террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) / Отряды народной самообороны (YPG). Кроме того, Турция также выступает за полное устранение террористической угрозы на границе, конструктивное завершение процессов политической и военной интеграции между сирийской оппозицией и Дамаском, безопасное возвращение беженцев на родину и необходимые практики после расселения. Анкара настаивает на том, чтобы на первом этапе Хомс, Дамаск и Алеппо стали пилотными регионами для безопасного и достойного возвращения сирийцев, а в дальнейшем эти рамки были расширены. Режим Асада был не в состоянии проводить какие-либо инфраструктурные и восстановительные работы в регионах, которые потерял в первый период войны, а впоследствии вновь взял под свой контроль, включая Алеппо, Хомс, сельскую местность Дамаска, Хаму, Деръа и Дейр-эз-Зор. В дополнение к предложению о сотрудничестве с Турцией в борьбе с терроризмом и передаче сирийской нефти центральному правительству сирийская администрация хочет поддержки и по таким направлениям, как плотины, дороги, электроснабжение, образовательные учреждения, водоснабжение, сельское хозяйство. Кроме того, режим заявил, что будет уважать решения трио Россия – Иран – Турция относительно возвращения беженцев и последующего процесса.



Аданское соглашение – на повестке дня



Администрация Баас и Россия также открыто требуют от Турции поддержки в Идлибе. С другой стороны, среди тем, обсуждаемых за столом переговоров, – в том числе заключение нового и более продвинутого соглашения по ситуации на границе с Анкарой на основе Аданского соглашения. В число тем переговоров входит запрашиваемая у Турции поддержка повторного принятия Сирии в Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и другие аналогичные международные институты и организации, членство в которых было приостановлено из-за войны. При этом Турция на этих переговорах продолжает настаивать на женевском процессе, демократической конституции, проведении свободных выборов, а также немедленном освобождении политзаключенных, находящихся в тюрьмах, прежде всего женщин, детей, стариков и лиц с плохим состоянием здоровья.