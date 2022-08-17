 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.08.2022
17:04  Меж двух лагерей: чего ожидать от выборов в конгресс США
17:00  Кто заработал на поставках оружия Украине
14:22  Дело элитного сутенера Эпштейна. Сенсации еще будут, - Fox News
14:18  Геополитика засухи. Голодные камни Европы
14:12  Миссия Эрдогана обречена: спецоперация на Украине перекочует в 2023 год, - М.Ростовский
13:55  Эрдоган уже на Украине, как фигаро...
13:49  Почти полмиллиарда тенге сельхозсубсидий украли чиновники в Костанайской области

13:47  Таинственная смерть казахстанского гения из Гарварда - раскрыты подробности
13:43  Саудиты обещают инвестировать в энергетику Узбекистана $10 млрд в следующие 5 лет
13:39  Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов вляпался в скандал. Сквернословил на прокурора
13:17  США рискуют споткнуться о проклятие "руководящей и направляющей", - Роман Трунов
13:15  Почему узбекские мигранты отправляются в Россию, - Бахтиер Эргашев
13:13  Пять требований Асада на переговорах с Турцией, - Йылмаз Бильген
13:12  Взаимовыгодный кризис: почему США и Мексика форсируют миграцию?
13:06  Сколько людей выдержит Земля?
13:03  Нур-Султан переживает массовое нашествие... хомяков
06:42  Пост-Афганье. США ушли, а осадок остался, - Кирилл Кривошеев
06:36  Узбекистан договорился с Ираном и Туркменистаном об упрощении грузоперевозок
06:30  В школах Казахстана отменили изучение русского языка с первого класса
06:27  Зачем кыргызам парламент, когда есть курултай? - попытался объяснить Садыр Жапаров
00:41  В особняках экс-кыр-презов Бакиева и Атамбаева откроют детские реабилитационные центры
00:29  США бросают десятки бывших афганских транспортно-боевых Ми-17 в битву за Украину
00:03  Иран подстрахуется от смены власти в США, - Игорь Субботин
00:01  Конфликт из-за Тайваня лишил покоя хозяев иностранных фирм в КНР, - В.Скосырев
Среда, 17.08.2022
21:09  Российская ЧВК Вагнер окончательно выдавила французскую армию из Мали
15:50  Над мировой экономикой сгущаются тучи.., - Дезмонд Лахман
15:48  Три года подряд низовья Амударьи испытывают острый дефицит воды
15:44  США разжигают огонь войны. Но сгорят в нем сами, - Ван Фань
14:43  Кристин Антье Граве стала постпредом ООН в Кыргызстане
14:38  В Турции сотрудники консульства Туркменистана избили активистов и адвоката
14:19  Президент Узбекистана отбыл в Медину
13:00  Нанобитвы внесут сумятицу в мировой рынок микрочипов
12:54  В Узбекистане учрежден новый орден - "Имам Бухари"
12:51  А был ли у Сталина план создания народно-демократической республики на Хоккайдо?
12:45  Этнос, народ, нация: русско-немецкие параллели
12:42  В Узбекистане поставят памятник художнику Игорю Савицкому - основателю Госмузея искусств Каракалпакстана
12:40  Гражданское мракобесие в Казахстане. Народные инициативы: одна безумнее другой, - Асель Омирбек
10:28  Фондовую биржу Ташкента возглавил грузинский "варяг" Георгий Паресишвили
10:23  Германия ищет выхода из тупика, в котороый ее загнали глобалисты и политика Байдена, - Х.Алонсо-Трабанко
09:15  Год у власти в Афганистане не изменил "Талибан", - Нуруллаx Вализаде
09:10  Европа легализует наркотики. "Право на опьянение" как европейская ценность?
09:01  Донбассфронт. Депутат Госдумы Бородай лично обстрелял позиции ВСУ из САУ
08:48  КазАкиматы перестанут отлавливать собак и кошек
08:15  Удар в челюсть ногой быстро заставит США одуматься: Пекин не будет особо церемониться с Вашингтоном, - Иван Рыбин
08:02  Один маленький Давид и много больших Голиафов. Новая битва за Афганистан?
07:57  Запад ждет неприятный сюрприз, - Андрей Колесник
01:21  Центральная Азия: к Америке лицом, а к России задом? - Ирина Джорбенадзе
01:14  Водная отрасль в Казахстане: губит людей не пиво..., - Женис Байхожа
00:43  Нас ждет жаркая осень: пройдут ли в стране выборы и станет ли Казахстан более антироссийским? - Данияр Ашимбаев
00:38  Эрдоган нашел альтернативу американскому оборонпрому, - Игорь Субботин
00:37  Президентскую литературную премию учредят в Казахстане. Для лиц не старше 29-ти!
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пять требований Асада на переговорах с Турцией, - Йылмаз Бильген
13:13 18.08.2022

Türkiye
Турция

Стали известны приоритеты сирийского режима! Пять требований от Асада

Дамаск, который спустя 11 лет войны вновь хочет иметь с Турцией нормальные отношения, в первую очередь требует передачи Идлиба, пограничного перехода Джильвегезю и таможенного пункта Кесеп, пишет Türkiye. При этом Анкара добивается своих интересов.

Йылмаз Бильген (Yılmaz Bilgen)

В рамках переговоров Дамаск – Анкара начали проясняться приоритетные требования режима Башара Асада. Режим Баас просит Идлиб и требует передачи пограничного перехода Рейханлы – Джильвегезю, а также таможенного пункта Кесеп. Спустя 11 лет администрация Асада, желая вновь соседствовать с Турцией, выдвинула условие полного контроля над торговым коридором между Джильвегезю и Дамаском, а также городами Дейр-эз-Зор – Хасеке на востоке Сирии и транспортным коридором, соединяющим Алеппо и Латакию (М4). Еще одним требованием Дамаска является содействие со стороны Турции в вопросе санкций США и Европы в отношении поддерживающих режим семьи Асадов чиновников, бизнесменов и компаний.

Сначала зачистка РПК

Турецкая делегация в ответ на требования Дамаска выразила необходимость полной зачистки территорий от террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) / Отряды народной самообороны (YPG). Кроме того, Турция также выступает за полное устранение террористической угрозы на границе, конструктивное завершение процессов политической и военной интеграции между сирийской оппозицией и Дамаском, безопасное возвращение беженцев на родину и необходимые практики после расселения. Анкара настаивает на том, чтобы на первом этапе Хомс, Дамаск и Алеппо стали пилотными регионами для безопасного и достойного возвращения сирийцев, а в дальнейшем эти рамки были расширены. Режим Асада был не в состоянии проводить какие-либо инфраструктурные и восстановительные работы в регионах, которые потерял в первый период войны, а впоследствии вновь взял под свой контроль, включая Алеппо, Хомс, сельскую местность Дамаска, Хаму, Деръа и Дейр-эз-Зор. В дополнение к предложению о сотрудничестве с Турцией в борьбе с терроризмом и передаче сирийской нефти центральному правительству сирийская администрация хочет поддержки и по таким направлениям, как плотины, дороги, электроснабжение, образовательные учреждения, водоснабжение, сельское хозяйство. Кроме того, режим заявил, что будет уважать решения трио Россия – Иран – Турция относительно возвращения беженцев и последующего процесса.

Аданское соглашение – на повестке дня

Администрация Баас и Россия также открыто требуют от Турции поддержки в Идлибе. С другой стороны, среди тем, обсуждаемых за столом переговоров, – в том числе заключение нового и более продвинутого соглашения по ситуации на границе с Анкарой на основе Аданского соглашения. В число тем переговоров входит запрашиваемая у Турции поддержка повторного принятия Сирии в Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и другие аналогичные международные институты и организации, членство в которых было приостановлено из-за войны. При этом Турция на этих переговорах продолжает настаивать на женевском процессе, демократической конституции, проведении свободных выборов, а также немедленном освобождении политзаключенных, находящихся в тюрьмах, прежде всего женщин, детей, стариков и лиц с плохим состоянием здоровья.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660817580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №972
- Итоги социально-экономического развития Казахстана за 7 месяцев этого года рассмотрели в Правительстве
- Алихан Смаилов поручил разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива
- Принять все меры для безопасности наших детей - Алихан Смаилов дал поручения к новому учебному году
- Экономика и контроль
- Кадровые перестановки
- Обещания акимата не спасают столицу от потопов
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальном визитом в Сингапур
- 475 тысяч казахстанских учащихся будут охвачены поддержкой за счет Фонда всеобуча
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  