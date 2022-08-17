Мировая Депрессия-2023: Америка и Европа утонут в социальных погромах, - СП

08:08 19.08.2022

17 августа 22

Мировая Депрессия-2023: Америка и Европа утонут в социальных погромах

Россию от последствий глобального кризиса могло бы спасти наличие полного цикла производства, но его нет и в помине

Андрей Захарченко



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Сергей Хестанов



Многие мировые аналитики ожидают, что в 2023 году мир накроет сразу и энергетический, и продовольственный катаклизмы, а также рекордная глобальная инфляция и падение доходов населения. Все это, усугубленное геополитическими конфликтами и новыми волнами пандемии, будет означать наступление глобального экономического кризиса.



Причем весьма вероятно, что это будет не очередная сравнительно краткосрочная рецессия, а именно структурное и длительное явление, по аналогии со стагфляцией 70-х или Великой Депрессией 30-х годов. Которое при этом будет сопровождаться еще и сегментацией мировой экономики по блоковому принципу из-за событий на Украине.



Конкретно Россия, считают некоторые отечественные эксперты, в данном случае может столкнуться с тем, что все три сценария развития экономической ситуации, предусмотренные Банком России в своих прогнозах макроэкономического развития на 2022−2025 годы (базовый, "ускоренная адаптация" и "глобальный кризис") будут реализованы одновременно.



Однако при этом, полагает, в частности, главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев, Россия вместе со странами Азии все же лучше Европы и США переживет экономический спад.



"Мы не ожидаем углубления падения в 2023 году и значимого роста инфляции. По итогам этого года мы прогнозируем спад ВВП на уровне 5%, при этом риски скорее смещены в сторону меньшего сокращения экономики. В 2023 мы ожидаем адаптации экономики и меньшего снижения ВВП, чем в 2022 году", - констатировал он.



Можно ли надеяться на этот прогноз?



- Что касается мировой экономики, то по сути она стоит сейчас на своеобразной "развилке" - либо резко ужесточать кредитно-денежную политику центробанков, чтобы обуздать инфляцию, либо не ужесточать, - отметил доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов. - Резкое ужесточение кредитно-денежной политики приведет к тому, что мир скорее всего столкнется с рецессией по типу кризиса 2008 года. Если же ее не ужесточать, то тогда, вероятнее всего мир действительно ждет так называемая стагфляция - одновременное сочетание высокой инфляции с темпами экономического роста "около нуля" с незначительными всплесками. Подобное состояние - высокая инфляция в сочетании с низкими темпами экономического роста и высокой безработицей - развитые страны проходили последний раз в 70-х годах прошлого века.



"СП": - И как долго она на этой развилке будет стоять? Когда придется делать выбор? И в какую сторону мировая экономика свернет?



- Рискну предположить, что это дело нескольких ближайших месяцев. Если отыщутся в мире руководители, способные резко, сильно и энергично сменить денежно-кредитную политику, что выразится для населения в основном в заметном повышении стоимости кредитов и росте цен на недвижимость и росте безработицы из-за разорения бизнеса, будет рецессия. Но, например, США, чтобы выйти из стагфляции, пришлось поднять ставку до 20,5%, что для Америки просто космическая цифра, и пережить в 1981 году довольно непродолжительный, но ощутимый - аж в целых пять раз - рост безработицы. Представляете, что такое пятикратный рост?



Пока же скорость ужесточения денежно-кредитной политики большинства стран заметно отстает от роста инфляции. Что наталкивает на мысль о гораздо более высокой вероятности как раз стагфляции, чем непродолжительной, но глубокой рецессии. Шансы, по моим ощущениям, сейчас 80 на 20 в пользу стагфляции.



"СП": - Чем чреват этот вариант?



- Во многих развитых странах стагфляция 70-х сопровождалась бурными социальными протестами, принимая достаточно нецивилизованные формы из-за существования многих запрещенных движений даже не левого, а левацкого типа. В общем-то, эти протесты, сопровождающиеся насилием, доброе десятилетие терзали Америку, а особенно - Европу.



"СП": - Некоторые финансовые аналитики при этом предрекают миру блоковую сегментацию экономики с серьезным трансграничным разделением.



- При всех существенных кризисах экономические барьеры между странами, конечно, возрастают. Но пока трудно сказать, ждет ли мировую экономику сегментация по блоковому принципу или же по отдельным государствам. Если вспомнить прошлые кризисы ­- стагфляцию 70-х, Великую Депрессию 30-х, довольно уверенно можно говорить лишь о том, что рано или поздно пойдет обратный глобализации процесс.



Как далеко он зайдет - тоже сложный вопрос. Весьма вероятно, например, что в той же Азии государства будут придерживаться разных экономических политик. Но, с другой стороны, до такой степени, как сейчас, мировая экономика еще никогда не глобализировалась. А любое экономическое явление практически всегда влечет за собой противоположный процесс.



"СП": - В России возможен аналогичный сценарий? Или же, если верить прогнозам, Россия и Азия в целом легче переживут грядущий кризис, нежели коллективный Запад.



- Во-первых, неизвестно, произойдут ли на деле все события, отраженные в сценариях нашего Центробанка. Это, как говорится, большой вопрос.



Во-вторых, нужно четко различать проблемы мировой экономики и сугубо российской, к которой нужно добавить весь набор проблем, связанных с западными санкциями и ее структурной перестройкой.



Я лично считаю, что для подобного рода сентенций о легкости вероятного мирового экономического кризиса Россией нет никаких предпосылок. Если действительно впереди нас ждет глобальный мировой кризис, а не стагфляция, то достаточно посмотреть на кризис 2008 года. Что, Россия пережила его лучше развитых стран?



Единственный фактор, который позволяет предположить, что последствия для экономики России будут несколько мягче, чем для развитых стран, это если впереди нас ждет достаточно сильная стагфляция.



"СП": - Почему именно стагфляцию мы можем перенести легче?



- По аналогии со стагфляцией 70-х годов можно предположить, что цены на сырье останутся высокими. А если еще и антироссийские санкции Запада останутся все так же не слишком эффективными, как сейчас, то у России есть шанс. Ведь, скажем, для СССР период стагфляции 70-х был самым настоящим "золотым веком". Просто потому, что цены на сырье были высокими.



Однако не стоит забывать, что экономика СССР было гораздо более изолированной от мира, чем экономика современной России. Советский Союз ведь имел полные циклы производства практически всего, за исключением, пожалуй, тропических фруктов, а приток валюты из-за рубежа позволял поддерживать достаточно высокий уровень жизни населения.



Повторит ли РФ "золотой век" СССР - не берусь гадать, потому что сейчас внутри страны проблематично производить даже самые примитивные автомобили, я уж не говорю об электронике и самолетостроении. Вот если бы мы были по-прежнему экономически изолированы так же, как Советский Союз, тогда можно было бы демонстрировать умеренный оптимизм, а сейчас все, боюсь, будет несколько сложнее.



Россия продолжает покупать довольно много зарубежных товаров, особенно длительного пользования. Так что, полагаю, высокая мировая инфляция в значительной степени нивелирует все наши преимущества и низведет "золотой век" до уровня слабых эффектов.



"СП": - Что у нас может "посыпаться" в первую очередь, если разразится мировой экономический кризис?



- Уже много лет наша страна имеет сбалансированный бюджет и плавающий курс рубля, пусть сейчас и во многом условно. В этих условиях падение доходов от экспорта сырья приведет к укреплению нацвалюты и росту инфляции. В таком случае все проблемы равномерно распределятся по всей нашей экономике, потому что сочетание сбалансированного бюджета и плавающего курса обеспечивает практически автоматическую настройку нашей экономики на внешние условия.