Альтернатива Трампу? В президенты США прочат телеведущего Карлсона

21:18 18.08.2022 Альтернатива Трампу? В президенты США прочат телеведущего Карлсона

Владимир Малышев

17.08.2022



"Он мог бы быть хорошим президентом: Такер Карлсон – следующий Дональд Трамп?" – под таким заголовком влиятельная английская Guardian поместила недавно статью, в которой утверждает, что в США уже начинают рекламировать этого популярного ведущего новостей телеканала Fox News, как потенциального наследника Трампа, который может на выборах 2024 года подать заявку в Белый дом.



В статье описываются впечатления от выступления Карлсона на Саммите семейного лидерства в штате Айова. Как пишет ее автор Дэвид Смит, ведущий Fox News "вошел в зал под восторженные аплодисменты, бесстыдно польстил своим хозяевам, рассказал им о своем политическом видении и продал им товары, носящие его имя". Появление Такера Карлсона в Айове выглядело как начало президентской гонки, утверждает автор статьи. Карлсон произнес 42-минутную речь, которая соответствовала некоторым требованиям типичного потенциального кандидата. Прежде всего, он "попытался отмежеваться от обвинений в поддержке России в ее войне с Украиной, а также авторитарного лидера Венгрии Виктора Орбана".



"Я не защитник Путина, что бы обо мне ни говорили, – сказал Карлсон. – он не мой президент. Он не руководит моей страной, а то, что он делает в Украине, я считаю исторически значимым, безусловно значимым для украинцев, но для меня не более значимым, чем то, сколько стоит газ". В ответ в зале раздался шквал аплодисментов. И такое Карлсон говорит не в первый раз. Ранее телеведущий Fox News заявил, что пока США сталкиваются с рекордным ростом инфляции вместе с увеличением цен на бензин и продукты, Белый дом предпочитает тратить миллиарды на поддержку Украины.



Политический неофит



Телеведущий Fox News был основным докладчиком на Саммите лидеров семьи, собрании более 1800 религиозных консерваторов в Де-Мойне, штат Айова. Этот штат известен тем, что каждые четыре года он становится первым, который выказывает свое мнение при выборе кандидата в президенты от республиканцев. Именно на том же форуме в том же штате семь лет назад бизнесмен и звезда реалити-шоу Дональд Трамп заявил собравшимся, что сенатор Джон Маккейн, бывший военнопленный во Вьетнаме, "не герой войны", чем сразу дезавуировал его кандидатуру.



"53-летний Карлсон, – утверждает Guardian, – еще один политический неофит и знаменитость в СМИ, рекламировался как потенциальный наследник Трампа, который мог бы подать заявку на Белый дом, разжигая то же пламя популизма, политики белой идентичности и жажды человека, который говорит то, что думает, чем возмутительнее, тем лучше".



Так кто же он такой, Такер Карлсон, которого все чаще называют новым потенциальным претендентом на Белый дом? Такер Суонсон Макнир Карлсон – таково полное имя телеведущего – родился в Сан-Франциско, в состоятельной семье. Его отец Ричард Карлсон был директором радиокомпании "Голос Америки", президентом Корпорации общественного вещания, послом США на Сейшельских островах. Такер окончил Тринити-колледж в Хартфорде со степенью бакалавра истории. Попытался трудоустроиться в Центральное разведывательное управление, однако его заявление было отклонено, после чего Карлсон решил продолжить карьеру в журналистике, где быстро сделал карьеру, став популярным телеведущим собственного новостного шоу.



Его называют противником прогрессивизма и критиком иммиграции, описывая как ярого националиста. Бывший экономический либертарианец, теперь он поддерживает протекционизм, выступает против контроля над огнестрельным оружием и абортов.



Карлсон не считает Россию серьезной угрозой для США и призывал сотрудничать с ней против ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ), общего врага в гражданской войне в Сирии. Он также выступал противником теории о вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года и неоднократно высказывался против антироссийской политики Вашингтона.



А сейчас на своем популярном шоу он постоянно выступает с разгромной критикой политики администрации президента Джо Байдена. Так, например, 15 июля он заявил, что Джо Байден решил пожертвовать своей страной ради спасения коррупционной Украины. По его словам, глава Белого дома отказался от предоставления помощи собственному народу на фоне экономического кризиса. Теперь жителям США приходится платить за бензин больше, чем в той же Мексике.



"Поэтому возникает вопрос: если мы переплачиваем за бензин из-за "повышения цен Путина", почему в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растет, а зарплаты уменьшаются?" – возмущается Карлсон.



Как отмечает MSNBC, "влияние Карлсона на общественное мнение в США весьма велико: за последние пять лет отношение американцев, особенно республиканцев, к России и Путину сильно изменилось, а кандидаты в Конгресс боятся разозлить телеведущего обещаниями поддержать Украину". Как заявил корреспондент NPR Дэвид Фолкенфлик, Карлсон "играет роль, особенно в отсутствие бывшего президента Трампа, который решает, баллотироваться ли ему в 2024 году… роль, которой нет больше ни у кого из консервативных правых, в протрамповском крыле Республиканской партии, среди людей, симпатизирующих Трампу или не имеющих о нем определенного мнения. Он задает направление Республиканской партии".



Высокопоставленные республиканцы публично высказывают предположение, что Карлсон может баллотироваться на пост президента в 2024 году как лидер нового поколения движения Дональда Трампа. Как минимум 16 видных республиканцев говорили о Карлсоне, как о грозном кандидате в президенты.



СМИ сообщают, что консервативные доноры серьезно относятся к этой идее. Тем более, он молод, ему в 2024 году будет 55 лет, относительно молодой возраст для политика.



Противники не дремлют



Однако по мере роста популярности Такера Карлсона его противники, прежде всего в Демократической партии, все активнее стараются дискредитировать популярного телеведущего, который может превратиться во влиятельного политика, наклеивая привычные ярлыки, вроде "агента Путина" и "кремлевского пропагандиста", которые они прежде навешивали на Трампа.



Недавно CNN выпустила сразу несколько якобы "разоблачительных" сюжетов под заголовком "Почему российское государственное ТВ любит Такера Карлсона". Но он уже и без того давно числится врагом демократического бомонда. New York Times назвала Tucker Carlson Tonight на Fox News "самым расистским шоу в истории кабельных новостей". В результате ряд крупных рекламодателей, в том числе Disney, T-Mobile и Papa John"s, пообещали, что они больше не будут давать рекламу в его шоу. Однако именно программа новостей с участием Такера Карлсона имеет сейчас в США самый высокий рейтинг в прайм-тайм.



На самом деле, конечно, ясно, что Карлсон не имеет ничего общего с Россией и с позицией российских медиа. И это заметно даже по тем сюжетам, которые вменяют ему в вину. Так, в одном из шоу, где он признает право Москвы на оборону своих западных границ и выражает понимание озабоченности России приближением НАТО, Карлсон упрекает Байдена за "слабость" в отношениях с нами и выражает свою главную тревогу: мол, такой политикой Вашингтон толкает Москву "в объятия правительства Китая". Трудно назвать такую позицию прямо-таки "прокремлевской".



Однако сегодня именно Такер Карлсон олицетворяет ту Америку, которая отвергает безумную политику Джо Байдена и в экономике, и на Украине, и в отношении России. А избранная тактика по его дискредитации, которая оказалась в свое время успешной в отношении Трампа, сегодня явно не срабатывает.



Телешоу новостей от Такера Карлсона становится все более популярным.



Другие претенденты



Конечно, далеко не все в США считают сегодня именно Карлсона главным претендентом на кресло президента, да и выборы состоятся только 2024 году. Сам Дональд Трамп по-прежнему – основная фигура, которую обсуждают как альтернативу Джо Байдену. Однако недавний обыск, устроенный агентами ФБР во флоридском поместье бывшего президента, показал, что демократы будут его и дальше активно "мочить", а потому о возможной альтернативе Трампу, как кандидату от республиканцев, заговорили уже активно и называют в этой связи также целый ряд других политиков.



Так член Палаты представителей Дэн Креншоу заявил недавно, что у республиканцев есть "много хороших вариантов", и он надеется, что "все они присоединятся" к президентской гонке.



Одним из главных конкурентов Трампа в республиканской среде называют губернатора Флориды Рона ДеСантиса. Уже известно, что именно он получил миллионы долларов на свою предвыборную кампанию от бывших спонсоров Трампа.



Как отмечают СМИ, Рон ДеСантис осудил поспешный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, возложив большую часть вины на Байдена и обвинил его в том, что он сделал страну уязвимой для нападок со стороны Китая, России и других геополитических соперников США. По словам ДеСантиса, Вашингтону следует применить жесткие санкции к российской нефтяной отрасли. В июле он даже впервые обогнал по популярности бывшего президента в опросе во Флориде.



Среди других кандидатов называют и бывшего вице-президента США Майка Пенса. В мае газета New York Times сообщила, что Пенс рассматривает возможность баллотироваться в президенты независимо от того, решил ли Трамп баллотироваться на второй срок. К числу потенциальных соперников Трампа на выборах-2024, по данным американской прессы, относятся также сенаторы Том Коттон от Арканзаса и Джош Хоули от Миссури. Словом, претендентов – пруд пруди.



Так что Такер Карлсон, хотя и популярная сейчас фигура в политическом бомонде США, влияние которого растет, однако до роли реального кандидата на пост будущего президента, которого поддержали бы закулисные хозяева Америки, ему пока все-таки еще далеко. Источник - stoletie.ru

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