Геополитика засухи. Голодные камни Европы

14:18 18.08.2022

ГЕОПОЛИТИКА ЗАСУХИ. ГОЛОДНЫЕ КАМНИ ЕВРОПЫ



17.08.2022

Не успели еще как следует на экономике ЕС негативно сказаться антироссийские санкции, как в Европу пришла новая беда – небывалые температуры. Это лето стало одним из самых жарких в мировой истории. Последствия ужасающие - засуха, обнажившие в устьях рек "голодные камни" - символы грядущих бед и неурожая, неподъемные счета за кондиционерное охлаждение, объятые пожарами тысячи гектаров европейских лесов.



"За последние 500 лет не было других событий, подобных засухе 2018 года. Но этот год, я думаю, хуже", - заявил представитель Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети.



Засухи способны спровоцировать товарный дефицит – и это в дополнение к инфляции.



"Европейские правительства отчаянно пытаются снизить пагубное влияние растущих цен на энергию на экономику. Во Франции государство планирует полностью национализировать атомную компанию Electricite de France SA, которая никак не наладит бесперебойную работу своих станций в палящую жару", - отмечает Тодд Гиллеспи из издания Bloomberg.



Во Франции близок коллапс на атомных станциях – температура воды в реках слишком высока для охлаждения реакторов. Стоит напомнить, что по количеству вырабатываемой атомными электростанциями энергии Франция занимает второе место в мире, а по доле атомной энергетики - первое. В связи с нынешней засухой почти в половине департаментов Франции объявлен самый высокий "кризисный", или красный, уровень опасности. Водой разрешено пользоваться только для самых необходимых нужд: чтобы приготовить пищу, провести санитарную обработку, для больничных целей и тушения пожаров, которые также охватили полстраны.



На севере Италии объявлено чрезвычайное положение.



В то же время в Великобритании – исторический температурный рекорд – впервые столбик термометра превысил 40 градусов. В некоторых супермаркетах введены ограничения по продаже бутилированной воды в одни руки – так, сеть Aldi – по сообщению издания The Independent - ввела следующую квоту -максимум пять бутылок воды в одни руки. В Испании и Франции тоже введены ограничения на продажу воды для граждан, фермеров и промышленности. Испанское издание El Pais отмечает, что нынешние запасы водохранилищ находятся на низком уровне – их заполненность составляет 39%. Схожая ситуация была в 1995 году.



Падение уровня воды в главных водных торговых артериях Европы может спровоцировать остановку судоходства. Тот же Рейн в Германии – одна из главных транспортных водных артерий – во многом сейчас непригоден для судоходства: уровень воды упал ниже 40 см. В Италии пересохла река По, Луару во Франции можно перейти уже где-то даже вброд.



Чем это грозит Европе и чего ожидать? Засухи – сильнейший удар по сельскому хозяйству. Урожаи кукурузы, подсолнечника, винограда в зоне риска, огромная отрасль животнодства под угрозой – воду животным на пастбища Альп завозят чуть ли не армейскими вертолетами. Один из главных поставщиков оливок – Испания (производит половину всего оливкового масла в мира) – претерпела неурожай – воды нет, деревья не дают молодых побегов.



Как отмечает издание BBC, "счет климатическим убыткам 2022 года идет на десятки миллиардов евро, даже если ущерб не превысит 0,2% ВВП, поскольку Западная Европа в этом году должна произвести товаров и услуг примерно на 20 трлн евро".



Без учета засухи Еврокомиссия предсказывала замедление европейского ВВП стран ЕС, а в начале лета прогнозировалось снижение до 1,5% к 2023 году. Что будет после такого удара засухи? Сначала ЕС потряс пандемийный кризис, далее – антироссийские санкции, сегодня – засухи и климатическая катастрофа. Что будет зимой, когда в домах будет холодно, а отапливать – неподъемно для исхудавшего кошелька европейцев?



Небывалая засуха также наводит на мысль о возможном искусственном ее происхождении. В США разработаны целые программы по управлению погодой. Одна из них – HAARP, программа высокочастотных активных полярных исследований, которая потенциально может вызывать наводнения, ураганы и землетрясения. Потенциально HAARP представляет собой военный инструмент, способный избирательно дестабилизировать сельскохозяйственные и экологические системы целых регионов. Еще в 1970-х годах бывший советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский писал следующее:



"Технологии сделают доступными для лидеров крупных держав методы ведения секретных войн, из которых нужно будет оценить лишь самый минимум сил безопасности. Технологии изменения погоды можно будет использовать для создания длительных периодов засух или бурь".



HAARP был представлен общественности как программа научных и академических исследований. Военные документы США, однако, предполагают, что главная цель HAARP состоит в том, чтобы "эксплуатировать ионосферу в целях Министерства обороны" как средства изменения погодных условий, а также нарушения связи и радаров противника. Возможно, нынешние природные катаклизмы в Европе не совсем случайны… Климатические изменения требуют тщательного непредвзятого изучения".



Издание The Guardian в материале о рекордной жаре и событиях 2022 года пишет: "Часы Судного дня - символ, созданный учеными для представления вероятности антропогенной катастрофы - показывают нам всего 100 секунд до полуночи, что является самым близким к Армагеддону за всю 75-летнюю историю проекта". Одновременно с этим в обмелевших реках ЕС показались "голодные камни" - речные камни и скалы, на которых ранее жители Европы оставляли метки о уровне воды и датах. Эти камни – предупреждения от предков о грядущих тяжелых временах, которые могут наступить в связи с засухой и обмелением рек. Такие отметки стали делать еще в Средневековой Европе в XV веке. Последний раз такие "вестники беды" европейцы видели во время Первой Мировой Войны. "Плачь, когда видишь меня" - гласит надпись на одном из таких камней в реке Эльбе.



Британское издание Daily Mail сравнило рекордную жару и масштабные пожары в странах ЕС с наступлением Апокалипсиса. Франция была вынуждена обратиться за помощью к Германии, Польше, Румынии и Италии чтобы потушить пожар в Жиронде, недалеко от города Бордо. Валентин Дюпи, проживающий в деревне Белин-Белиет, поделился с изданием Daily Mail комментарием, что регион "похож на апокалипсис". "Повсюду дым... и самолеты подбрасывают в огонь оранжевый порошок".



"Будут сильные землетрясения, голод и эпидемии в разных местах, будут происходить ужасные события и явятся великие знамения на небе", – сказано в Евангелии от Луки.



И в этом кризисе, сотрясающим Европу: страны – заложники неправильной ставки на русофобию. Россия могла бы помочь. Но ее решили "отменить".