Зеленского начинают сливать? Похоже, глава киевского режима становится для Запада обузой, - И.Веремеев

21:19 18.08.2022 Зеленского начинают сливать? Похоже, глава киевского режима становится для Запада обузой

Игорь Веремеев

18.08.2022



Отношение к нынешнему президенту Украины начинает резко меняться. Убедительное подтверждение тому статья в ведущей газете США New York Times, в которой Зеленский подвергается беспощадной критике.



"Владимир Зеленский, - пишет бывший советник президента Дональда Трампа Стив Кортес, - все больше раскрывает свою истинную природу. В течение нескольких месяцев украинский президент пользовался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и публики со знаменитостями. Но теперь реальность его правления в Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников в Америке, многие из которых являются республиканцами".



Администрация Байдена ранее была так же глубоко привержена эскалации на Украине, как сенатор Линдси Грэм или актер Бен Стиллер, но внезапно даже Западное крыло начинает признавать бесполезность безоговорочной поддержки Зеленского. По-видимому, есть пределы даже для Вашингтонской военной машины, отмечает Кортес, перечисляя все грехи нынешнего главы киевского режима.



"Во-первых, указывает он, Зеленский правит во многом так же, как и его противник, повсеместно осуждаемый Путин. Зеленский закрыл все оппозиционные СМИ в Украине, а затем запретил оппозиционные политические партии. Он заявил, что России придется убить каждого киевлянина, чтобы добраться до него, но также нашел время, чтобы позировать для мелодраматического портрета Энни Лейбовиц для американского модного журнала Vogue. Зеленский также уволил украинского аналога генерального прокурора США и главу ЦРУ в тот же день, возможно, в перерывах между своей грандиозной фотосессией".



Кортес отмечает, что Зеленского начал критиковать даже такой рупор администрации США, как CBS News. По его мнению, ее обозреватель Фридман "по-видимому, получил служебную записку, чтобы начать его очернять".



Эта сеть исследовала безрассудство отправки горы денег налогоплательщиков США в одну из самых коррумпированных стран на Земле, хотя позже удалила свой твит на эту тему. CBS признала, что огромные суммы американской щедрости были украдены, признав, что "большая часть из миллиардов долларов военной помощи, которую США направляют Украине, не доходит до линии фронта. CBS также процитировала оперативника, который раскрыл правду о щедрости Америки: "примерно 30 процентов из них достигают конечного пункта назначения".



Таким образом, делает вывод Кортес, американские налогоплательщики занимают десятки миллиардов долларов, которых у их страны нет, чтобы отправить состояния безответственному лидеру коррумпированной страны, и все это для эскалации войны, в которой Америка не имеет жизненно важных национальных интересов. Да и во время рецессии с безудержной инфляцией дома.



Однако главным грехом Зеленского Кортес называет тот факт, что тот обратился в интервью гонконгской газете South China Morning Post к такому врагу США, как Китай.



Он, негодует Кортес, потребовал прямых переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы помочь Украине в ее военных усилиях и помочь "восстановить Украину". В предыдущем телефонном разговоре с китайским диктатором Зеленский назвал Украину "мостом в Европу" для Китая.



Те есть Зеленский открыто заигрывает с самым опасным противником США - Коммунистической партией Китая. "С этим жалким обращением со шляпой в руке к тираническому и оскорбительному пекинскому политбюро Зеленский решительно отказывается от любых притязаний на то, чтобы быть образцом прав человека, независимо от того, сколько украинских флагов украшает аккаунты в социальных сетях высокомерных богатых американцев".



Более того, указывает Кортес, обращаясь к Пекину, Зеленский призывает к благотворительности страну, которая напрямую финансирует войну на Украине за счет крупных закупок нефти у Путина. В связи с этим Зеленский невольно разоблачает безумие самых могущественных держав мира, одновременно финансирующих обе стороны войны. Например, в то время как Америка отправляет более 54 миллиардов долларов от наших граждан на Украину, пишет он, наши предполагаемые союзники по НАТО отправляли Путину до 1 миллиарда долларов в день за российскую энергию.



"Зеленский - коррумпированный автократ", - выносит киевскому правителю приговор Кортес, указывая, что его конфликт с Россией "не затрагивает жизненно важных национальных интересов США. Вмешательство Байдена вредит Америке и ухудшает положение украинского народа, ставшего пешками в битве причерноморских олигархов". "Настало время американского подхода реализма и сдержанности, потому что это просто не наша борьба, а Зеленский уж точно не наш боец", - указывает автор статьи в New York Times.



То, что пишет сегодня New York Times, давно для нас - вполне очевидные вещи, констатация многим давно известных фактов. Удивительно другое - сам факт, что такая разгромная статья в адрес своей киевской марионетки, принадлежащая перу известного политика, появилась на страницах печатного рупора американского истеблишмента. А такое можно объяснить только одним - многим влиятельным деятелем в США украинский комик уже смертельно надоел. И что самое главное, уже начинает вредить США, допуская беспардонное разворовывание американской помощи и пытаясь заигрывать с Китаем.



Разоблачает Зеленского New York Times и в другом своем материале, в котором пишет, что из Харьковской области, а также из Киева и Чернигова в Галицию, главным образом, во Львовщину, уже выведено большое число заводов.



"Этот регион быстро превращается в новый экономический центр Украины с более чем 200 перемещенными предприятиями, которые производят практически все, включая краску, строительные материалы и запчасти для электромобилей", - подчеркивают авторы NYT Лиз Олдерман и Эрика Соломон.



Судя по статье, подельники Зеленского при этом прихватили с собой квалифицированных рабочих, и в результате оказались "поближе к Польше, к воротам в Германию и Западную Европу". А деньги на этот "трансфер" дала Зе-команда. Налоговые льготы, халявная перевозка, оплачиваемые поляками складские и промышленные помещения распространяются только на западенское направление. По словам Владимира Коруда, вице-президента Львовской торгово-промышленной палаты, ожидается подобная "эвакуация" еще 800 предприятий. Таким образом, американская газета выдала тайный план Зеленского – сдать остальную Украину и попытаться закрепиться на ее западных границах при поддержке Польши.



Соединенным Штатам нужно срочно выйти из игры, но при этом сделать Зеленского "козлом отпущения", который и будет виноват в том, что "все пошло не так", уже совсем откровенно пишет американский журнал National Review.



Заодно можно обвинить и всех несознательных украинцев, которые "оказались слишком неумелыми, слишком коррумпированными и погрязли в междоусобицах", тогда как США "сделали все возможное, чтобы помочь им защитить себя", но даже на это украинцы оказались неспособны, отмечает издание.



В нынешнем курсе Зеленского начинают усматривать угрозу и для Европы. Показательна в этом смысле статья в другом информационном рупоре англосаксонского истеблишмента - английской газете Spectator. В ней опубликована статья чешского писателя Йозефа Буска, который утверждает, что к власти в странах ЕС могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о конфликте на Украине. По его мнению, это произойдет в том случае, если европейцы примут тезис о нежелании Киева идти на деэскалацию, несмотря на мирные усилия Москвы.



"Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу "нормализации" отношений с Россией. Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлевские политики. Одним словом, Россия выиграет", - написал Буска.



Автор публикации считает, что "самая важная битва" за Украину развернется зимой в домах, на улицах и площадях по всей Европе. Как считает писатель, ВСУ не выстоят без постоянной военной и финансовой поддержки со стороны Запада. "С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. Тем временем боевые действия затянутся, еще больше ослабив первоначальный шок западной аудитории в сторону слегка возмущенного безразличия. Бытовые проблемы обязательно возьмут верх, как это всегда и бывает", - делает вывод Буска.



А учитывая тот факт, что Зеленский от деэскалации конфликта упорно отказывается, продолжая упорно заявлять, что будет воевать "до последнего украинца", то такая статья в британской газете звучит сейчас, как явное проявление недовольства такой политикой Киева.



Конечно, сам официальный Лондон делает все, чтобы затянуть конфликт, накачивая Украину оружием, но публикация в Spectator тем не менее показывает, что даже в Британии появились силы, начинающие понимать, что безоговорочная поддержка Западом киевского режима может обернуться большим ущербом для него самого.



О том, что такие статьи в ведущих западных СМИ появились не случайно, свидетельствует также недавний доклад Amnesty International, которая сообщила, что украинские войска размещают свои силы на территории школ, больниц и жилых домов, используя мирных жителей как живой щит. Этот доклад международной организации, которую трудно заподозрить в симпатиях к России, вызвал негодование в Киеве. Однако многие восприняли его, как "черную метку" для Зеленского.



Понятно, что осуждая своего протеже Зеленского, на Западе понимают, что избавиться от него теперь не так-то просто. В него вложено столько ресурсов, что главарь киевского режима стал для США "чемоданом без ручки" - и нести тяжело, и бросить жалко. Однако открытая и жесткая критика в его адрес со стороны ведущих западных СМИ - еще раз подтверждают, какой незавидной будет его участь. Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660846740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №972

- Итоги социально-экономического развития Казахстана за 7 месяцев этого года рассмотрели в Правительстве

- Алихан Смаилов поручил разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива

- Принять все меры для безопасности наших детей - Алихан Смаилов дал поручения к новому учебному году

- Экономика и контроль

- Кадровые перестановки

- Обещания акимата не спасают столицу от потопов

- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальном визитом в Сингапур

- 475 тысяч казахстанских учащихся будут охвачены поддержкой за счет Фонда всеобуча