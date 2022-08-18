Почему Франция проиграла сердца и умы африканцев России? Виноват Макрон, - Люк де Бароше

07:24 19.08.2022

Люк де Бароше



Франция имела военное превосходство над своими противниками в своих бывших колониях в Африке - в первую очередь в Мали, пишет автор французского журнала "Пуэн". Но французы не смогли защитить африканцев от местных джихадистов. А с местными лидерами Макрон вел себя просто по-хамски. И эти лидеры обратились к России.

Присутствие французской армии в Мали, которую сначала в этой африканской стране воспринимали как освободительницу, все меньше и меньше нравится местным жителям. И Россия постаралась, чтобы африканцы сформировали именно такое мнение.



Будущее Европы отчасти зависит от Африки, континента с бурным демографическим ростом и динамичными экономическими перспективами. Именно по этой причине там продолжает обостряться геополитическая конкуренция между Россией и западными странами. Еще одним проявлением этой конкуренции стали летние визиты в африканские страны президента Эммануэля Макрона и глав американских и российских дипломатий Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. С момента аннексии Крыма в 2014 году Москва заключила более 20 соглашений о военном сотрудничестве с африканскими странами. В то же время, размещая в последние годы бойцов ЧВК "Вагнера" в ЦАР, Мали, Ливии, Судане, а также проводя активную деятельность в социальных сетях и африканских СМИ, Россия преследует свои цели. Она стремится нанести ущерб европейским интересам в Африке с наименьшими для себя затратами. И чем больше она втягивается в борьбу с европейскими стремлениями на Украине, тем больше у нее соблазн разрушить эти интересы в Африке.

Этим летом пропагандисты в Москве без конца ссылалась на аргумент о том, что инфляция и нехватка зерна связаны с западными санкциями против России. И это притом, что ЕС утверждает, что его санкции не затрагивают продукты питания. Политическая эффективность этой подрывной работы была продемонстрирована во время голосования в ООН 2 марта этого года, когда 17 африканских стран воздержались от осуждения России, а еще 8 отказались участвовать в голосовании по резолюции, осуждающей ее действия на Украине.



Участники операции "Бархан" должны были покинуть страну не под ударами своих врагов, африканских джихадистов, а из-за своей неспособности завоевать сердца и умы местного населения. Оно не любит французов. Франции потребовалось время, чтобы понять важность информационной войны и, следовательно, необходимость выглядеть более убедительной. В ноябре 2021 года население мобилизовалось, чтобы заблокировать французскую военную колонну в Буркина-Фасо на фоне слухов о том, что Париж поставляет оружие местным джихадистам. Этот инцидент, как и другие, ясно показал, что враждебность по отношению к Франции остается мощным фактором мобилизации африканского населения. Другие наветы на нас, широко распространенные в африканских соцсетях, представляют Францию как заинтересованную только в эксплуатации местных полезных ископаемых.



Подавляющее тактическое превосходство французской армии ничего не может сделать против повстанческого движения, подпитываемого плохим управлением и локальными политическими конфликтами.

Никакие усилия солдат не могут сгладить негативные последствия высокомерного, разрушительного для взаимоотношений подхода наших политиков к Африке. Например, когда Эммануэль Макрон "вызвал по звонку" лидеров стран африканского региона Сахель на провальный саммит в город По на юго-западе Франции в 2020 году.

В Мали Россия и ее местные партнеры воспользовались (и с какой легкостью!) этой нашей невежливостью и нашим неумением выстраивать отношения. Они настроили местное население против Франции.

Люк де Бароше (Luc de Barochez)

Le Point

Франция

18 августа 2022