 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.08.2022
09:17  Итоги львовского саммита Зеленского-Эрдогана: посидели - поохали...
08:49  В Киргизии продолжается веселая байда вокруг 1-го "Народного курултая"
08:43  Ростислав Ищенко: "Украину как государство необходимо ликвидировать"
08:39  "Эрдоган начинает противоречить сам себе", - Виктор Надеин-Раевский
08:08  Мировая Депрессия-2023: Америка и Европа утонут в социальных погромах, - СП
07:48  Польша напрашивается на шестой раздел страны, - Геворг Мирзаян
07:39  Гагаузия гагабузит. Острое предчувствие бунта, - Владимир Соловьев

07:32  Китайская бронетехника выходит на мировой уровень. Усердный подражатель догоняет учителей
07:29  Пекин не готов ни к войне, ни к санкциям, - Владимир Скосырев
07:24  Почему Франция проиграла сердца и умы африканцев России? Виноват Макрон, - Люк де Бароше
07:15  Новые звезды китайского бизнеса, - Е.Пустовойтова
00:42  Развяжут ли США войну против Китая? - Global Times
00:39  Американской гегемонии осталось жить всего ничего, - Том Энгельгардт
00:38  Кыргызстан: нищета в стране "креативных индустрий", - Сергей Кожемякин
00:27  Европа переживает нефтяной кризис, который она сама же и спровоцировала, - Кеннет Рапоза
00:25  Пекин показал репетицию "возвращения Тайваня в родную гавань"
00:21  Искусственный интеллект – царь глобальной цензуры? Всемирная диктатура в процессе становления
Четверг, 18.08.2022
21:37  Умер экс-президент "Кыргызгосэнергохолдинга" Жамалбек Тулебердиев
21:19  Зеленского начинают сливать? Похоже, глава киевского режима становится для Запада обузой, - И.Веремеев
21:18  Альтернатива Трампу? В президенты США прочат телеведущего Карлсона
20:41  Через 100 лет после самоубийства Европы. Мир в шаге от войны: история ничему не учит, - Владимир Гундаров
17:04  Меж двух лагерей: чего ожидать от выборов в конгресс США
17:00  Кто заработал на поставках оружия Украине, - Герман Садулаев
14:22  Дело элитного сутенера Эпштейна. Сенсации еще будут, - Fox News
14:18  Геополитика засухи. Голодные камни Европы
14:12  Миссия Эрдогана обречена: спецоперация на Украине перекочует в 2023 год, - М.Ростовский
13:55  Эрдоган уже на Украине, как фигаро...
13:49  Почти полмиллиарда тенге сельхозсубсидий украли чиновники в Костанайской области
13:47  Таинственная смерть казахстанского гения из Гарварда - раскрыты подробности
13:43  Саудиты обещают инвестировать в энергетику Узбекистана $10 млрд в следующие 5 лет
13:39  Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов вляпался в скандал. Сквернословил на прокурора
13:17  США рискуют споткнуться о проклятие "руководящей и направляющей", - Роман Трунов
13:15  Почему узбекские мигранты отправляются в Россию, - Бахтиер Эргашев
13:13  Пять требований Асада на переговорах с Турцией, - Йылмаз Бильген
13:12  Взаимовыгодный кризис: почему США и Мексика форсируют миграцию?
13:06  Сколько людей выдержит Земля?
13:03  Нур-Султан переживает массовое нашествие... хомяков
06:42  Пост-Афганье. США ушли, а осадок остался, - Кирилл Кривошеев
06:36  Узбекистан договорился с Ираном и Туркменистаном об упрощении грузоперевозок
06:30  В школах Казахстана отменили изучение русского языка с первого класса
06:27  Зачем кыргызам парламент, когда есть курултай? - попытался объяснить Садыр Жапаров
00:41  В особняках экс-кыр-презов Бакиева и Атамбаева откроют детские реабилитационные центры
00:29  США бросают десятки бывших афганских транспортно-боевых Ми-17 в битву за Украину
00:03  Иран подстрахуется от смены власти в США, - Игорь Субботин
00:01  Конфликт из-за Тайваня лишил покоя хозяев иностранных фирм в КНР, - В.Скосырев
Среда, 17.08.2022
21:09  Российская ЧВК Вагнер окончательно выдавила французскую армию из Мали
15:50  Над мировой экономикой сгущаются тучи.., - Дезмонд Лахман
15:48  Три года подряд низовья Амударьи испытывают острый дефицит воды
15:44  США разжигают огонь войны. Но сгорят в нем сами, - Ван Фань
14:43  Кристин Антье Граве стала постпредом ООН в Кыргызстане
14:38  В Турции сотрудники консульства Туркменистана избили активистов и адвоката
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Эрдоган начинает противоречить сам себе", - Виктор Надеин-Раевский
08:39 19.08.2022

18 августа 2022,

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
О том, не скрывается ли за переговорной активностью турецкого лидера желание нанести новый удар по Сирии, рассказывает востоковед Виктор Надеин-Раевский.

На кону вопрос о "маленькой победоносной войне" против курдов.
© Фото с сайта lazarevsky.club
Из Сирии поступает противоречивая информация. В ряде СМИ появились сообщения, что накануне вооруженные силы Турции в рамках операции против курдов нанесли удар по позициям сирийской армии в северной части провинции Алеппо, в результате чего есть погибшие и раненые. И это при том, что всего за несколько дней до инцидента министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал сирийскую оппозицию примириться с президентом Сирии Башаром Асадом.

Заявление главы турецкого МИД выглядело достаточно логично на фоне того, что планам президента Турции Реджепа Эрдогана начать очередную военную операцию на севере Сирии против Рабочей партии Курдистана воспротивились все глобальные и региональные игроки, действующие в регионе: США, Россия, Иран и, естественно, сами сирийские курды, живущие на этой территории.

При этом также поступают сведения, что в сирийской провинции Идлиб, в городах Африн и Эль-Баб, контролируемых Турцией, вспыхнуло недовольство призывом Чавушоглу. В частности, в Эль-Бабе демонстранты сожгли турецкий флаг и скандировали "Нет примирению!".

О том, как могут развиваться события в этом регионе, обозревателю "Росбалта" рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

- Мы видим, что происходит в Турции последние месяцы. Инфляция под 80% в месяц, плюс надвигающиеся выборы. На ваш взгляд, может ли Эрдоган попытаться отвлечь свой электорат от экономических проблем "маленькой победоносной войной" на севере Сирии, невзирая даже на недовольство Вашингтона, Москвы и Тегерана?

- По версии турецкой стороны, удар был нанесен по месту, где якобы, находились террористы из Рабочей партии Курдистана. Однако турецкий авиаудар по аэродрому сирийской армии в провинции Алеппо вероятно преследует цель показать, что в Анкаре готовы наплевать на любые договоренности в Сирии. Ведь в Алеппо нет РПК, там присутствуют Сирийские демократические силы (СДС), которые сотрудничают с США.

Вашингтон против турецкой операции в этом районе. Переговоры в Тегеране лидеров Ирана, России и Турции также показали, что ни Тегеран, ни Москва не заинтересованы в проведении новой, четвертой, турецкой операции в Сирии.

- И все же, готов ли Эрдоган в свете указанных выше проблем пойти на авантюру, начав атаку на севере Сирии, из-за которой может возникнуть угроза столкновения не только с сирийскими правительственными силами, но и с российскими войсками, размещенными в этой стране?

- Во-первых, мы еще не знаем, кто инициировал этот удар. Несколько дней назад было заявление турецкой стороны о возможности примирения с сирийским правительством, которое исходило от Эрдогана. Но, видимо, далеко не всем это выгодно. Во-вторых, возможно этот удар был спровоцирован военными, которые не хотят такого развития событий. В-третьих, он мог быть спровоцирован и сторонниками тех отрядов, которые сами турки в свое время и сформировали в оккупированных ими сирийских районах.

Когда стала озвучиваться идея примирения с Асадом, на этих оккупированных территориях начались антитурецкие демонстрации боевиков из числа туркоманов, а также части сирийской оппозиции, выступающих против сирийского президента. Эти выступления были направлены против таких соглашений.

Иначе говоря, удар по частям сирийской армии был выгоден противникам урегулирования в регионе, потому что договоренность с Дамаском означала бы, что Анкара ограничивает здесь свои действия, прекращают дальнейшую оккупацию новых сирийских территорий, возможно, правда, оставаясь в тех районах, в которых они сейчас находятся.

- Какова позиция сирийских курдов в этом вопросе?

- У них есть свои "горячие головы", ведь протурецкие боевики изгнали из северных районов Сирии 300 тысяч курдов. Поэтому последние каждый раз стараются давать туркам отпор и некоторые из них ставят целью ликвидацию турецкой оккупации курдских районов на севере Сирии.

- Хорошо, но можем ли мы сейчас сказать в чем на самом деле заключаются сегодня цели Эрдогана в Сирии?

- С одной стороны, он заинтересован в проведении победоносной операции (на севере Сирии). С другой, озвучив предложение урегулировать дипломатическим путем отношения с Башаром Асадом, которого турецкий лидер раньше называл "сирийским мясником", Эрдоган попадает в своеобразное положение и начинает противоречить сам себе.

Турки вынуждены будут так или иначе ограничивать свое присутствие в Сирии. Это сложный вопрос и его решение займет не один год. Собирается ли Эрдоган начать дипломатическое урегулирование в Сирии или слова об этом лишь камуфляж для его новой операции - покажет время.

Вообще, турки не прочь присоединить оккупированные сирийские территории, потому что об этом говорит их "Национальный обет" (последнее решение парламента Османской империи от 28 января 1920 года). Правда, это не международно-правовой документ, а турецкие "хотелки", и не более того.

Беседовал Александр Желенин

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660887540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №972
- Итоги социально-экономического развития Казахстана за 7 месяцев этого года рассмотрели в Правительстве
- Алихан Смаилов поручил разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива
- Принять все меры для безопасности наших детей - Алихан Смаилов дал поручения к новому учебному году
- Экономика и контроль
- Кадровые перестановки
- Обещания акимата не спасают столицу от потопов
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальном визитом в Сингапур
- 475 тысяч казахстанских учащихся будут охвачены поддержкой за счет Фонда всеобуча
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  