Таинственная смерть казахстанского гения из Гарварда - раскрыты подробности

13:47 18.08.2022

Тимур НИТАЛИЕВ



Впервые раскрыты подробности загадочной смерти 20-летнего студента Гарварда Акназара КАЖЫМУРАТА, тело которого обнаружили в Бостандыкском районе Алматы в начале ноября 2021 года.



О причинах смерти в ответ на официальный запрос Экспресс К рассказали в прокуратуре Алматы.



Так, проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Акназара КАЖЫМУРАТА наступила в результате отравления психотропным опиоидным анальгетиком - трамадолом. Следов насильственной смерти не обнаружено.



"Тело обнаружено в номере гостиницы Vivaldi International Hotel, в душевой комнате на полу. В ходе осмотра места происшествия посмертная записка не обнаружена, а найдена и изъята пластиковая банка, внутри которой находилось порошкообразное вещество", - сообщили в прокуратуре.



Там же добавили, что судебно-химическая экспертиза показала, что "обнаруженное в пластиковой банке порошкообразное вещество не содержит в своем составе наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, подлежащих контролю в РК".



Получается, что банка с "неким веществом" просто оказалась рядом...



Расследование дела прекратили еще весной - 30 марта 2022 года.



Акназар КАЖЫМУРАТ прославился в 2018 году. Тогда он учился в 12-м классе НИШ и установил уникальный рекорд на международных экзаменах ACT и SAT Subject Tests, набрав возможный максимум - 36 из 36 и 2 400 из 2 400.



После этого ему предоставили право выбрать любой вуз в мире для продолжения учебы. Парень выбрал Гарвард.



Перед тем как тело юноши обнаружили в номере гостиницы, родственники парня обратились в полицию с заявлением о его пропаже. Его искали на протяжении двух дней.



Известно, что Акназар КАЖЫМУРАТ был старшим сыном в семье. Кроме него у родителей еще двое сыновей. К слову, воспитывает всех детей отец - именно с ним остались мальчики после развода родителей.



Отец Акназара Арман АБДУЛЛАХАНОВ - юрист и шахматист. А также мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.



Друзья семьи и близкие Акназара тогда рассказали СМИ, что все они пребывают в шоке от произошедшего.



После обнаружения тела появилась информация о том, что Акназар КАЖЫМУРАТ мог покончить жизнь самоубийством.



Со ссылкой на источники в полиции сообщалось, что тело КАЖЫМУРАТА якобы нашли в гостинице, а рядом был рюкзак, набитый различными лекарствами.



О смерти Акназара КАЖЫМУРАТА стало известно 5 ноября 2021 года. Тело юноши нашли на территории Бостандыкского района Алматы.



Родные и друзья Акназара КАЖЫМУРАТА тогда пребывали в шоке - никто и близко не может предположить, что случилось.



Несколько позже смерть 20-летнего студента Гарварда Акназара КАЖЫМУРАТА, тело которого обнаружили в Бостандыкском районе Алматы, прокомментировал декан американского учебного заведения.