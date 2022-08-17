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Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов вляпался в скандал. Сквернословил на прокурора
13:39 18.08.2022

Генпрокуратура проверяет аудио с хокимом Сурхандарьи и прокурором Ангора
В сети распространилось аудио, на котором хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов оскорбляет прокурора Ангорского района Сирожиддина Рамазонова. В хокимияте заявили, что запись неверно интерпретируется. Генпрокуратура сообщила, что изучает подлинность записи.

В социальных сетях появилась аудиозапись, на которой слышно, как хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов оскорбляет прокурора Ангорского района Сирожиддина Рамазонова.

Качество звука на записи очень низкое, и понять, о чем идет речь во время разговора, сложно. Кроме того, по записи понятно, что она состоит из разных частей.

"Что вы делаете, чтобы помочь району? Ты ведь прокурор? Ты должен обеспечивать законность. Ты руководитель сектора. Ты не оказывал помощь ни в одной работе. Никакую помощь не оказываешь", - говорит на записи Тура Боболов.

Прокурор прерывает речь главы региона словами: "Я помогаю по всем направлениям".

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Хоким заявляет, что прокурор вызывал к себе неких организаторов и беспокоил их, совершая незаконные действия. Прокурор заявил, что не вызывал организаторов, и указал, что против них возбуждено уголовное дело.

"Я вызвал его, потому что он растратил государственные деньги. Было поручение, мы повторно проверяем, Тура Абдиевич", - говорит прокурор. По записи не понятно, о какой организации или человеке идет речь.

Хоким области в эмоциональном порыве начинает ругать прокурора за его "длинный язык".

"Если он растратил государственные деньги, то посади его, понял? Если не растратил, то ответь. Показываешь тут свой длинный язык, даже если ты чиновник. Что, язык слишком длинный, ты кто вообще?" - говорит он

В этом месте громкость голоса Туры Боболова меняется:

"Не важничай тут, дружище, если не нравится, пошел н****, б****. Ты что хочешь мне сказать? (Громкость голоса опять меняется - ред.) Я таких как ты засуну, понял? Ты не был в моей шкуре. ** твою мать, подожди, я тебя ****, н**** б****".

Хоким продолжает: "Ответь на мой вопрос, ты завез технику? Сделал экспорт? Ответь, говорю!" На аудиозаписи слышится разговор с третьим человеком.

"Оказывается, у прокурора Ангора длинный язык. Вы думаете, я боюсь? Я сейчас подниму вопрос [о его будущем], этого дурака. Он ничего не сделал, ни экспорт, ни сельское хозяйство… пустил все на самотек", - говорит Тура Боболов.

Реакция хокимията
Пресс-служба хокимията Сурхандарьи сообщила, что "аудиоматериал вырезан из обсуждения", состоявшегося во время совещания в формате "час хокима" в феврале, и "по-другому интерпретирован".

"На самом деле в ходе обсуждения вопросов повестки дня заседания руководитель области критически обсудил и сделал выговор руководителям секторов Ангорского района за ошибки и недостатки, допущенные районом в части инвестиций, экспорта и налоговых поступлений. В том числе и районному прокурору. Хоким области был вынужден разговаривать в нервном состоянии, поскольку встреча проходила в критическом ключе", - говорится в сообщении.

Пресс-служба областной администрации заявила, что хоким области готов к тому, чтобы случай был рассмотрен в порядке, установленном законом, если "в ситуации, зафиксированной на записи, вырезанной с совещания, смонтированной и по-разному интерпретируемой, будут найдены нарушения закона".

Реакция Генпрокуратуры
В Генеральной прокуратуре Узбекистана заявили, что изучают подлинность записи, предположительно связанной с хокимом Сурхандарьинской области Турой Боболовым, в том числе когда, где и при каких обстоятельствах она сделана, а также другие обстоятельства.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660819140


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