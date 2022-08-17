Европа переживает нефтяной кризис, который она сама же и спровоцировала, - Кеннет Рапоза

00:27 19.08.2022 Forbes

США



Европа переживает нефтяной кризис, который она сама же и спровоцировала, а Саудовской Аравии удалось посмеяться последней в отношениях с США



Европа переживает нефтяной кризис, который сама же и устроила, а Саудовская Аравия и Россия сумели извлечь выгоду из ситуации, пишет Forbes. Ценовое затишье будет недолгим, предупреждает автор статьи.



Кеннет Рапоза



Производители нефти сейчас находятся в выигрышном положении. Европа становится все больше похожа на слабовольное существо, не способное обеспечить своих граждан электроэнергией. А Соединенные Штаты, которые теперь добывают устойчивые объемы нефти и газа и которым удалось добиться некоторого снижения цен на заправках, возможно, продали ракеты компании Raytheon за нефть.



Сейчас о Европе можно сказать две вещи: там проходят протесты фермеров, и она сама выстрелила себе в ногу, спровоцировав энергетический кризис внутри собственных границ. А Саудовская Аравия и Россия продолжают посмеиваться и считать прибыль.



К примеру, во вторник, 16 августа, саудовская компания Aramco сообщила о том, что во втором квартале этого года ее чистая прибыль выросла почти в два раза – на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло благодаря тому, что Евросоюз ввел запрет на российские нефть и газ, создав условия для краха нефтегазовых трейдеров и страховщиков, которым не хотелось платить штрафы за нарушение санкционного режима. Такие одержимые изменением климата страны, как Германия, даже рассматривали возможность возвращения к углю, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. Но это было в июне. Как сообщает газета DW, теперь Германия уже точно использует уголь вместо газа.



По данным TradingPlatforms.com, благодаря существенному повышению цен на нефть компания Aramco заработала за второй квартал 48,4 миллиарда долларов, что на 90% больше, чем в прошлом году. "Saudi Aramco – лишь одна из длинного списка нефтяных гигантов, объявивших о рекордных прибылях в этом году. Например, прибыль ExxonMobil во втором квартале составила 17,6 миллиарда долларов", – сказала аналитик Tradingplatforms Эдит Ридс (Edith Reads).



Между тем во вторник "Газпром" заявил, что к декабрю цены на газ в Европе могут вырасти на 60% и превысить 4000 долларов за тысячу кубометров. Экспорт компании в Европу, то есть на ее основной рынок, сократился на 36% из-за санкций, введенных против российских государственных компаний в наказание за военную операцию Москвы на Украине.



Некоторые отраслевые аналитики ожидают, что в ближайшие недели цены на природный газ превысят 10 долларов за миллион БТЕ, поскольку становится ясно, что этой зимой будет дефицит. В последний раз цены поднимались выше 10 долларов в июле 2008 года. Это очень серьезное потрясение для европейских рынков.



Цены на нефть опустились, что способствовало снижению цен на бензин. Однако некоторые аналитики считают это явление временным.



"Что касается нефти, мы наблюдаем долгосрочный бычий рынок, – отметил во вторник глава Schork Group Стивен Шорк (Stephen Schork). – Я полагаю, что к концу года цены вернутся в диапазон от 100 до 125 долларов, который мы наблюдали в первой половине текущего года".



Саудовцы смеются последними



Президент Байден смог объявить о небольшой дипломатической победе после того, как третьего августа группа ОПЕК+ приняла решение увеличить добычу на 100 тысяч баррелей в день начиная с сентября. С одной стороны, эта новость подтвердила оправданность его июльской поездки в Джидду, поскольку Саудовская Аравия, кажется, все же намерена выполнить свое обещание об увеличении добычи.



Тем не менее, создается впечатление, что лидеры Саудовской Аравии взяли верх над Вашингтоном. То, что американской стороне пришлось отдать в качестве уступок в ущерб собственным стратегическим интересам, перевешивает то, что она получила в качестве награды.



В соответствии со своим решением группа ОПЕК+ увеличила добычу на ничтожную одну десятую процента от мирового спроса на нефть – "ошибка округления", как выразился один аналитик.



Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты – два члена ОПЕК, обладающие наибольшим потенциалом для наращивания добычи, – увеличат ее всего на 26 тысяч и семь тысяч баррелей в день соответственно. В это же время Россия, чей экспорт энергоносителей находится под санкциями, увеличит добычу на 26 тысяч баррелей в день.



Санкции против России нанесли ущерб ее экономике, но нефтяные деньги продолжают течь рекой. Москва и правительство Саудовской Аравии сблизились. В Вашингтоне понимают, что сейчас королевство лучше ладит с Кремлем, чем с администрацией Байдена.



В начале конфликта на Украине Вашингтон отчаянно пытался найти доказательства того, что Китай, заключая с Россией выгодные деловые сделки, поддерживает ее финансовый рынок, оказавшийся под санкциями. Несколько таких сделок действительно имели место, к примеру гарантированные закупки пшеницы и сделка по газопроводу, переговоры по которой, вероятно, велись еще до того, как российские танки вошли на территорию Украины.



Однако примечательным оказалось то, что правительство Саудовской Аравии тоже продемонстрировало готовность протянуть руку Москве. Оно удвоило импорт скидочного мазута из России, который используется для выработки электроэнергии в стране, высвободив таким образом собственные запасы сырой нефти для продажи с более высокой маржой в европейские страны.



Компания Aramco выиграла сразу на обоих фронтах: она успокоила администрацию Байдена, согласившись немного увеличить добычу, чтобы президент США мог объявить о победе, и одновременно с этим начала покупать больше дешевого российского сырья, чтобы укрепить свой собственный рынок. Соединенные Штаты предпочитают не поднимать вокруг этого лишний шум. Между тем европейцы изо всех сил стараются убедить весь мир в том, что им не нужны российские нефть и газ.



Стоит отметить, что во многом это просто театр, поскольку они продолжают покупать российский природный газ. Возможно, объемы закупок стали ниже, однако европейцы точно платят больше, чем год назад.



15 августа "Газпром" сообщил, что отправит 41,9 миллиона кубометров трубопроводного газа в Европу через Украину.



Ладно, забирайте ваши ракеты Patriot



В феврале 2021 года, когда Байден провел на должности президента США первый полный месяц, новая администрация запретила продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии. Накануне поездки Байдена в Эр-Рияд администрация сообщила, что это ограничение может быть снято, если Саудовская Аравия перестанет воевать с соседним Йеменом.



Третьего августа Госдепартамент заявил, что сделка по оборонному контракту все же может быть заключена, о чем говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны. Саудовская Аравия купит 300 ракет Patriot компании Raytheon на сумму более трех миллиардов долларов.



Хотя Вашингтон никогда этого не признает, похоже, что Саудовская Аравия согласилась немного увеличить добычу потому, что Соединенные Штаты сняли запрет на продажу наступательных ракет. По крайней мере, перемирие с Йеменом было продлено, и это дало Вашингтону возможность заявить о выгодной сделке: мы получили больше нефти, Йемен получил мир, Саудовская Аравия получила контракт по поставку оружия, а компания Raytheon заработала три миллиарда долларов.



В результате этой договоренности цены на нефть постепенно снижаются. Спекулянты, поднявшие цены в конце второго квартала, получили свою прибыль. Рынок выровнялся – по крайней мере, пока.



Прогнозы по нефтяному рынку



Из разговоров инвесторов в соцсетях и у кулеров на Уолл-Стрит становится ясно: хотя глобальные цены на нефть вернулись на уровень, на котором они держались до начала конфликта на Украине, многие обеспокоены, что это произошло не только благодаря сделке Байдена с Саудовской Аравией.



Мировая экономика замедляется. Китай находится в тяжелом состоянии. Экономика США технически уже погрузилась в рецессию.



Ослабление мирового спроса пока сдерживает фьючерсы на нефть. Но если Стивен Шорк прав, временное ценовое затишье вряд ли продлится долго.



ОПЕК ожидает, что в следующем году мировой спрос на нефть превысит увеличение поставок на один миллион баррелей в сутки.



Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на нефть продолжит расти в соответствии с оценками, звучавшими еще до начала пандемии. То есть мы будем наблюдать достаточно прямую линию, направленную вверх, – даже несмотря на то, что западные страны во главе с Европой пытаются достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году.



Согласно оценкам ОПЕК, в 2023 году ее членам необходимо будет предоставлять в среднем 30,1 миллиона баррелей в день, чтобы сбалансировать спрос и предложение, – это более чем на миллион баррелей в день больше, чем страны-члены добывали в июне этого года.



Учитывая экономические трудности, обусловленные санкциями, Россия не торопится наращивать добычу.



Учитывая, что Европа последние несколько лет твердила саудовцам, что она больше не нуждается в их грязном топливе, саудовцы не торопятся продавать им свою нефть и скорее предпочтут заключить сделки с китайцами.



Хорошая новость заключается в том, что Соединенные Штаты – не входящие в ОПЕК – способны пережить кризис с меньшими потерями, нежели Европа.



Решение Европы прекратить покупать нефть у России попросту привело к изменению торговых маршрутов: Саудовская Аравия стала отправлять больше нефти на мировые рынки, одновременно импортируя российское сырье для использования внутри страны. Благодаря этой схеме российская экономика сократилась всего на 4% во втором квартале, тогда как ранее ей пророчили двузначное сокращение и глубокую рецессию.



Более того, Россия обогнала Саудовскую Аравию, став крупнейшим экспортером нефти в Китай, а Индия увеличила импорт российской нефти практически с нуля до более чем 760 тысяч баррелей в день.



Вероятность того, что Брюсселю или Вашингтону удастся убедить Эр-Рияд отдалиться от Москвы, крайне мала. Саудовцы продолжат импортировать нефть из России, продавая собственное премиальное сырье напуганной Европе, демонстрирующей очевидную склонность к самоистязанию. Кроме того, открытый разрыв с Россией разрушит архитектуру группы ОПЕК+, которая играет решающую роль в поддержании хотя бы какой-то стабильности мировых цен.



Со стороны Соединенных Штатов разумнее всего будет использовать добываемые в Америке нефть и газ для пополнения собственных запасов, а не продавать их европейцам, которые предпочитают ветер и солнечные панели китайского производства.



Наконец, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК ясно дали понять, что любое существенное увеличение добычи нефти для Запада, чтобы тот мог компенсировать сокращение поставок из России, потребует значительных инвестиций в разведку и добычу. У стран группы нет причин это делать. Они прекрасно обходятся и так. Их жители не экономят энергию и не бунтуют из-за высоких цен на топливо.



Указывая на "нежизнеспособную энергетическую политику", чиновники Саудовской Аравии отмечают, что выбор между возобновляемыми источниками энергии и горючими ископаемыми ложный.



Джейми Даймон (Jamie Dimon), генеральный директор JP Morgan, сказал нечто подобное в выходные. "Почему мы никак не можем понять, что Америка не пойдет вразрез со своим решением препятствовать изменению климата, если увеличит добычу нефти и газа", – отметил он.



Переход на энергию ветра и солнца – процесс длительный. Германия поступает мудро, сохраняя атомные станции. Китай активно строит новые АЭС. А между тем только за счет быстрой и интенсивной разработки нефтяных и газовых месторождений Европа сумеет минимизировать экономические последствия антироссийской политики, которую ей навязал Вашингтон.



Визит Байдена в Саудовскую Аравию и результаты августовского совещания ОПЕК+ не спасут европейцев. Кроме того, неясно, как долго будет сохраняться тенденция к снижению цен на топливо на заправках в Соединенных Штатах. Это может привести к полномасштабной рецессии, которую многие участники рынка все еще прогнозируют.



Если Соединенные Штаты не хотят столкнуться с проблемами, которые стоят перед Европой, и если они серьезно настроены положить конец лицемерию в отношении своих союзников, тогда им придется принять более тяжелые решения и сделать более определенный выбор в отношении своего энергетического будущего, вместо того чтобы ставить все на "постуглеводородную" экономику. Инвесторы не глупы. Они будут искать такую экономику, где затраты на энергию окажутся самыми низкими. И деньги корпораций и инвесторов потекут именно туда. Источник - ИноСМИ

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