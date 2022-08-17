Саудиты обещают инвестировать в энергетику Узбекистана $10 млрд в следующие 5 лет

13:43 18.08.2022

Саудовская Аравия инвестирует в энергетику Узбекистана $10 млрд в следующие 5 лет

Между министерствами энергетики Узбекистана и Саудовской Аравии подписаны соглашения о строительстве ACWA Power ветропарка мощностью 1,5 ГВт в Каракалпакстане, о намерениях инвестировать в энергокомплекс Узбекистана $10 млрд и об изысканиях для создания производства в стране зеленого водорода.



Министерства энергетики Узбекистана и Саудовской Аравии, а также саудовские компании подписали три крупных соглашения о развитии на сумму 12 млрд долларов, сообщила пресс-служба Минэнерго.



Соглашения были подписаны в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Саудовскую Аравию.



Первый документ - соглашение по строительству компанией ACWA Power ветропарка мощностью 1,5 ГВт в Каракалпакстане. Проект, как ожидается, станет крупнейшей ветроэлектростанцией не только в регионе, но и во всем мире. Планируется, что мощности ВЭС смогут обеспечивать электроэнергией 1,65 миллиона домохозяйств и компенсировать 2,4 миллиона тонн выбросов углерода в год.



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Второе соглашение о сотрудничестве, ориентированное на развитие научно-исследовательских разработок и последующего производства зеленого водорода в Узбекистане, подписано с компаниями ACWA Power и Air Products.



Подписан также документ, выражающий намерение саудовской стороны инвестировать в энергетический комплекс Узбекистана в следующие 5 лет 10 млрд долларов. В его рамках планируется реализовать проекты в ряде перспективных направлений. В их числе:



продолжение сотрудничества в области возобновляемых источников энергии - генерации на основе ветряной и солнечной энергии, а также проекты концентрированной солнечной энергии для производства электроэнергии;

взаимодействие по проектам генерации с использованием природного газа в качестве топлива, в частности, по электростанциям с комбинированным циклом, основанным на газовых турбинах;

проекты, нацеленные на использование современных технологий по хранению и аккумулированию электроэнергии для обеспечения стабильности сети, по аккумулирующим станциям на основе ГЭС;

партнерство в области локализации производства оборудования, запасных частей и услуг, используемых в энергетическом секторе, в сфере наращивания человеческого потенциала и совместных научных разработок.

На сегодняшний день в Узбекистане совместно с партнерами из Саудовской Аравии реализуется ряд энергетических проектов. Компания ACWA Power в двух районах Бухарской области строит две ветряные электростанции мощностью по 500 МВт каждая. Также ветроэлектростанция мощностью 100 МВт строится в Караузякском районе Каракалпакстана.



В то же время эта саудовская компания строит тепловую электростанцию мощностью 1500 МВт в городе Ширин Сырдарьинской области, ввод ее в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года.



Общая мощность этих трех ветряных электростанций и ТЭС в Сырдарье составляет 2600 МВт.