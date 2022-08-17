Развяжут ли США войну против Китая?

00:42 19.08.2022

Global Times

Китай



Америка – взбесившаяся лошадь, которая мчится к военной пропасти, пишет Global Times. При этом сражаться насмерть она не хочет, куда больше ее занимает вопрос, как получить выгоду от войны. Но попытки затянуть экономическую удавку на Китае могут выйти для США боком.



Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер испытывает страх. Несколько дней назад он сказал, что Америка находится "на грани войны с Россией и Китаем".



Его страхи разделяет Сингапур. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг (Lawrence Wong) предупреждает, что США и Китай "могут сползти к конфликту". Аналогичные чувства испытывают многие страны.



Причина в том, что информация о войне запечатлелась в генах западных представителей власти.



Соединенные Штаты продвигаются вперед со своей всеобъемлющей кампанией по сдерживанию Китая, и не видно той точки, на которой они остановятся и сделают перерыв. Америка похожа на взбесившуюся лошадь, которая закусила удила и стремглав мчится к военной пропасти.



Вопрос в том, чего именно хочет Вашингтон.



На самом деле, он не хочет сражаться насмерть, а просто думает, как получить выгоду от войны. А лучше, как получить выгоду от чужой войны.



Американский капитал не станет воевать со своими врагами только тогда, когда его интересы будут удовлетворены.



В конечном итоге Вашингтону нужен мировой рынок, чтобы довести до максимума свои прибыли.



Он в курсе, что у Китая нет планов воевать с ним, и даже самые ярые противники Китая уверены, что он не развяжет войну против США. Но Вашингтон считает Пекин своим врагом, потому что тот покусился на его сыр.



Руководитель JPMorgan Джейми Даймон (Jamie Dimon) недавно сказал, что американское правительство не должно отставать от Китая в вопросе наращивания мягкой силы в развивающемся мире. Он заявил клиентам JPMorgan: "Если мы не будем торговать с западными союзниками, Китай отнимет у нас лучшие страны... Он по дешевке продаст им оборудование 5G. Он будет заключать с ними сделки, давать взаймы деньги. Он уже пытается это делать в Латинской Америке. Прямо у нас на заднем дворе".



Страхи Даймона, которого можно назвать представителем интересов американского капитала, это истинная причина, по которой США осуществили серию акций с целью сдерживания Китая.



Если сложить вместе изменения в американской политике в отношении Китая, которые произошли со времен Трампа до сегодняшнего дня, то всякий раз, когда мы видим ужесточение антикитайских санкций, начинаются разговоры о "дальновидности" действий по выдавливанию КНР с мирового рынка и из технологических цепочек.



Очередным шагом в этом направлении стал визит Пелоси и ряда американских законодателей на Тайвань, где они выступили за его "независимость". Одна из главных целей состояла в нагнетании напряженности и в привлечении тайваньской компании TSMC к американской блокаде поставок чипов.



Так называемые идеологические причины, права человека и так далее - все это служит тому, чтобы американский капитал контролировал глобальную сферу услуг. Мы видим, что борьба капитала за рынки жестокая и беспощадная.



По данным за 2019 год, доля США в мировой экономике с 1960 года сократилась почти наполовину. Номинальный ВВП США в американских долларах в 2019 году составил 21,4 триллиона, то есть около 24% от общего объема мировой экономики.



На долю Китая в 2021 году приходилось чуть больше 18% мировой экономики, но эта доля быстро увеличивается. Один из самых важных моментов состоит в том, что глобальный характер обретает не только китайское производство, но и китайский капитал.



Будучи китайским, он не меняет основополагающие свойства капитала, которые анализировал Маркс, поэтому управление капиталом всегда было сложным вопросом для государственной власти.



Китайское правительство не намерено подталкивать капитал своей страны к захвату чужих территорий и ресурсов посредством войн. В отличие от глобальной экспансии западного капитала, которую мы наблюдаем в истории, существует определенная логика "общего развития", когда китайский капитал выходит за пределы своей страны. Причины этого можно найти в китайской политической системе.



Но для американского капитала это не имеет значения. Если следовать логике экспансии капитала, как она видится им, важно другое. А именно, что китайское промышленное производство со временем вытеснит Америку из глобальных промышленных цепочек, и у нее не останется ни денег, ни работы.



Поэтому они прежде всего хотят максимально увеличить свою долю на китайском рынке, в том числе за счет приобретения высококачественных китайских компаний. А поскольку этот рынок не так уж и доступен, а китайские компании не так уж и открыты, усиление власти и влияния американского капитала в КНР ограничено.



Далее, необходимо надеть глобальную удавку на китайский капитал и китайское промышленное производство. История свидетельствует, что война является неотъемлемой частью экспорта и экспансии американского капитала, который часто и с легкостью манипулирует Вашингтоном.



Всякий раз, когда Вашингтон хочет усилить свою власть и возможность управлять, он берет взаймы у военно-промышленного комплекса. А это самый опасный аспект большого соперничества власти и капитала.