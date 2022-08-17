|Таинственная смерть казахстанского гения из Гарварда - раскрыты подробности
13:47 18.08.2022
Тимур НИТАЛИЕВ
Впервые раскрыты подробности загадочной смерти 20-летнего студента Гарварда Акназара КАЖЫМУРАТА, тело которого обнаружили в Бостандыкском районе Алматы в начале ноября 2021 года.
О причинах смерти в ответ на официальный запрос Экспресс К рассказали в прокуратуре Алматы.
Так, проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Акназара КАЖЫМУРАТА наступила в результате отравления психотропным опиоидным анальгетиком - трамадолом. Следов насильственной смерти не обнаружено.
"Тело обнаружено в номере гостиницы Vivaldi International Hotel, в душевой комнате на полу. В ходе осмотра места происшествия посмертная записка не обнаружена, а найдена и изъята пластиковая банка, внутри которой находилось порошкообразное вещество", - сообщили в прокуратуре.
Там же добавили, что судебно-химическая экспертиза показала, что "обнаруженное в пластиковой банке порошкообразное вещество не содержит в своем составе наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, подлежащих контролю в РК".
Получается, что банка с "неким веществом" просто оказалась рядом...
Расследование дела прекратили еще весной - 30 марта 2022 года.
Акназар КАЖЫМУРАТ прославился в 2018 году. Тогда он учился в 12-м классе НИШ и установил уникальный рекорд на международных экзаменах ACT и SAT Subject Tests, набрав возможный максимум - 36 из 36 и 2 400 из 2 400.
После этого ему предоставили право выбрать любой вуз в мире для продолжения учебы. Парень выбрал Гарвард.
Перед тем как тело юноши обнаружили в номере гостиницы, родственники парня обратились в полицию с заявлением о его пропаже. Его искали на протяжении двух дней.
Известно, что Акназар КАЖЫМУРАТ был старшим сыном в семье. Кроме него у родителей еще двое сыновей. К слову, воспитывает всех детей отец - именно с ним остались мальчики после развода родителей.
Отец Акназара Арман АБДУЛЛАХАНОВ - юрист и шахматист. А также мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.
Друзья семьи и близкие Акназара тогда рассказали СМИ, что все они пребывают в шоке от произошедшего.
После обнаружения тела появилась информация о том, что Акназар КАЖЫМУРАТ мог покончить жизнь самоубийством.
Со ссылкой на источники в полиции сообщалось, что тело КАЖЫМУРАТА якобы нашли в гостинице, а рядом был рюкзак, набитый различными лекарствами.
О смерти Акназара КАЖЫМУРАТА стало известно 5 ноября 2021 года. Тело юноши нашли на территории Бостандыкского района Алматы.
Родные и друзья Акназара КАЖЫМУРАТА тогда пребывали в шоке - никто и близко не может предположить, что случилось.
Несколько позже смерть 20-летнего студента Гарварда Акназара КАЖЫМУРАТА, тело которого обнаружили в Бостандыкском районе Алматы, прокомментировал декан американского учебного заведения.