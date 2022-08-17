Пекин показал репетицию "возвращения Тайваня в родную гавань"

00:25 19.08.2022 Пекин показал первую репетицию "мирного освобождения Тайваня"



Вбить клин в российско-китайские отношения сейчас практически невозможно



В середине минувшей недели Пекин оповестил о завершении первой фазы учений вокруг Тайваня. За минувшие дни ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продемонстрировали возможность и готовность полностью блокировать остров. Американцы вообще держались подальше от соприкосновения. Достигнутая высокая планка конфронтации не вернется обратно. Теперь действия НОАК вокруг всего острова, а не только в Тайваньском проливе, будут нормой. Непредсказуемость времени, места и масштаба новых учений будет держать в тонусе американцев, тайваньцев и другие антикитайские силы. Любая новая провокация приведет к следующей фазе противостояния и блокады.



Сила и решимость Китая не подвергались сомнениям и до скандального визита Нэнси Пелоси. Грозные окрики из Пекина вызвали неподдельный ужас в Тайбэе. Там поначалу отменили приглашение спикеру палаты представителей Конгресса США. Пелоси не могла себе позволить "потерять лицо". Уговорами и угрозами она добилась возобновления приглашения. Но зато ей пришлось проникать в Тайбэй с "черного хода" - самолет с потушенными огнями сел на пустынный аэродром с выключенным освещением. Третьему лицу американского государства не подали парадный трап. Пожилая дама спускалась по неустойчивой металлической лестнице, судорожно цепляясь за перила. До минимума свели и программу пребывания на острове, с облегчением отправив гостью дальше в полет через несколько часов после прибытия.



По миру прокатился вздох облегчения - самолет Пелоси не сбили по пути в Тайбэй, его не стали задерживать под предлогом уже начавшихся учений китайских ВВС. Но ответ Пекина был гораздо более жестким и системным. Серия учений ВВС и ВМС фактически блокировала Тайвань, продемонстрировав главную его уязвимость - экономическую. Но, самое главное, Пекин обошел предназначенную ему "растяжку" и не ввязался в полномасштабный вооруженный конфликт. Ведь у Америки после замирения Тибета, Синьцзяна и Гонконга остается одна надежда замедлить обгоняющее развитие Поднебесной - спровоцировать гражданскую войну китайцев с китайцами из-за Тайваня.



Пекин показал пока только первую репетицию "мирного освобождения Тайваня". Другие репетиции последуют по мере необходимости реагирования на последующие провокации. Причем в них будут использоваться новые декорации, в том числе авианосцы, кибероружие, баллистические ракеты. Генеральная репетиция еще впереди, тем более сама премьера. В рамках ее подготовки в КНР анализируют недавние и текущие стратегические операции США. Профессор Сямыньского университета из соседней с Тайванем провинции Фуцзянь Ли Фэй заявил газете Global Times, что американцы сейчас расставляют Китаю ловушку - точно так же, как они сделали с Россией во время украинского кризиса. Они изо всех сил пытаются спровоцировать Китай в надежде, что он будет слишком остро реагировать на провокации США без необходимой подготовки. Однако Китай из-за уверенности в своей силе гораздо мудрее и терпеливее, чем ожидал Вашингтон. Поэтому Пекин использует ошибку США для дальнейшего улучшения своей подготовки к национальному воссоединению, сказал Ли Фэй.



Сколько продлится нынешний "антракт" и когда стоит ждать нового обострения тайваньского кризиса? Я полагаю, что налет Пелоси действительно был экспромтом завершающей свою карьеру деятельницы, сумасбродность которой подкрепил принцип разделения властей из Конституции США. Он внес сильную, но недолгую сумятицу в осуществление сразу двух продуманных солидных сценариев, американского и китайского. Сценарий Байдена рассчитан на постепенное ослабление Китая за счет стимулирования сепаратистских настроений среди правящих элит Тайваня и столкновение с материком. В то же время до президентских выборов 2024 года в планы администрации не входит резкое ускорение сепаратизма и тем более роковое решение Тайбэя об отделении от Поднебесной. Отсюда клятвы в верности принципу "одного Китая" из действующих американо-китайских договоров. Отсюда критические высказывания Байдена в адрес Пелоси, отрицательная позиция Госдепа и военного ведомства. Теперь же Байдену придется переосмыслить сценарий и поднять уровень конфронтации, дабы не выглядеть слабаком накануне промежуточных выборов.



С другой стороны, Пелоси испытала на прочность типичное для Си Цзиньпина "стратегическое терпение". Самыми свежими примерами эффективности такой стратегии стали бескровные решения проблем Гонконга и Синьцзяна. Использование там вооруженной полиции и войск НОАК в определенные моменты развития "цветных революций" выглядело неизбежным. Но твердость политической линии в сочетании с тактической гибкостью позволили избежать кровопролития. Действовала "железная рука в лайковой перчатке". Наверняка соответствующий план был разработан и для Тайваня. Теперь Пекину придется вносить уточнения и в этот план.



Более или менее спокойный "антракт" может продлиться до конца осени. В Пекине в октябре ожидается ХХ съезд Компартии, на котором экономический курс, внутренняя и внешняя политика Си Цзиньпина получат одобрение представителей 100 миллионов коммунистов Поднебесной. Его и без того неограниченный мандат на правление будет подтвержден еще на 5 следующих лет. В Америке в ноябре пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Президент Байден своим местом в Белом доме не рискует. А вот его Демократическая партия уверенно идет к поражению и потере большинства в обеих палатах. Складываем два плюс два и получаем - до середины ноября чего-то ужасного ожидать не стоит.



Но затем и в Пекине, и в Вашингтоне появятся новые чиновники, которые предложат своим руководителям какие-то свежие варианты реализации стратегических планов. Из Пекина могут последовать весьма конструктивные предложения. Вашингтон же продолжит с той или иной интенсивностью провоцировать Пекин. Вряд ли по стопам Нэнси Пелоси последует вице-президент Камала Харрис. Но одного-двух министров послать в Тайбэй могут. Например - этническую китаянку, торгового представителя США Кэтрин Тай. Поплавать в Южно-Китайском море или в Тайваньском проливе отправят еще одну-другую авианосную группу. Подвезут еще партии дорогостоящих запчастей к устаревающему оружию. Подтянутся деятели средней руки из стран НАТО, шумные прибалтийские "борцы с авторитаризмом".



Не получив адекватного ответа на свои предложения, Пекин может начать вторую фазу репетиции "мирного присоединения". Самолеты НОАК станут чаще летать в "воздушном пространстве" Тайваня, корабли - заходить в "территориальные воды". В результате блокады на острове обострятся экономические проблемы. Бизнес-сообщество задумается об адекватности правящего режима Цай Ин-вэнь, главного застрельщика сепаратизма. Активизируется связанная с большим бизнесом партия Гоминьдан с ее миллионом членов, разветвленной оргструктурой и огромными капиталами в банках и промышленности острова. Даже на фоне обострения кризиса заместитель председателя партии Эндрю Ся, бывший высокопоставленный чиновник правительства Гоминьдана, отправился в Китай, в расположенную прямо через пролив провинцию Фуцзянь.



Разные мысли стали посещать тайваньских генералов. Один из них, отставник по имени Гао Ань-го, на днях призвал вооруженные силы восстать и обеспечить воссоединение с КНР. Генерал Гао занимал руководящие должности во время правления партии Гоминьдан, выступающей за единство Поднебесной. Думаю, у него немало единомышленников как среди ветеранов, так и среди молодых офицеров, осознающих свою судьбу в случае реального конфликта. Кроме того, никто не отменял старую традицию "заносить". Во время гражданской войны 1946–1949 годов после соответствующего убеждения целые соединения гоминьдановской армии сдавались или переходили на сторону Компартии. Коммунисты без боя взяли Пекин и некоторые другие крупные города. Мастером убеждения гоминьдановских генералов при форсировании реки Янцзы считался Дэн Сяопин, руководивший в тот момент армейской разведкой. По сложности форсирование могучей Янцзы сравнимо с преодолением Тайваньского пролива…



Если американцы будут по-прежнему подталкивать Тайбэй к роковому шагу, то можно будет ждать новых смелых сценарных ходов Пекина. Например, расширение зоны учений ВМФ и ВВС НОАК вплоть до острова Гуам, где сосредоточены основные силы США в Тихоокеанском бассейне, включая склады ядерного оружия. Китайские авианосные группы будут все чаще посещать моря вблизи Японии и Южной Кореи, Сингапура и Филиппин. Чаще станут проходить и совместные учения стратегических сил Китая и России.



В последние дни в Кремле анализировали решения Си Цзиньпина и Байдена с той же тщательностью, что в Чжуннаньхае, и Белом доме следили за началом нашей "специальной военной операции". Пекину не требовалось участие российских вооруженных сил, как и Москва не нуждается в присутствии "китайских народных добровольцев" в Донбассе. Гораздо важнее само наличие "второго фронта" - российского для Китая и китайского - для России. Без этого наши общие враги вели бы себя гораздо наглее и безрассуднее.



Вбить клин в российско-китайские отношения сейчас практически невозможно. Зато возможно наметить новые совместные акции для демонстрации альтернативы американской модели мироустройства - расширение ШОС и БРИКС. Великолепным ответом Вашингтону стал бы приезд Си Цзиньпина на очередной Владивостокский экономический форум и переговоры с Путиным. Не помешают новые походы совместных российско-китайских флотилий вокруг Японских островов, а также учебные полеты стратегических бомбардировщиков с такими похожими красными звездами на крыльях.



Юрий Тавровский

руководитель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660857900





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №972

- Итоги социально-экономического развития Казахстана за 7 месяцев этого года рассмотрели в Правительстве

- Алихан Смаилов поручил разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива

- Принять все меры для безопасности наших детей - Алихан Смаилов дал поручения к новому учебному году

- Экономика и контроль

- Кадровые перестановки

- Обещания акимата не спасают столицу от потопов

- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальном визитом в Сингапур

- 475 тысяч казахстанских учащихся будут охвачены поддержкой за счет Фонда всеобуча

