"Эрдоган начинает противоречить сам себе", - Виктор Надеин-Раевский

08:39 19.08.2022

18 августа 2022,



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

О том, не скрывается ли за переговорной активностью турецкого лидера желание нанести новый удар по Сирии, рассказывает востоковед Виктор Надеин-Раевский.



На кону вопрос о "маленькой победоносной войне" против курдов.

© Фото с сайта lazarevsky.club

Из Сирии поступает противоречивая информация. В ряде СМИ появились сообщения, что накануне вооруженные силы Турции в рамках операции против курдов нанесли удар по позициям сирийской армии в северной части провинции Алеппо, в результате чего есть погибшие и раненые. И это при том, что всего за несколько дней до инцидента министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал сирийскую оппозицию примириться с президентом Сирии Башаром Асадом.



Заявление главы турецкого МИД выглядело достаточно логично на фоне того, что планам президента Турции Реджепа Эрдогана начать очередную военную операцию на севере Сирии против Рабочей партии Курдистана воспротивились все глобальные и региональные игроки, действующие в регионе: США, Россия, Иран и, естественно, сами сирийские курды, живущие на этой территории.



При этом также поступают сведения, что в сирийской провинции Идлиб, в городах Африн и Эль-Баб, контролируемых Турцией, вспыхнуло недовольство призывом Чавушоглу. В частности, в Эль-Бабе демонстранты сожгли турецкий флаг и скандировали "Нет примирению!".



О том, как могут развиваться события в этом регионе, обозревателю "Росбалта" рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.



- Мы видим, что происходит в Турции последние месяцы. Инфляция под 80% в месяц, плюс надвигающиеся выборы. На ваш взгляд, может ли Эрдоган попытаться отвлечь свой электорат от экономических проблем "маленькой победоносной войной" на севере Сирии, невзирая даже на недовольство Вашингтона, Москвы и Тегерана?



- По версии турецкой стороны, удар был нанесен по месту, где якобы, находились террористы из Рабочей партии Курдистана. Однако турецкий авиаудар по аэродрому сирийской армии в провинции Алеппо вероятно преследует цель показать, что в Анкаре готовы наплевать на любые договоренности в Сирии. Ведь в Алеппо нет РПК, там присутствуют Сирийские демократические силы (СДС), которые сотрудничают с США.



Вашингтон против турецкой операции в этом районе. Переговоры в Тегеране лидеров Ирана, России и Турции также показали, что ни Тегеран, ни Москва не заинтересованы в проведении новой, четвертой, турецкой операции в Сирии.



- И все же, готов ли Эрдоган в свете указанных выше проблем пойти на авантюру, начав атаку на севере Сирии, из-за которой может возникнуть угроза столкновения не только с сирийскими правительственными силами, но и с российскими войсками, размещенными в этой стране?



- Во-первых, мы еще не знаем, кто инициировал этот удар. Несколько дней назад было заявление турецкой стороны о возможности примирения с сирийским правительством, которое исходило от Эрдогана. Но, видимо, далеко не всем это выгодно. Во-вторых, возможно этот удар был спровоцирован военными, которые не хотят такого развития событий. В-третьих, он мог быть спровоцирован и сторонниками тех отрядов, которые сами турки в свое время и сформировали в оккупированных ими сирийских районах.



Когда стала озвучиваться идея примирения с Асадом, на этих оккупированных территориях начались антитурецкие демонстрации боевиков из числа туркоманов, а также части сирийской оппозиции, выступающих против сирийского президента. Эти выступления были направлены против таких соглашений.



Иначе говоря, удар по частям сирийской армии был выгоден противникам урегулирования в регионе, потому что договоренность с Дамаском означала бы, что Анкара ограничивает здесь свои действия, прекращают дальнейшую оккупацию новых сирийских территорий, возможно, правда, оставаясь в тех районах, в которых они сейчас находятся.



- Какова позиция сирийских курдов в этом вопросе?



- У них есть свои "горячие головы", ведь протурецкие боевики изгнали из северных районов Сирии 300 тысяч курдов. Поэтому последние каждый раз стараются давать туркам отпор и некоторые из них ставят целью ликвидацию турецкой оккупации курдских районов на севере Сирии.



- Хорошо, но можем ли мы сейчас сказать в чем на самом деле заключаются сегодня цели Эрдогана в Сирии?



- С одной стороны, он заинтересован в проведении победоносной операции (на севере Сирии). С другой, озвучив предложение урегулировать дипломатическим путем отношения с Башаром Асадом, которого турецкий лидер раньше называл "сирийским мясником", Эрдоган попадает в своеобразное положение и начинает противоречить сам себе.



Турки вынуждены будут так или иначе ограничивать свое присутствие в Сирии. Это сложный вопрос и его решение займет не один год. Собирается ли Эрдоган начать дипломатическое урегулирование в Сирии или слова об этом лишь камуфляж для его новой операции - покажет время.



Вообще, турки не прочь присоединить оккупированные сирийские территории, потому что об этом говорит их "Национальный обет" (последнее решение парламента Османской империи от 28 января 1920 года). Правда, это не международно-правовой документ, а турецкие "хотелки", и не более того.



Беседовал Александр Желенин