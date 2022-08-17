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Меж двух лагерей: чего ожидать от выборов в конгресс США
17:04 18.08.2022

Смогут ли республиканцы одержать верх и как это изменит политику Вашингтона

Евгения Чукалина

В США приближается очередной электоральный этап - на 8 ноября намечены выборы в конгресс. При этом в противоборствующих лагерях сейчас не все гладко - Демократическая партия страдает от последствий проводимой внешней и внутренней политики, а по рейтингам республиканцев могут ударить недавние решения Верховного суда по поводу абортов и расследования вокруг экс-президента страны Дональда Трампа. Каковы шансы одних сохранить свои позиции, а других отвоевать места, разбирались "Известия".

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Распределение кресел

До нового витка американских выборов осталось меньше трех месяцев, в этот раз будут голосовать по всем 435 делегатам в палате представителей, а также 34 в сенате. В настоящее время Демократическая партия держит большинство, но перевес совсем незначительный - 220 мест против 211 в нижней палате и 51 против 50 в верхней (формально демократы в сенате занимают 48 кресел, но еще два независимых кандидата состоят с ними в коалиции, при этом перевес в пользу либералов обеспечивает председательство вице-президента Камалы Харрис).

Столь крошечный отрыв от республиканцев не повышает шансы "синих" сохранить свои позиции. С момента, как Джо Байден занял Белый дом в 2020 году, на головы демократов одна за другой начали сыпаться проблемы, которые им далеко не всегда удавалось преодолеть. Если в первые месяцы сменившая республиканцев команда вполне успешно справлялась с пандемией коронавируса, то позднее многое пошло наперекосяк.

Вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года сильно ударил по имиджу как самого Байдена, так и всей Демократической партии, став демонстрацией провала внешней политики США в глазах обывателей. Затем Соединенные Штаты, да и весь мир захлестнула очередная волна COVID-19, а в феврале Вашингтон включил свою санкционную машину, направленную против Москвы на фоне проводимой спецоперации на Украине. Рестрикции отрикошетили в обычных американцев, неожиданно столкнувшихся с рекордной инфляцией в стране и ростом цен на бензин, к чему граждане США явно были не готовы.

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Все это не могло не сказаться на отношении американцев к действующей власти. Так, в последние месяцы рейтинг Байдена сильно скачет, периодически опускаясь до рекордно низких показателей. К примеру, в конце июля Институт Гэллапа (Gallup) сообщил, что деятельность главы государства одобряют лишь 38% американцев. Похожая история и с отношением к работе конгресса. Согласно исследованию The Economist/YouGov, его деятельность одобряют только 16% американцев. Кроме того, лишь 21% опрошенных считает, что страна движется в правильном направлении, а 51% респондентов полагает, что экономика Штатов находится в плачевном состоянии.

Однако и у "красного" лагеря в последнее время тоже не все гладко. В частности, их позиции пошатнулись после того, как 24 июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года о гарантии права на аборты на федеральном уровне, вернув полномочия штатам. Трамп, в свою очередь, отдал должное себе, отметив, что решение стало результатом назначения трех консервативных судей до истечения срока его президентских полномочий.

Вместе с тем американское общество негативно отреагировало на решение Верховного суда по делу "Роу против Уэйда" относительно законности абортов. Так, по результатам опроса Washington Post-Schar School, почти две трети (65%) граждан Соединенных Штатов назвали это "серьезной потерей прав для женщин".

Масла в огонь неопределенности подлил прошедший 8 августа обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По данным The Wall Street Journal, сотрудники ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов. Как сообщили в The Washington Post, федеральные агенты искали засекреченные материалы о ядерном оружии. Сам экс-президент опроверг эту информацию.

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"Вопрос о ядерном оружии - это газетная утка, какой были и Россия (расследование о влиянии РФ на президентские выборы в 2016 году. - "Известия"), и оба импичмента, и расследование Мюллера, и многое другое", - написал бывший американский лидер в соцсети Truth.

"Красный" конгресс

При этом, как предположил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев, нынешний скандал и действия властей, направленные против экс-главы государства, не уменьшат число сторонников Трампа.

- Другое дело, что обвинения там выдвигаются серьезные. […] Ему грозит обвинение в шпионаже, серьезней обвинения придумать трудно. А шпионаж, конечно, уже будет связан с тюремным заключением. Вот о чем сейчас идет речь, - подчеркнул в беседе с "Известиями" эксперт.

До недавнего времени все предсказывали победу республиканцев, по крайней мере в одной палате, а скорее всего, и в двух, учитывая нынешнее минимальное преимущество демократов в конгрессе, рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Сейчас же, по его словам, ситуация стала более неуправляемой.

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- Если раньше люди голосовали по каким-то убеждениям, что лучше для них, для их семьи, для страны, то сейчас в рамках этой поляризации все зависит от того, кто больше поддерживает Трампа, а кто ненавидит. Страна расколота примерно пополам, - указал американист, выразив при этом уверенность в победе республиканцев.

Аналогичной позиции касательно того, что демократы потеряют свое большинство как в палате представителей, так и в сенате, придерживается и профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин. Вместе с тем он признал, что решение Верховного суда США по абортам сослужило республиканцам плохую службу, настроив против них либеральную американскую публику.

- Самое главное не то, что республиканцы получают большинство, а они получат, главное - это будут республиканцы протрамповские или антитрамповские. […] Если будут республиканцы, которых поддерживает лично Трамп, это уже очень серьезный задел на следующие два года и на выборы президента, - заключил политолог.

В настоящий момент экс-глава Белого дома официально не объявлял о своем намерении баллотироваться в 2024 году. Однако помимо Трампа в президентскую гонку от консерваторов могут вступить бывший вице-президент США Майк Пенс, а также губернатор штата Флорида Рон Десантис.

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Ждать ли перемен

В случае победы Республиканской партии этой осенью страну будут ждать перемены, причем как во внешней, так и во внутренней политике. По словам Лозанского, в первую очередь изменения затронут энергетическую сферу.

- Дело в том, что Байден в рамках программы зеленой энергетики и борьбы с изменением климата запретил многие проекты по разработке новых источников углеводородов. […] Еще очень важным будет изменение охраны границ. Граница практически открыта, там хаос, и это вызывает большое напряжение. Вот это два основных направления во внутренней политике, - рассказал американист.

Еще в июне конгрессмены-республиканцы представили стратегию, которая в том числе предусматривает оптимизацию выдачи разрешений на увеличение производства ископаемого топлива, а также экспорта сжиженного природного газа. Помимо этого консерваторы периодически подвергают критике нынешние власти США из-за неспособности решить миграционный кризис. Так, погранично-таможенная служба Штатов в прошлом году задержала свыше 1,7 млн нелегалов на границе с Мексикой, а показатель арестов стал самым высоким за всю историю, сообщала The Washington Post.

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При этом в отношениях с другими странами, к примеру с Ираном, после прихода "красных", скорее всего, стоит ожидать курса на ужесточение диалога. Сейчас администрация Байдена как-то пытается договориться с Тегераном по поводу возрождения ядерной сделки.

- Республиканцы же сторонники более жесткой политики по отношению к Ирану, увеличения санкций, особенно сейчас, когда Иран начинает сближаться с Россией и практически вступил в ШОС. […] Политика в отношении Китая также будет ужесточаться, - добавил Лозанский.

А вот изменений позиций в отношении России ждать не стоит. Как пояснил собеседник "Известий", взаимоотношения с РФ - единственный вопрос, где мнение консерваторов и либералов совпадает. Так что, когда речь идет о новых антироссийских санкциях, оба лагеря в большинстве своем единодушны.

Несмотря на то что шансы Демократической партии на победу в этом году тают на глазах, сбрасывать их со счетов пока рано. Впереди еще целых три месяца, за которые может измениться многое. Между тем 8 ноября также состоятся губернаторские выборы в 36 штатах, что может в достаточной степени изменить расклад сил в Америке.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660831440


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