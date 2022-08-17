Почти полмиллиарда тенге сельхозсубсидий украли чиновники в Костанайской области

13:49 18.08.2022

Департаментом АФМ по Костанайской области установлен факт совершения хищения бюджетных средств на сумму 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы, передает Экспресс К.



Средства были выделены крестьянским хозяйствам в качестве субсидии для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии.



Судом трое подсудимых признаны виновными в совершении правонарушения. Приговор вступил в законную силу.



В итоге одному фигуранту дела суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, остальным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.



Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



Ранее Экспресс К писал о том, что директор интерната для детей-сирот в ВКО похитила 12 млн тенге.