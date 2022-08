Дело элитного сутенера Эпштейна. Сенсации еще будут, - Fox News

14:22 18.08.2022

18 августа 2022



Почему до сих пор не опубликован список клиентов Джеффри Эпштейна?



Обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон обсудил с ведущим подкаста "Хроники Эпштейна", почему список клиентов "элитного сутенера" до сих пор не разглашается. Не исключено, что у него были связи со спецслужбами.

Такер Карлсон: Утечки со стороны Министерства юстиции участились, но насчет Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein, 1953 - 2019, в 2008 году был арестован и признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции. Был осужден за секс с 14-летней девушкой. Был вновь арестован в 2019 году по обвинению в торговле несовершеннолетними, обнаружен мертвым в своей камере. Согласно результатам судмедэкспертизы, причиной смерти стало самоубийство. - Прим. ИноСМИ.) и списка его клиентов почему-то ровным счетом никаких новостей. Интересно, почему? Этот же вопрос недавно задал Илон Маск, причем не в бровь, а в глаз: "Удивительнее чем то, что список до сих пор так и не слили, лишь повальное безразличие СМИ. Странно, правда?". Вот уж действительно.

И, кстати об Эпштейне. Почему его сотрудников, включая пилота, представлял мировой судья Брюс Рейнхард, одобривший рейд в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго? Очень подозрительно. Бобби Капуччи - ведущий подкаста "Хроники Эпштейна". Он пристально следит за развитием событий. Спасибо, что пришли к нам на передачу. Значит, вы следите за этой темой. Почему же мы не видим никаких "сливов" в The New York Times и других изданиях?

Бобби Капуччи: Мне кажется, это так или иначе связано с масштабом дела, его размахом. Он заварил такую кашу, что, если копнуть поглубже, сенсации нас всех ждут просто потрясающие. Если вспомнить аналогичные дела в Нью-Йорке той же эпохи, то тем же Р. Келли или Киту Райнери предъявили обвинения в рэкете и коррупции. А Эпштейну нет. Сам собой напрашивается вопрос, почему.



Такер Карлсон: Да, странно. Они заполучили материалы Алекса Джонса и представили все так, будто это он - настоящий преступник, а вовсе не Джеффри Эпштейн. А ведь когда у тебя есть тексты, ты знаешь о человеке всю подноготную, а ведь с точки зрения The New York Times это компромат. А Джеффри Эпштейна они покрывают, хотя его уже нет в живых. Ничего более подозрительного я не припомню.

Бобби Капуччи: Это продолжается со времен той самой хвалебной заказухи в журнале Vanity Fair в 2002 году. Мария Фармер вывела его на чистую воду еще в 1995–96 годах, но с тех пор все как воды в рот набрали. Никто этим делом толком не занимался. Хотя все это разворачивалось под самым носом у властей Нью-Йорка, которые живут в своей башне из слоновой кости и не упускают ни малейшей возможности попенять нам, как дурно мы живем. А этот парень болтался в их районе много лет, был вхож в Белый дом, водил дружбу аж с четырьмя администрациями - и никому не было никакого дела, пока добиваться правосудия не начали сами жертвы. Что было дальше, мы прекрасно знаем. Это был как сход лавины - уж теперь-то им придется как-то отреагировать.

Такер Карлсон: Последний вопрос. Говорят, будто существует немало видеоматериалов с самыми разными людьми в гостях у Эпштейна. Что вы на это скажете?

Бобби Капуччи: Могу сказать, что все жертвы, побывавшие в его доме или в поместье в Палм-Бич, говорят, что кругом были камеры наблюдения - причем ровно с этой целью: чтобы запечатлеть всех присутствующих и получить документальные доказательства. Об этом говорят реальные свидетели, видевшие это своими глазами, - и хоть бы хны. Когда дело того же принца Эндрю расследует какая-нибудь The Daily Mail, а не "Дама в сером" (сленговое название The New York Times. – Прим. перев.) и не The Washington Post... Вот, собственно и все, что вам надо знать о ведущих СМИ и их позиции.

Такер Карлсон: Именно так. К тому же у него были связи с разными спецслужбами. В этом, возможно, и кроется разгадка. Бобби, я очень рад, что вы не теряете интереса к этой истории, несмотря ни на что. Спасибо вам большое!