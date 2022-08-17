Миссия Эрдогана обречена: спецоперация на Украине перекочует в 2023 год, - М.Ростовский

14:12 18.08.2022

Тактические переговорные прорывы возможны, но стратегически все указывает на продолжение конфликта



Недавно посетивший Путина в Сочи президент Турции Эрдоган отправился во Львов с миротворческой и посреднической миссией - на встречу с Зеленским и генеральным секретарем ООН. Не могу припомнить другого случая, когда я столь же страстно желал турецкому лидеру успеха.



Тактические переговорные прорывы возможны, но стратегически все указывает на продолжение конфликта



Для того чтобы понять, что в данный момент на кону, достаточно ознакомиться с новостью, которая "конкурирует" в сообщениях информационных агентств с рассказами о поездке турецкого гостя: "Минобороны РФ предупредило о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС".



Однако в политике понятия "желать" и "надеяться" иногда очень далеки по своему смысловому наполнению от понятия "реально на что-то рассчитывать". В силах Эрдогана добиться тактических переговорных прорывов (и это тоже будет большим достижением). Но стратегически конфликт на Украине - а также лежащий в его основе более широкий конфликт между Россией и Западом - точно перекочует в 2023 год. А где 2023 год, там недалеко и 2024 год - и далее по календарю.



Одно из самых престижных и уважаемых изданий США, газета "Вашингтон пост" только что опубликовала очень масштабный и длинный материал, описывающий предысторию нынешнего раунда конфликта на Украине. Среди прочих пикантных подробностей там есть и вот какой красочный эпизод.



21 января этого года государственный секретарь США Тони Блинкен и глава российского МИДа Сергей Лавров встретились в Женеве. Полтора часа переговоров в формате делегаций оказались безрезультатными, и, как пишет газета, "казалось, что говорить уже больше не о чем". Но Блинкен решил сделать последнюю попытку и попросил Лаврова о разговоре один на один.



"Два министра зашли в маленькую комнату рядом с конференц-залом и закрыли за собой дверь... Снова очертив украинскую ситуацию, Блинкен остановился и спросил: "Сергей, скажи мне, чего на самом деле вы пытаетесь достичь?"



Идет ли речь в реальности о тех озабоченностях в сфере безопасности, тему которых Россия поднимала снова и снова, - о продвижении НАТО к границам России и о предполагаемой военной угрозе? Или на самом деле речь идет о почти теологической вере Путина в то, что Украина является и всегда являлась частью матери-России?



Не дав никакого ответа, Лавров открыл дверь и ушел прочь".



Уверен, что глава российского МИДа, если его об этом попросить, опишет данный эпизод совсем по-другому: не только американцы умеют употреблять формулировки вроде "почти теологическая вера". Но слова "не дав никакого ответа, он открыл дверь и ушел прочь" очень хорошо характеризуют нынешнее состояние отношений между Россией и коллективным Западом (в политическом плане официальный Киев вполне можно считать если не частью, то придатком этого коллективного Запада).



Ни одна из сторон не готова договариваться о чем-то прочном, постоянном и устойчивом. Пространства для компромисса, который более или менее (или даже просто менее) устраивал бы всех, просто не существует. Вместо этого каждая из сторон настроена продолжать давить.



Москва настроена устроить Европе "веселую зиму" - с энергодефицитом и вытекающими из него экономическими и политическими проблемами. Запад настроен на ускоренное перевооружение и довооружение сил официального Киева. Даже если осенью и зимой, как предсказывают некоторые эксперты, в зоне боевых действий наступит относительное или даже абсолютное (мечтать, как известно, не вредно) затишье, весной все, скорее всего, возобновится с новой силой.



Конечно, любые прогнозы - это сейчас "выстрелы в темноту". И этот мой прогноз - не исключение. Скажу больше, безумно хочу, чтобы он не оправдался. Но в российском и зарубежном экспертном сообществе сценарий затягивания конфликта (или его чисто временного и тактического прекращения) все больше воспринимается как магистральный.



Делает ли все это усилия Эрдогана сизифовым трудом? Ни в коем случае. Как я уже писал, даже конфронтация должна быть управляемой - подчиняться неким правилам. Лидер Турции - единственный политик, способный обеспечить хотя бы относительный объем этой управляемости. И то, что не сидит сложа руки, а действует, - это очень хорошо. Главное сейчас - не завышать ожидания. Лозунг студенческих уличных волнений в Париже в мае 1968 года "Будьте реалистами - требуйте невозможного!" в августе 2022 года, к сожалению, не прокатывает.



Мих.Ростовский