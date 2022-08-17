 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии продолжается веселая байда вокруг 1-го "Народного курултая"
08:49 19.08.2022

18 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Первый Курултай: Эрбол Султанбаев объяснил, почему решение президента законно

Решение президента страны созвать первый Народный курултай своим указом подверглось критике со стороны некоторых политиков. Пресс-секретарь Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев объяснил журналистам, почему это не противоречит Конституции.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеша не приняли соответствующий закон - профильный комитет заблокировал документ.

По словам Эрбола Султанбаева, согласно статье 4 Конституции, государственная власть в Кыргызской Республике основывается на принципе верховенства власти народа, обеспечиваемой всенародно избираемым президентом.

"В соответствии с Конституцией и законами КР граждане имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов, республиканского и местного значения. Граждане страны имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей. По вопросам деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, по другим важным вопросам они вправе проводить курултаи", - сказал пресс-секретарь Садыра Жапарова.

Он напомнил, что Народный курултай является общественно-представительным, совещательным, наблюдательным собранием, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития.

"Согласно статье 66 Конституции, президент является главой государства, высшим должностным лицом и возглавляет исполнительную власть Кыргызской Республики, обеспечивает единство народа и государственной власти. А в статье 7 Конституции говорится, что Народный курултай это общественно-представительное собрание. Народный курултай как совещательное, наблюдательное собрание дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также на основании статьи 71 Конституции президент реализует свои полномочия посредством принятия указов и распоряжений, которые обязательны для исполнения на всей территории республики", - сказал Эрбол Султанбаев.

Он также добавил, что в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 70 Конституции президент обращается к народу, Жогорку Кенешу, Народному курултаю с ежегодными посланиями о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В связи с этим, пока статус конституционного закона, указанного в части 2 статьи 7 Конституции Кыргызской Республики, не урегулирован законом, президент своим указом утвердил временное положение о созыве Народного курултая 25 ноября 2022 года.

Источник - 24.kg
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