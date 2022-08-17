Умер экс-президент "Кыргызгосэнергохолдинга" Жамалбек Тулебердиев

21:37 18.08.2022

Энергетика Кыргызстана понесла тяжелую и невосполнимую утрату.



18 августа, на 88-м году жизни, скончался заслуженный энергетик Кыргызской ССР, Почетный энергетик СССР Жамалбек Тулебердиев.



Начав трудовую деятельность в 1956 году после окончания Московского института инженеров водного хозяйства, Жамалбек Тулебердиев прошел путь от старшего мастера гидротехнического цеха каскада Аламединских ГЭС до президента Государственной акционерной холдинговой энергокомпании (Кыргызгосэнергохолдинга).



Под руководством Жамалбека Тулебердиева создавалась основа энергетики Кыргызстана.



Были выведены на проектную мощность Токтогульская и Курпсайская гидроэлектростанции, введены новые мощности на ТЭЦ г.Бишкек, начато строительство Ташкумырской и Шамалдысайской ГЭС, были начаты подготовительные работы по строительству Камбаратинских ГЭС.



Жамалбек Тулебердиев внес большой вклад в разработку и реализацию проекта гидроэнергетического использования водных ресурсов реки Нарын, строительство каскада Токтогульских ГЭС. При его непосредственном участии формировалась объединенная энергетическая система Средней Азии и Казахстана.



Возглавляя Ассоциацию энергетиков, Жамалбек Тулебердиев занимался проблемами энергетической отрасли, решал проблемы ветеранов отрасли, делился опытом с молодыми специалистами.



Академик Международной Инженерной Академии и академик Инженерной Академии Кыргызской Республики, автор публикаций в научных журналах и республиканской печати снискал уважение работников отрасли, став легендой энергетики Кыргызстана.



Жамалбек Тулебердиев избирался депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики трех созывов, награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Дружбы народов", Почетными грамотами Верховного Совета Кыргызской ССР, Лауреат Государственной премии СССР и Кыргызской ССР. За многолетний труд и вклад в развитие отрасли ему присвоены звания "Заслуженный энергетик Кыргызской ССР" и "Почетный энергетик СССР".



Светлая память об Жамалбека Тулебердиеве навсегда сохранится в наших сердцах.



Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.



С.Жапаров, Т.Мамытов, А.Жапаров, С.Касмамбетов, А.Касымалиев, К.Ташиев, Б.Торобаев, Э.Байсалов, М.Иманкулов, А.Джунушалиев, М.Укушов, Н.Сулайманкулов, А.Исанов, Д.Бекмурзаев, Б.Нарбеков, Ж.Бакиров, Т.Толубаев, Т.Айталиев, М.Бектеналиев и другие.

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