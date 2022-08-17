 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Итоги львовского саммита Зеленского-Эрдогана: посидели - поохали...
09:17 19.08.2022

Итоги переговоров Эрдогана и Зеленского оценили скептически
Западные СМИ: особого прогресса во Львове достигнуто не было

Состоявшиеся в четверг во Львове переговоры между президентами Украины и Турции, а также генсеком ООН не принесли особого прогресса, отмечают западные СМИ.

Западные СМИ: особого прогресса во Львове достигнуто не было

Турецкий лидер Эрдоган и глава ООН Гутерриш встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в мощной попытке остановить продолжающийся почти шесть месяцев конфликт. Но агентство Associated Press, комментируя результаты переговоров, сообщает о небольшом прогрессе.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что свяжется с президентом России Владимиром Путиным, учитывая, что большинство обсуждаемых вопросов требуют согласия Кремля.

При встречах на таком высоком уровне - это был первый визит Эрдогана на Украину с начала конфликта и второй визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша - некоторые надеялись на прорыв если не к общему миру, то, по крайней мере, по конкретным вопросам. Но пока ничего подобного не видно, отмечает Associated Press.

На встрече во Львове участники переговоров обсудили расширение обмена военнопленными и организацию визита экспертов МАГАТЭ в обеспечении безопасности на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

Эрдоган позиционирует себя как посредник в усилиях по прекращению боевых действий. Хотя Турция является членом НАТО, ее шаткая экономика зависит от торговли с Россией, и Анкара пытается придерживаться среднего курса между двумя противоборствующими сторонами конфликта на Украине.

Президент Турции призвал международное сообщество после переговоров не отказываться от дипломатических усилий по прекращению боевых действий. Он повторил, что Турция готова выступить в качестве "посредника", и добавил, что по-прежнему убежден, что конфликт "закончится за столом переговоров".

В марте Турция провела в Стамбуле переговоры между российскими и украинскими переговорщиками, которые не привели к прекращению боевых действий.

Одной из главных тем переговоров во Львове была Запорожская атомная электростанция на юге Украины. Зеленский потребовал, чтобы российские войска покинули АЭС и допустили команду из Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ).

"Этот район нужно демилитаризовать, и мы должны сказать, как есть: любой потенциальный ущерб в Запорожье - это самоубийство", - заявил генсек ООН Гутерриш на пресс-конференции.

Эрдоган также выразил обеспокоенность по поводу событий вокруг атомной электростанции, заявив: "Мы не хотим повторения Чернобыля".

Зеленский и глава ООН в четверг договорились о проведении миссии МАГАТЭ на АЭС, сообщается на сайте президента.

Гутерриш использовал переговоры во Львове, чтобы назначить генерала Карлуша душ Сантуша Круза из Бразилии, который возглавит ранее объявленную миссию ООН по установлению фактов по инциденту в тюрьме в Еленовке, где в июле в результате взрыва погибли 53 украинских военнопленных.

Также в повестке переговоров, состоявшихся в четверг, значилось увеличение экспорта зерна. Ранее этим летом при посредничестве ООН и Турции было достигнуто соглашение, открывающее Украине путь для экспорта 22 миллионов тонн кукурузы и другого зерна, застрявшего в ее черноморских портах после начала конфликта.

Блокировка усугубила нехватку продовольствия в мире, привела к росту цен и усилила страх перед голодом, особенно в Африке, отмечает Associated Press. Тем не менее, даже с учетом сделки, украинское зерно вывезено лишь струйкой - по оценке Турции, около 600 тысяч тонн.

Зеленский заявил в четверг, что предлагает увеличить поставки. Гутерриш, со своей стороны, рекламировал успех операции, но добавил: "До того как это воплотится в повседневную жизнь людей в их местной пекарне и на их рынках, предстоит пройти долгий путь".

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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