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|Саудовский король стал первым кавалером узбекского ордена "Имам Бухари" высшей степени
13:33 19.08.2022
Король Саудовской Аравии награжден орденом "Имам Бухари" высшей степени
Шавкат Мирзиеев наградил короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда орденом Имама Бухари высшей степени. Это первый обладатель данной награды.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда орденом Имама Бухари высшей степени. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Орден был учрежден недавно - 15 августа, и король Салман бин Абдулазиз стал первым, кто был удостоен данной награды.
Орденом награждаются улемы, исследователи, писатели, а также главы иностранных государств и правительств за особые заслуги в развитии науки и просветительства, изучении и широком продвижении наследия мыслителей исламского мира.
Шавкат Мирзиеев находится с государственным визитом в Саудовской Аравии.