Шавкат Мирзиеев посетил Мекку и совершил обряд умры

13:28 19.08.2022

Шавкат Мирзиеев посетил священную Каабу



Президент Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Саудовскую Аравию посетил священный город Мекку и совершил обряды Умры.



В соответствии с арканами ислама глава нашего государства облачился в особое одеяние ихрам, прочитал намаз, произнес молитву тальбия и вошел в Мечеть Аль-Харам.



Президенту нашей страны была оказана великая честь войти в священную Каабу, о чем мечтает каждый мусульманин. Внутри святыни он прочитал намаз.



Затем глава государства семь раз совершил обряд таваф, то есть обход вокруг Каабы, а также семь хождений между холмами Сафа и Марва.



Вместе с членами делегации Узбекистана и улемами прочитаны дуа с просьбой о мире и процветании нашей стране, счастье и благополучии нашему народу.



