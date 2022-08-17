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Гагаузия гагабузит. Острое предчувствие бунта, - Владимир Соловьев
07:39 19.08.2022

В пророссийском регионе Молдавии появился молдавский спецназ

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Накануне знаковой для Гагаузии даты - годовщины провозглашения независимости от Молдавии - в столицу автономии Комрат внезапно приехал молдавский спецназ. Позже выяснилось, что силовики проводили учения. Но тут важен контекст: последний месяц в разных населенных пунктах Гагаузии проходили антиправительственные митинги. Следующий протест гагаузы обещают устроить в столице в День независимости Молдавии.

Когда 18 августа полицейский спецназ Fulger ("Молния") появился в центре Комрата, город, да и вообще никто и не подумал, что ученья идут. Сначала фотографии вооруженных силовиков разлетелись по интернету, и только потом МВД пояснило, что спецназовцы прибыли потренироваться на тактические учения, которые пройдут по всей стране.

Контекст для проведения внезапных учений удачным не назовешь. Месяц назад в автономии начались акции протеста против роста цен на продукты и газ. Их участники критиковали правительство и президента Майю Санду, требовали от республиканских властей начать диалог с Москвой, в том числе по поводу цен на энергоносители, а также обращались к российскому правительству с просьбой снизить цену на газ, если не для всей Молдавии, то по крайней мере для Гагаузии.

Говорили на акциях даже о том, что регион с нетерпением ждет, когда сюда придет Россия.

Об этом, в частности, сказал депутат Народного собрания Гагаузии (парламент региона) Николай Динжос: "Они (россияне.- "Ъ") вот здесь, близко. Может быть, мы скоро выйдем их встречать с калачом".

На фоне боевых действий в соседней с Молдавией Украине такие пассажи звучали вызывающе. А в начале недели ситуацию в южном регионе республики прокомментировала президент Санду: "Мы замечаем попытки дестабилизации ситуации, но различаем акции протеста из-за недовольства людей (потому что мы живем в свободной стране и, в отличие от России, у нас власти никого не сажают за критику) и ситуации, когда кто-то действует в интересах другого государства, когда есть призывы к войне".

Дополнительная нервозность в день, когда в Гагаузию прибыл спецназ, была связана с тем, что это произошло в канун знаковой для местных жителей даты - 19 августа 1990 года регион провозгласил независимость от Молдавии. Тогда все шло к силовому сценарию по аналогии с Приднестровьем, где в итоге начались боевые действия. Но на юге этого удалось избежать, и Гагаузия получила автономию.

Появление вооруженных полицейских не привело к скачку напряженности. Однако многие наблюдатели трактовали этот шаг как жест устрашения, на который Кишинев пошел в связи с тем, что в автономии не утихают протесты.

Тем более что ряд экспертов и чиновников намекают либо открыто говорят, что за митингами стоят внешние силы.

"Если мы говорим об организованной части (протестов.-"Ъ") - это скорее внешнее. А то, что люди недовольны,- ну это присутствует не только в Гагаузии, это присутствует во всей Молдове. Как люди могут радоваться, когда цены растут, жить становится сложнее",- говорит в беседе с "Ъ" глава исследовательского центра WatchDog Валериу Паша. По его словам, дополнительную тревогу вызывает то, что антиправительственные акции проходят на фоне боевых действий в соседней Украине.

"Сейчас контекст намного опаснее. Война у границ, интересы Москвы, которая понятно, что прямыми и непрямыми методами это (протестное движение.- "Ъ") поддерживает или даже руководит им или пытается руководить",- отмечает эксперт. В то же время, оговаривается он, сложно сейчас судить, насколько опасна ситуация в Гагаузии.

Один из лидеров партии "Гражданский конгресс", экс-депутат молдавского парламента Марк Ткачук напирает на то, что Москва не при чем.

"Протесты, которые идут сегодня, они идут не только в Гагаузии. Они в Гагаузии начались. Но природа протеста пока носит в основном и преимущественно социальный характер, несмотря на то что Гагаузия всегда является регионом с определенным конфликтным потенциалом",- говорит политик в беседе с "Ъ".

Господин Ткачук отмечает, что "в Гагаузии действуют гражданские активисты, которые не имеют очень четкой политической принадлежности с одной стороны". Поэтому, полагает он, легко допустить конспирологический сценарий о каких-то внешнеполитических манипуляциях. "Но мы не видим собственно дестабилизации. Видим организованные протесты. Видим обращения к Кишиневу, видим попытки найти общий язык и какие-то конструктивные предложения, на которые Кишинев официальный не отвечает или отвечает бряцанием полицейской амуницией, как сегодня, когда силы спецназа молдавского оказались в Комрате, в госуниверситете, и провели там показательные учения. Учения для чего?" - задается вопросом Марк Ткачук.

Кишинев ждет отключения газа "Газпромом" и готовится к сложной зиме
Депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш уверен: сегодня нельзя говорить о том, что между автономией и центральной властью разгорается конфликт. По его словам, люди выходят на митинги с вполне обоснованными требованиями: "Они недовольны положением дел, космическими ценами на газ и продовольствие, добиваются того, чтобы власти решили вопрос в Москве".

В то же время, как отмечает депутат Чимпоеш, проблемы между Комратом и Кишиневом присутствуют и связаны они с тем, что центральная власть далеко не всегда считается с автономным статусом Гагаузии.

В частности, законы, которые принимает гагаузский парламент, говорит Сергей Чипмоеш, нередко отменяются судами. "Мы с этим согласиться не можем и не собираемся соглашаться",- подчеркивает гагаузский политик. Еще одна проблема, решения которой, по словам депутата, добивается Комрат,- это представительство региона в парламенте страны. Сейчас никакой специальной квоты для гагаузов в законодательном органе Молдавии нет.

Молдавские власти пока пытаются урегулировать ситуацию на неформальном уровне. На днях регион посетил бывший вице-премьер республики по реинтеграции Влад Кульминский, который принял участие в заседании Народного собрания.

Молдавия и Приднестровье громко ссорятся, но тихо договариваются
"Осенью и зимой стране предстоит очень непростой период, через который нам предстоит пройти всем вместе: и Гагаузии, и властям центрального уровня, и Приднестровскому региону. Собственного говоря, я хотел предложить свой опыт урегулирования различных кризисных ситуаций в этом направлении. Я здесь для того, чтобы оценить обстановку, посмотреть, с какого рода проблемами сталкивается автономия. И по возможности, по мере необходимости я буду подключаться к этому процессу",- прокомментировал свой визит в Гагаузию Влад Кульминский кишиневскому изданию NewsMaker.

Политик подчеркнул, что поехал в митингующий регион исключительно по собственной инициативе. Но в то же время он выразил готовность помочь создать каналы общения между Комратом и центром.

Пока же гагаузские активисты заявляют о том, что правительство республики их не слышит. И готовятся протестовать дальше уже в столице страны. Очередной митинг запланирован в Кишиневе на 27 августа - День независимости Молдавии.

Владимир Соловьев
Газета "Коммерсантъ" №151 от 19.08.2022, стр. 5

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660883940


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