США рискуют споткнуться о проклятие "руководящей и направляющей", - Роман Трунов

13:17 18.08.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Пока Джо Байден и его однопартийцы борются с Дональдом Трампом, в Америке растет неприятие двухпартийной системы.



Гиппократ утверждал, что "подобное лечится подобным". Администрация президента США Джо Байдена и Демократическая партия действуют в полном соответствии с этим известным принципом. Уж если они ранее объявили Дональда Трампа популистом и автократом, то, видимо, и впредь бороться с ним будут самыми что ни на есть авторитарными методами.



Сам по себе обыск у бывшего президента США, - случай беспрецедентный. Даже Ричард Никсон, единственный хозяин Белого дома, который под угрозой импичмента ушел в отставку, был помилован вступившим в должность Джеральдом Фордом и не подвергся унижениям, связанным с обыском. Но, судя по всему, за прошедшие пятьдесят лет политические нравы Америки сильно изменились. Ведь недавно Трамп заявил, что агенты ФБР, искавшие секретные документы в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, могли сфабриковать улики или, проще говоря, "подкинуть все, что хотели".



Эта скандальная история вызвала неподдельное отвращение и глубокое возмущение, причем по обе стороны Атлантического океана, в США и Великобритании. Более того, бурно негодовали не только консерваторы, но и либералы. Слишком уж невероятным показалось многим, что в демократической стране люди, стоящие у власти, использовали могущественную спецслужбу в борьбе со своим опасным политическим конкурентом.



В американском еженедельнике Newsweek, придерживающимся либерального направления, вышла колонка, которую ее автор, президент Института свободы Палм-Бич (США) Поль дю Кенуа, назвал "Рейд в Мар-а-Лаго - отчаянный поступок коррумпированного истеблишмента" (The Mar-a-Lago Raid Is the Desperate Act of a Corrupt Establishment). "Многим показалось, что рейд был явно связан с поиском уличающих документов, касающихся предполагаемой роли Трампа в организации демонстрации у Капитолия США 6 января 2021 года", - пишет колумнист. Однако обычно американское правительство демонстрирует силу своих спецслужб против "наркоторговцев, мафиозных боссов и других опасных преступников", но "не против людей, подозреваемых в том, что они не сдали документы на хранение в Национальный архив".



Американские левые "кричат", что нынешний директор ФБР Кристофер Рэй был назначен еще Трампом, замечает дю Кенуа. Но команду дал, скорее всего, генеральный прокурор Меррик Гарланд, являющийся одним из начальников Рэя. А Меррик назначенец именно Байдена, которому, не исключено, в 2024 году предстоит "матч-реванш" с Трампом. Между тем судимость даже по незначительному обвинению может помешать ему вернуться на пост президента. К тому же демократы уже пытались "дисквалифицировать" 45-го президента США во время второй попытки импичмента, однако тогда им это не удалось.



Большинство последних соцопросов показывают, что Трамп явный кандидат от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Данные социологов также говорят о том, что на них он, вполне вероятно, победит Байдена. Таким образом, демократы "справедливо опасаются катастрофических потерь на ноябрьских промежуточных выборах", а потому готовы на все, чтобы "избавиться от этого могущественного соперника". И репрессии против недавних трамповских соратников, - Роджера Стоуна, Питера Наварро и Стива Бэннона, - лишнее тому подтверждение.



Консервативный британский журнал The Spectator опубликовал статью под заголовком "Рейд ФБР в Мар-а-Лаго напоминает о тирании тайной полиции" (FBI Raid on Mar-a-Lago Reeks of Secret-Police Tyranny). Деруа Мэрдок, политический комментатор американского правого телеканала Fox News, написавший этот материал, прямо утверждает, что сейчас "мы имеем двухколейную систему правосудия: безнаказанность для демократов и преследование для республиканцев".



По его словам, консерваторы в последние время жалуются, что крупнейшие американские СМИ "превратились в филиал Национального комитета Демократической партии" (Democratic National Committee, DNC). Телеканалы CBS, NBC, ABC, известные как "Большая тройка", и ведущие печатные издания (здесь явный намек на The New York Times и The Washington Post) "пропагандируют тезисы левых, защищают политиков-демократов и поносят республиканских и консервативных деятелей". Кроме того, "Министерство юстиции США теперь присоединяется к основным СМИ как еще одно подразделение DNC".



"Собачья преданность" Министерства юстиции демократам, все эти "беспрестанные антитрамповские расследования" наглядно доказывают, что слова "Равное правосудие по закону" над входом в Верховный суд США "превратились из основного принципа в повод для насмешек". Так что в современной Америке "равенство перед законом мертво". А стало быть: "Добро пожаловать в Соединенные Штаты Венесуэлы", резюмирует Мэрдок.



И даже на авторитетном американском новостном и аналитическом сайте RealClearPolitics, который известен своей независимостью и внепартийностью, появилась статья с многозначительным заголовком " FBI, R.I.P.?". В ней старший научный сотрудник Гуверовского института (США) Виктор Дэвис Хэнсон уверяет читателей, что "ФБР на наших глазах превращается в службу безопасности-изгоя, подобную тем, что существовали в Восточной Европе во времена холодной войны". При этом действия федеральных агентов, ворвавшихся в резиденцию Трампа, он называет "намеренно асимметричным применением закона".



Однако почему это произошло, не является большим секретом, полагает Хэнсон. Поскольку "до промежуточных выборов осталось менее 90 дней", то "это был не просто рейд, а политический акт". Ожидается, что Демократическая партия "понесет исторические потери". К тому же Трамп вот-вот должен был объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2024 году. Словом, ФБР "стало опасным для американцев и представляет собой экзистенциальную угрозу демократии и верховенству закона". Поэтому "ему следует передать свои обязанности по расследованию другим государственным следственным агентствам, которые еще не потеряли доверие общества".



Между тем, по данным RealClearPolitics, в "битве за Сенат", предстоящей в ноябре 2022 года, шансы обеих партий, Демократической и Республиканской, в настоящее время равны. Сейчас каждая из них может рассчитывать на 46 своих представителей в верхней палате американского парламента, тогда как для создания партийного большинства необходимо провести 51 сенатора. Впрочем, в "битве за Палату представителей" республиканцы заметно опережают демократов: у первых, согласно итогам праймериз, может быть 222 места, а у вторых только 181 место (большинство обеспечивает наличие 218 мандатов).



А пока в США нарастает "межпартийная вражда", в среде американских избирателей "появляются признаки разочарования в двухпартийной системе". Эксперты вашингтонского Pew Research Center установили, что "республиканцы и демократы все чаще рассматривают в негативном свете не только противоположную партию, но и людей, принадлежащих к ней", описывая их как "более закрытых, нечестных, аморальных и неинтеллигентных, чем другие американцы". При этом "почти половина молодых взрослых" говорят, что они "хотели бы иметь больше партий, из которых можно выбирать".



В бытность Дональда Трампа президентом, как утверждали многие наблюдатели, против него работала едва ли не вся государственная машина Соединенных Штатов. Тогда совместных усилий практически всего американского политического класса вполне хватило не только для того, чтобы сдерживать многие трамповские начинания, но и, вероятно, чтобы "обнулить" его в ходе президентских выборов. И сейчас многочисленные противники прикладывают неимоверные усилия, чтобы он не вернулся в Белый дом. Между тем, как известно из истории, стремление любой партии стать "руководящей и направляющей силой" любого общества еще нигде и никогда ни к чему хорошему не приводили.



Роман Трунов