 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин не готов ни к войне, ни к санкциям, - Владимир Скосырев
07:29 19.08.2022

18.08.2022

США и Тайвань подпишут пакт о торговле и инвестициях
Владимир Скосырев

Американский корабль проводит очередные учения близ берегов Китая.
Соединенные Штаты нанесли еще один чувствительный удар по престижу Пекина. Они проведут переговоры о пакте по торговле с Тайванем. Остров занимает девятое место среди торговых партнеров США. Но главный смысл этой сделки политический. Вслед за визитом на Тайвань спикера Нэнси Пелоси и делегации членов Конгресса Вашингтон демонстрирует решимость еще больше расширить поддержку самоуправляющемуся острову, полностью игнорируя протесты Пекина и не считаясь с учениями китайской армии.

Как передало агентство Bloomberg, США и Тайвань договорились начать официальные переговоры о торговле и инвестициях в начале осени. Будет обсуждаться углубление взаимодействия в сельском хозяйстве, цифровых технологиях, сфере климатических изменений и в других областях.

Заместитель торгового представителя США Сара Бьянки сказала, что это углубит взаимоотношения сторон, основанные на общих ценностях, будет содействовать инновациям. Правда, ее заявление не пошло так далеко, как надеялись в Тайбэе: там хотят заключить с США сделку о свободной торговле.

Заявление Бьянки было выдержано в полемических тонах. Подчеркнув, что Тайвань и США привержены принципам рыночной экономики, она пообещала, что стороны будут оказывать сопротивление "нерыночной практике". Этот камень был явно брошен в адрес Китая, который Запад обвиняет в предоставлении конкурентных преимуществ своим государственным компаниям. Переговорщик с тайваньской стороны Джон Дэн выступил в аналогичном ключе, указав, что Пекин использует методы принуждения в отношениях с партнерами.

Переговоры скорее всего подольют еще больше масла в костер противоречий между США и Китаем, который заявляет, что Вашингтон нарушает курс на признание того, что существует только один Китай, а Пекин – это его единственное законное правительство. Шу Цзюэтин, представитель Министерства коммерции Китая, заявил, что Китай решительно выступает против официальных обменов любых государств с тайваньским регионом КНР.

В торговле Китай куда важнее для Тайваня, чем США. Китай импортирует вдвое больше товаров с острова, чем США. Как передало агентство АР, тайваньские компании инвестировали на материк почти 200 млрд долл. По данным Пекина, в 2020 году, согласно переписи, в КНР проживало примерно 158 тыс. бизнесменов, представителей профессионального сообщества и других граждан Тайваня. В ответ на визит Пелоси Пекин запретил ввоз на материк с Тайваня цитрусовых, рыбы и других пищевых продуктов. Но на них приходится менее 0,5% экспорта с острова в Китай. Тайвань – самый крупный в мире поставщик чипов. И Пекин не сделал ничего, что могло помешать их поставкам с острова.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, замдиректора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Переговоры США с Тайванем – процесс длительный. Самое раннее, когда что-то может быть подписано, – это конец 2023 года. Но в подготовку сделки вкладывается большое идеологическое содержание. Стороны толкуют о свободной конкуренции, высоких рыночных стандартах. Вашингтон, конечно, желал бы ослабить зависимость Тайваня от китайского рынка, увеличить его торговлю с Америкой. Но, думаю, сами переговоры – это знак политической поддержки Тайваня, а с другой стороны, сильный раздражитель для Китая. Ведь США не хотят ослабить напряженность после визита Пелоси, наоборот, они не намерены дать Китаю возможность расслабиться".

Торговый пакт – это часть американской игры на обострение в Тайваньском проливе. США провоцируют Китай на жесткие действия. Они говорят, что уважают принцип одного Китая, но делают, что хотят – касается ли это поездок парламентариев или пакта экономического. Фактически они все больше убеждают Китай, что единственный выход – силовое решение проблемы. Хотят загнать Китай в угол и получить тактическое превосходство, полагает эксперт.

Американцы знают, что Китай к силовой операции не готов. Не готов он на данный момент и к тому, чтобы справиться с санкциями того же типа, которые были наложены на Россию. Ведь они возможны, если начнется операция по присоединению острова. У США есть это тактическое преимущество, но через несколько лет они могут его утратить, прогнозирует Ломанов.

О том, что Вашингтон уверен в своем превосходстве, свидетельствует и заявление Дэниэла Критенбринка, замгоссекретаря США по Восточной Азии. Он сказал, что американские корабли будут плавать через Тайваньский пролив, а самолеты летать над ним, сколько бы ни протестовал Пекин.

Источник - НГ
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