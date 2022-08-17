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|Почти полмиллиарда тенге сельхозсубсидий украли чиновники в Костанайской области
13:49 18.08.2022
Департаментом АФМ по Костанайской области установлен факт совершения хищения бюджетных средств на сумму 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы, передает Экспресс К.
Средства были выделены крестьянским хозяйствам в качестве субсидии для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии.
Судом трое подсудимых признаны виновными в совершении правонарушения. Приговор вступил в законную силу.
В итоге одному фигуранту дела суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, остальным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.
Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Ранее Экспресс К писал о том, что директор интерната для детей-сирот в ВКО похитила 12 млн тенге.