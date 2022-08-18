 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.08.2022
17:04  Меж двух лагерей: чего ожидать от выборов в конгресс США
17:00  Кто заработал на поставках оружия Украине
14:22  Дело элитного сутенера Эпштейна. Сенсации еще будут, - Fox News
14:18  Геополитика засухи. Голодные камни Европы
14:12  Миссия Эрдогана обречена: спецоперация на Украине перекочует в 2023 год, - М.Ростовский
13:55  Эрдоган уже на Украине, как фигаро...
13:49  Почти полмиллиарда тенге сельхозсубсидий украли чиновники в Костанайской области

13:47  Таинственная смерть казахстанского гения из Гарварда - раскрыты подробности
13:43  Саудиты обещают инвестировать в энергетику Узбекистана $10 млрд в следующие 5 лет
13:39  Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов вляпался в скандал. Сквернословил на прокурора
13:17  США рискуют споткнуться о проклятие "руководящей и направляющей", - Роман Трунов
13:15  Почему узбекские мигранты отправляются в Россию, - Бахтиер Эргашев
13:13  Пять требований Асада на переговорах с Турцией, - Йылмаз Бильген
13:12  Взаимовыгодный кризис: почему США и Мексика форсируют миграцию?
13:06  Сколько людей выдержит Земля?
13:03  Нур-Султан переживает массовое нашествие... хомяков
06:42  Пост-Афганье. США ушли, а осадок остался, - Кирилл Кривошеев
06:36  Узбекистан договорился с Ираном и Туркменистаном об упрощении грузоперевозок
06:30  В школах Казахстана отменили изучение русского языка с первого класса
06:27  Зачем кыргызам парламент, когда есть курултай? - попытался объяснить Садыр Жапаров
00:41  В особняках экс-кыр-презов Бакиева и Атамбаева откроют детские реабилитационные центры
00:29  США бросают десятки бывших афганских транспортно-боевых Ми-17 в битву за Украину
00:03  Иран подстрахуется от смены власти в США, - Игорь Субботин
00:01  Конфликт из-за Тайваня лишил покоя хозяев иностранных фирм в КНР, - В.Скосырев
Среда, 17.08.2022
21:09  Российская ЧВК Вагнер окончательно выдавила французскую армию из Мали
15:50  Над мировой экономикой сгущаются тучи.., - Дезмонд Лахман
15:48  Три года подряд низовья Амударьи испытывают острый дефицит воды
15:44  США разжигают огонь войны. Но сгорят в нем сами, - Ван Фань
14:43  Кристин Антье Граве стала постпредом ООН в Кыргызстане
14:38  В Турции сотрудники консульства Туркменистана избили активистов и адвоката
14:19  Президент Узбекистана отбыл в Медину
13:00  Нанобитвы внесут сумятицу в мировой рынок микрочипов
12:54  В Узбекистане учрежден новый орден - "Имам Бухари"
12:51  А был ли у Сталина план создания народно-демократической республики на Хоккайдо?
12:45  Этнос, народ, нация: русско-немецкие параллели
12:42  В Узбекистане поставят памятник художнику Игорю Савицкому - основателю Госмузея искусств Каракалпакстана
12:40  Гражданское мракобесие в Казахстане. Народные инициативы: одна безумнее другой, - Асель Омирбек
10:28  Фондовую биржу Ташкента возглавил грузинский "варяг" Георгий Паресишвили
10:23  Германия ищет выхода из тупика, в котороый ее загнали глобалисты и политика Байдена, - Х.Алонсо-Трабанко
09:15  Год у власти в Афганистане не изменил "Талибан", - Нуруллаx Вализаде
09:10  Европа легализует наркотики. "Право на опьянение" как европейская ценность?
09:01  Донбассфронт. Депутат Госдумы Бородай лично обстрелял позиции ВСУ из САУ
08:48  КазАкиматы перестанут отлавливать собак и кошек
08:15  Удар в челюсть ногой быстро заставит США одуматься: Пекин не будет особо церемониться с Вашингтоном, - Иван Рыбин
08:02  Один маленький Давид и много больших Голиафов. Новая битва за Афганистан?
07:57  Запад ждет неприятный сюрприз, - Андрей Колесник
01:21  Центральная Азия: к Америке лицом, а к России задом? - Ирина Джорбенадзе
01:14  Водная отрасль в Казахстане: губит людей не пиво..., - Женис Байхожа
00:43  Нас ждет жаркая осень: пройдут ли в стране выборы и станет ли Казахстан более антироссийским? - Данияр Ашимбаев
00:38  Эрдоган нашел альтернативу американскому оборонпрому, - Игорь Субботин
00:37  Президентскую литературную премию учредят в Казахстане. Для лиц не старше 29-ти!
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дело элитного сутенера Эпштейна. Сенсации еще будут, - Fox News
14:22 18.08.2022

Fox News
США
18 августа 2022

Почему до сих пор не опубликован список клиентов Джеффри Эпштейна?

Обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон обсудил с ведущим подкаста "Хроники Эпштейна", почему список клиентов "элитного сутенера" до сих пор не разглашается. Не исключено, что у него были связи со спецслужбами.
Такер Карлсон: Утечки со стороны Министерства юстиции участились, но насчет Джеффри Эпштейна (Jeffrey Epstein, 1953 - 2019, в 2008 году был арестован и признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции. Был осужден за секс с 14-летней девушкой. Был вновь арестован в 2019 году по обвинению в торговле несовершеннолетними, обнаружен мертвым в своей камере. Согласно результатам судмедэкспертизы, причиной смерти стало самоубийство. - Прим. ИноСМИ.) и списка его клиентов почему-то ровным счетом никаких новостей. Интересно, почему? Этот же вопрос недавно задал Илон Маск, причем не в бровь, а в глаз: "Удивительнее чем то, что список до сих пор так и не слили, лишь повальное безразличие СМИ. Странно, правда?". Вот уж действительно.
И, кстати об Эпштейне. Почему его сотрудников, включая пилота, представлял мировой судья Брюс Рейнхард, одобривший рейд в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго? Очень подозрительно. Бобби Капуччи - ведущий подкаста "Хроники Эпштейна". Он пристально следит за развитием событий. Спасибо, что пришли к нам на передачу. Значит, вы следите за этой темой. Почему же мы не видим никаких "сливов" в The New York Times и других изданиях?
Бобби Капуччи: Мне кажется, это так или иначе связано с масштабом дела, его размахом. Он заварил такую кашу, что, если копнуть поглубже, сенсации нас всех ждут просто потрясающие. Если вспомнить аналогичные дела в Нью-Йорке той же эпохи, то тем же Р. Келли или Киту Райнери предъявили обвинения в рэкете и коррупции. А Эпштейну нет. Сам собой напрашивается вопрос, почему.

Такер Карлсон: Да, странно. Они заполучили материалы Алекса Джонса и представили все так, будто это он - настоящий преступник, а вовсе не Джеффри Эпштейн. А ведь когда у тебя есть тексты, ты знаешь о человеке всю подноготную, а ведь с точки зрения The New York Times это компромат. А Джеффри Эпштейна они покрывают, хотя его уже нет в живых. Ничего более подозрительного я не припомню.
Бобби Капуччи: Это продолжается со времен той самой хвалебной заказухи в журнале Vanity Fair в 2002 году. Мария Фармер вывела его на чистую воду еще в 1995–96 годах, но с тех пор все как воды в рот набрали. Никто этим делом толком не занимался. Хотя все это разворачивалось под самым носом у властей Нью-Йорка, которые живут в своей башне из слоновой кости и не упускают ни малейшей возможности попенять нам, как дурно мы живем. А этот парень болтался в их районе много лет, был вхож в Белый дом, водил дружбу аж с четырьмя администрациями - и никому не было никакого дела, пока добиваться правосудия не начали сами жертвы. Что было дальше, мы прекрасно знаем. Это был как сход лавины - уж теперь-то им придется как-то отреагировать.
Такер Карлсон: Последний вопрос. Говорят, будто существует немало видеоматериалов с самыми разными людьми в гостях у Эпштейна. Что вы на это скажете?
Бобби Капуччи: Могу сказать, что все жертвы, побывавшие в его доме или в поместье в Палм-Бич, говорят, что кругом были камеры наблюдения - причем ровно с этой целью: чтобы запечатлеть всех присутствующих и получить документальные доказательства. Об этом говорят реальные свидетели, видевшие это своими глазами, - и хоть бы хны. Когда дело того же принца Эндрю расследует какая-нибудь The Daily Mail, а не "Дама в сером" (сленговое название The New York Times. – Прим. перев.) и не The Washington Post... Вот, собственно и все, что вам надо знать о ведущих СМИ и их позиции.
Такер Карлсон: Именно так. К тому же у него были связи с разными спецслужбами. В этом, возможно, и кроется разгадка. Бобби, я очень рад, что вы не теряете интереса к этой истории, несмотря ни на что. Спасибо вам большое!

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660821720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №972
- Итоги социально-экономического развития Казахстана за 7 месяцев этого года рассмотрели в Правительстве
- Алихан Смаилов поручил разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива
- Принять все меры для безопасности наших детей - Алихан Смаилов дал поручения к новому учебному году
- Экономика и контроль
- Кадровые перестановки
- Обещания акимата не спасают столицу от потопов
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальном визитом в Сингапур
- 475 тысяч казахстанских учащихся будут охвачены поддержкой за счет Фонда всеобуча
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  