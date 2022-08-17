Кыргызстан: нищета в стране "креативных индустрий", - Сергей Кожемякин

00:38 19.08.2022

Кыргызстан: нищета в стране "креативных индустрий"



Шестикратный рост крайней бедности произошел в Киргизии всего за год. Данные статистики камня на камне не оставили от оптимистичных заявлений чиновников. Несмотря на катастрофичность положения, власти занимаются чем угодно, только не решением проблемы, - например, легализуют казино и создают "парки креативных индустрий".



То, что ни один буржуазный режим добровольно не признает негодность курса, которым следует страна, - очевидный факт. Иногда, впрочем, это сокрытие реальности принимает форму гротеска. "Правда" уже рассказывала (см. номер от 7-8 июня с.г.), как в конце мая - начале июня Киргизию посетила делегация во главе со спецдокладчиком ООН по вопросу о крайней бедности Оливье де Шуттером. Изучив социально-экономическую ситуацию, гости сделали тревожный прогноз. По их данным, республика может закончить этот год с бедностью на уровне 38 процентов.



Руководство республики отмахнулось от предупреждений. Как заявил вице-премьер Эдиль Байсалов, официальный уровень бедности составляет 25 процентов, а все остальное - лишь предположения. Причем чиновник намекнул на сомнительность последних, поскольку-де правительство прилагает все усилия для повышения уровня жизни граждан.



Обнародованные недавно данные национального статистического комитета Киргизии показали истинную цену бахвальству властей. По итогам обследования бюджетов пяти с лишним тысяч домашних хозяйств выяснилось, что уровень бедности увеличился с 25,3 до 33,3 процента. Регресс еще заметнее, если сравнить с допандемической ситуацией: тогда доля малоимущих составляла 20 процентов.



Изучение отчета позволяет сделать интересные выводы. Так, если первая волна начавшегося два года назад кризиса в основном ударила по сельской местности, то теперь ее активно "догоняют" крупные города. Например, в Бишкеке доля живущих ниже черты бедности выросла за год с 17 до 36 процентов, в городе Ош - с 15 до 29 процентов. В целом уровень бедности в городских поселениях подскочил почти в два раза - с 18 до 33 процентов. Кроме того, сразу в двух регионах - Баткенской и Джалал-Абадской областях на юге республики - доля нуждающихся превысила 40 процентов, а еще в двух - Нарынской и Иссык-Кульской - вплотную приблизилась к этой черте. Такие показатели после 2015-2017 годов в Киргизии не наблюдались.



"Успехи" в борьбе с социальными проблемами еще более заметны, если посмотреть на динамику крайней бедности. В целом по республике она увеличилась с 0,9 до 6 процентов. В числе лидеров по нищете - Баткенская область, где показатель вырос с 1,6 до 10,1 процента, Бишкек (увеличение с 0,3 до 9,5 процента) и Нарынская область (рост с 4,5 до 8,2 процента).



Как признают в статистическом комитете, эти цифры могут измениться в сторону увеличения при более или менее заметном ухудшении экономической ситуации. В зоне риска бедности находится как минимум каждый десятый житель страны. Помимо этого, сотни тысяч семей в Киргизии зависят от денежных переводов трудовых мигрантов. Без этого источника доходов уровень бедности вырастет до 43 процентов, а крайней бедности - до 17 процентов. Сильнее всего влияние миграции на южные регионы. Так, прекращение переводов вызовет увеличение бедности в Баткенской области с 41 до 61 процента, а в Джалал-Абадской - с 43 до 56 процентов.



Нельзя, наконец, не упомянуть тот факт, что показатели, используемые в Киргизии для определения масштаба бедности, из года в год искусственно занижаются. Так, крайне бедными считаются граждане, чьи доходы не превышают 30,5 тысячи сомов (23,5 тыс. руб.) в год. Это всего 83 сома, или 1 доллар в день, в то время как принятым международными организациями порогом крайней нищеты являются расходы на уровне 1,9 доллара в день.



Нет сомнений, что в обозримом будущем обстановка не улучшится. На это указывает растущая инфляция. За первое полугодие она уже превысила 9 процентов, причем продовольственные товары подорожали на 12,5 процента. Сильнее всего за последние месяцы выросли в цене сахар, овощи, мясо, крупы. Негативное влияние на сельское хозяйство и, как следствие, на цены оказывает подорожание горюче-смазочных материалов. Например, стоимость дизельного топлива увеличилась с начала года более чем на 20 процентов.



Столь сложная обстановка, казалось бы, должна резко активизировать деятельность руководства страны и принятие срочных мер. Меры действительно принимаются, но назвать их эффективными и нужными язык не поворачивается. Например, президент Садыр Жапаров 8 августа подписал закон "О парке креативных индустрий". В соответствии с ним "режим наибольшего благоприятствования" будет создан для таких сфер деятельности, как дизайн интерьера, индустрия моды, производство видеопродукции и т.д.



Также в Киргизии вновь легализованы казино, закрытые в 2012 году. Решение вызвало протесты, так что в его защиту выступил самолично президент. В одном из интервью он заявил, что пускаться в игорные заведения будут исключительно иностранцы, а казна обогатится от приезда в страну миллионеров и миллиардеров со всего мира. "Давайте не будем бедными, которые жалеют деньги богатых. Давайте на эти средства отремонтируем дороги в наших селах и избавимся от внешнего долга", - призвал Жапаров.



Наконец, власти пытаются уверить граждан, что трудности являются глобальными и вызваны не зависящими от них причинами. Заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш, к примеру, недавно напомнил о рекордной инфляции в США и посетовал на рост мировых цен на продовольствие и топливо. С таким подходом трудящимся нечего надеяться на улучшение своего положения. Во времена социальных катаклизмов им предлагают спасаться самостоятельно.



Сергей Кожемякин