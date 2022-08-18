Китайская бронетехника выходит на мировой уровень. Усердный подражатель догоняет учителей

07:32 19.08.2022 18.08.2022

Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



Официально образованная в 1949 году НОАК изначально полностью зависела от поставок техники из СССР. Техника эта была получена в очень больших количествах, а вскоре Китай начал производить ее сам.



В частности, сотнями и тысячами поставлялись в Китай танки Т-34–85 и Т-54, ПТ-76, а также БТР-40 и БТР-152. Т-34 китайцы копировать не стали, остальные перечисленные образцы советской бронетехники пошли в местное производство под названиями соответственно Туре 59, Туре 60, Туре 55 и Туре 56.



Оба бронетранспортера никакого следа в истории китайской армии не оставили. То же можно было бы сказать про легкий танк Туре 60, но на его базе был создан китайский Туре 63, также плавающий, но оснащенный не 76-мм, а 85-мм пушкой. Он состоял на вооружении как сухопутных войск НОАК, так и морской пехоты; произведено более 1,5 тыс. единиц. Затем на его основе были созданы танк Туре 63А со 105-мм пушкой (выпущено не менее 300 единиц) и плавающий БТР Туре 77, на шасси которого выпускалась 122-мм САУ Туре 89.



НА ГУСЕНИЦАХ



Скопированный же с Т-54 китайский Туре 59, наоборот, стал "прародителем", по сути, трех семейств китайских танков и основой китайского танкового парка до конца 1980-х (а фактически – до конца ХХ века). Собственно, Туре 59 было выпущено примерно 10 тыс. единиц, из них около 4,5 тыс. на экспорт. На его основе был создан легкий танк Туре 62 с 85-мм пушкой, но в отличие от Туре 63 не плавающий. Изготовлено примерно 1560 единиц.



По-видимому, именно на Туре 62 пришлись основные потери китайских войск в танках во время агрессии против Вьетнама в 1979 году (см. "В чем коварство восточного "партнера" Москвы", "НВО" от 13.04.18). Что касается Туре 59, то более 40 машин этого типа (включая модифицированный вариант "Аль-Заррар") потеряла в различных войнах пакистанская армия.



После полного разрыва с Советским Союзом в Китае начали совершенствовать Туре 59 своими силами. Вариант с новой пушкой (хотя и прежнего калибра 100 мм) и некоторым другим оборудованием (использовались технологии захваченного на Даманском советского Т-62) получил название Туре 69 и поступил на вооружение НОАК в небольшом количестве (примерно 150 единиц).



Доработанный вариант Туре 69-II стал чисто экспортным, за рубеж было поставлено более 2,4 тыс. машин этого типа. Основным покупателем был Ирак, который потерял более 200 Туре 69-II в двух войнах с США и в гражданской войне 2014–2017 годов, потери в ходе ирано-иракской войны неизвестны (как и потери Туре 59).



Другим направлением развития Туре 59 стал Туре 59-II с английской 105-мм пушкой L7 (точнее, с ее лицензионным австрийским вариантом) и итальянской системой управления огнем. Доработанный вариант этого танка получил название Туре 79 и был принят на вооружение НОАК в количестве примерно 300 единиц.



На базе Туре 79 был создан экспериментальный Туре 80 (выпущено всего 12 единиц), а затем экспортный Туре 85-II, поступивший на вооружение армий Пакистана (производился в этой стране по лицензии) и Судана, а также Туре 88 для собственной армии (выпущено 100–200 Туре 88В и около 200 Туре 88А).



В 1960-е годы был создан первый китайский гусеничный БТР Туре 63 (экспортное название YW531), не имевший прямого советского или какого-либо зарубежного прототипа, хотя внешне отдаленно напоминающий американский М113. На его базе были созданы 122-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Туре 63 и Туре 70, 82-мм самоходный миномет YW304 и 120-мм YW381, 130-мм ракетная система залпового огня Туре 70, командно-штабная машина YW701 и другие вспомогательные машины.



Развитием Туре 63 стали гусеничные БТР Туре 85 (он же YW531Н), который являлся чисто экспортным, а также Туре 89 (он же ZSD-89, он же WZ534) для НОАК. Единственным вооружением всех этих бронетранспортеров был 12,7-мм пулемет. Иракская армия потеряла до 100 Туре 63 и машин на его базе в войнах с США.



Из наличия ВС Египта в начале 1980-х Китай получил советскую БМП-1, которую скопировал под названием Туре 86 (она же ZBD-86, она же WZ501).



В настоящее время в регулярных частях китайской армии остается примерно 600 танков Туре 59 (имеются в одной-двух дивизиях Синьцзянского военного округа и в пяти общевойсковых бригадах), примерно 100 Туре 88А (только в дивизиях Синьцзянского ВО), 300–400 БМП Туре 86 (имеются примерно в десяти бригадах), 200–300 БТР Туре 63 и Туре 89 (имеются в шести бригадах). Еще по несколько тысяч машин всех этих типов находится в резервных частях и соединениях, а также на хранении.



НА КОЛЕСАХ



В 1980-е годы в Китае началось развитие колесных БТР, именно здесь страна добилась наибольших успехов и создала наибольшее количество оригинальных образцов. Впрочем, первый из них, ZSL-93 (он же WZ523), внешне сильно напоминал бельгийский "Сибмас" и южноафриканский "Ратель", но считался собственной китайской разработкой. Вариант его для полицейских формирований называется ZFB-91.



Практически параллельно (тоже в начале 1980-х) был создан колесный БТР Туре 90 (ZSL-90). Оба этих БТР были выпущены в ограниченном количестве. Однако на базе Туре 90 был вскоре разработан Туре 92 (он же ZSL-92, он же WZ551), который выпускался в массовом количестве.



Туре 92 стал первым китайским БТР, вооруженным не 12,7-мм пулеметом, а 25-мм пушкой (30-мм в варианте Туре 92В). Экспортный вариант носит название VN4. На базе Туре 92 создано множество различных боевых машин, в том числе, например, носители противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) HJ-73/8/9 (машина с HJ-9 называется ZSL-02В) или экспортный ЗРК TY-90.



Наиболее известной производной от Туре 92 является самоходный 120-мм миномет Туре 05 (он же PLL-05), концептуально близкий к российской "Ноне-СВК". Также необходимо отметить 100-мм штурмовое орудие PTL-02 (имеется экспортный вариант – 105-мм орудие WMA301).



В настоящее время минометы Туре 05 состоят на вооружении артиллерийских батарей общевойсковых батальонов, их общее количество составляет 1–1,5 тыс. Сам БТР Туре 92 считается устаревшим, тем не менее от 500 до 800 машин этого типа остается на вооружении четырех-пяти средних бригад. Видимо, в войсках еще имеется некоторое количество штурмовых орудий PTL-02. В резервных частях находятся тысячи Туре 92 и его производных.



С 1990-х годов Китай перешел к созданию современной бронетехники, составляющей основу вооружения нынешней НОАК.



НОВЫЙ ОБЛИК



Получив из Румынии или Ирака советский танк Т-72, в Китае не стали копировать его полностью, но позаимствовали важнейшую особенность – 125-мм пушку с автоматом заряжания (что позволяет сократить экипаж до трех человек). Первым танком с таким вооружением стал Туре 88С, затем переименованный в Туре 96.



В начале 2000-х появился Туре 96А с усиленным бронированием и усовершенствованным оборудованием. Сейчас танки этих двух типов имеются на вооружении как минимум двух дивизий Синьцзянского ВО и 17 тяжелых бригад, их общее количество составляет 2–2,5 тыс. единиц.



Развитием Туре 96 стал Туре 99, самый совершенный на данный момент китайский танк, имеющий еще более продвинутый вариант Туре 99А. Состоит на вооружении как минимум 10 тяжелых бригад, общее количество этих танков в НОАК составляет 1,1–1,2 тыс., производство продолжается.



В начале ХXI века НОАК получила сразу несколько типов новых боевых машин пехоты и боевых машин десанта (БМП и БМД). На БМП ZBD-97 была установлена башня от советской БМП-3 (со 100-мм и 30-мм пушками); машина выпущена в небольшом количестве. Затем эта БМП (включая и башню с вооружением) была усовершенствована и начала выпускаться под названием Туре 04 (ZBD-04, WZ502). Потом был создан вариант Туре 04А (ZBD-08, WZ502G) с усиленным бронированием, но пониженными амфибийными возможностями.



Интересно, что у БМП обеспечена бронезащита с любого ракурса от 14,5-мм пуль и лобовой проекции от 30-мм снарядов, то есть она рассчитана на бой с БМП и БТР советских и российских, а не западных типов.



БМП Туре 04/04А состоят на вооружении как минимум двух дивизий Синьцзянского ВО и 19 тяжелых бригад в общем количестве более 2,5 тыс. единиц, производство Туре 04А продолжается. На базе данной машины создан носитель ПТРК AFT-10 (несет восемь ПТРК HJ-10), а 122-мм САУ Туре 07 имеет шасси от БМП Туре 04.



Китайская БМД Туре 03 (ZBD-03, WZ506) создана на основе советской БМД-3, она также оснащена 30-мм пушкой. Состоит на вооружении ВДВ НОАК в количестве 50–100 машин.



Наиболее же оригинальным изделием китайского ВПК можно считать амфибийную БМП Туре 05 (ZBD-05, экспортный вариант VN18), способную двигаться на плаву со скоростью до 15 узлов. Оснащена 30-мм пушкой. На ее шасси создан вариант 122-мм САУ Туре 07В, а также плавающий танк ZTD-05 (VN16 в экспортном варианте) со 105-мм пушкой.



Машинами этого типа оснащены шесть амфибийных бригад сухопутных войск (всего до 1 тыс. ZBD-05, более 300 ZTD-05) и шесть бригад морской пехоты (до 500 ZBD-05, до 170 ZTD-05). Экспортные варианты состоят на вооружении ВС Венесуэлы.



В последнее время на вооружение НОАК начал поступать легкий танк Туре 15 (ZTQ-15). Как и ZTD-05, он оснащен 105-мм пушкой, но плавающим не является. Сейчас имеется на вооружении одной-двух дивизий Синьцзянского ВО и двух тяжелых бригад. Также, видимо, начал поступать в бригады морской пехоты, общее количество этих машин составляет уже не менее 250 единиц.



Продолжает активно развиваться и колесная бронетехника НОАК. В первую очередь речь идет о БТР Туре 08 (он же ZBL-08, экспортный вариант называется VN1), оснащенном 30-мм пушкой. На его основе создано огромное семейство колесных боевых и вспомогательных машин, которые заменяют Туре 92 и его производные в средних бригадах сухопутных войск.



Кроме собственно ZBL-08, в структуру этих бригад входят созданные на базе этого БТР 122-мм САУ Туре 09 (PLL-09) и 105-мм штурмовые орудия Туре 11 (ZTL-11), заменяющие PTL-02. Сейчас в 17 средних бригадах имеется около 1 тыс. ZTL-11, еще около 100 – в бригадах морской пехоты. Собственно ZBL-08 состоят на вооружении как минимум 11 средних бригад (около 2 тыс. машин), еще до 250 имеются в морской пехоте.



Также в Китае ведется разработка колесных бронеавтомобилей для полицейских, миротворческих, противопартизанских операций. В первую очередь можно отметить бронеавтомобиль ZFB-05, который используется в китайской полиции и миротворческих силах и поставляется на экспорт (может нести как пулеметное, так и пушечное вооружение), а также чисто экспортный VP3, относящийся к классу MRAP.



Потери колесных машин китайского производства в боях суммарно превышают 30 единиц. Больше всего их потеряли армии Эфиопии (как минимум две WZ551, восемь YW534), Нигерии (восемь VP3), Кении (шесть WZ551, две VP3).



В целом в развитии бронетехники КНР уже вышла на передовые позиции в мире как по количественным, так и по качественным параметрам. За счет огромных вложений в развитие ВС и промышленного потенциала эти позиции будут лишь укрепляться. Источник - НГ

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