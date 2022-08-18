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Китайские карантины уже ударили по российскому бюджету, - Ольга Соловьева
15:06 19.08.2022

Снижение мировых цен на нефть напрямую связано с торможением экономики КНР
Ольга Соловьева
18.08.22
На экономику КНР негативно повлияли ограничения.
Иностранные инвестиции в экономику Китая увеличиваются, несмотря на признаки торможения и падения потребления в этой стране. Власти КНР уже начинают использовать подобие "вертолетных денег" – то есть раздачу специальных купонов для онлайн-покупок на 1 млрд юаней. Для РФ затухание экономической активности в ведущей экономике мира означает сокращение экспортных поставок на сжимающиеся рынки.

Многие западные аналитики ухудшили в четверг свои ожидания по росту экономики КНР в этом году. Аналитики банка Goldman Sachs ухудшили прогноз роста китайской экономики в 2022 году с 3,3 до 3%, сообщает Bloomberg. Эксперты Nomura Holdings Inc. понизили прогноз роста ВВП Китая с 3,3 до 2,8%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривает подъем на 3,8%, а правительство Китая установило целевой показатель роста экономики на уровне 5,5%.

Власти Китая также обеспокоены состоянием экономики страны и начали принимать меры стимулирования роста. Так, Народный банк Китая влил в финансовую систему 400 млрд юаней (почти 60 млрд долл.) в рамках программы среднесрочного кредитования, а также снизил ставку по кредитам до 2,75% годовых.

Кроме того, предлагаются меры и для стимулирования потребления. В частности, как сообщает агентство "Синьхуа", власти Шанхая планируют выдать жителям города специальные купоны на общую сумму 1 млрд юаней (147,3 млн долл.). Купоны предполагается выдавать тремя партиями, с конца августа по ноябрь. Они могут быть потрачены в платежных сервисах на оплату еды, розничных товаров, развлечений и туристических услуг онлайн. Для восстановления экономики власти города приняли ряд мер, включая субсидии на покупку новых автомобилей на новых источниках энергии для стимулирования авторынка. Вскоре в Шанхае могут быть анонсированы дополнительные меры для поддержки продаж бытовой электроники.

Озабоченность властей понятна – валовой региональный продукт Шанхая во втором квартале 2022 года рухнул на 13,7% в годовом выражении из-за жестких карантинных мер.

Во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай находится на самом сложном этапе экономической стабилизации, и призвал руководителей ключевых для китайской экономики провинций координировать меры по борьбе с COVID-19 на фоне низких показателей роста ВВП во втором квартале. Он также сообщил, что компетентные органы пытаются справиться с "экономическим потрясением второго квартала, которое превзошло прогнозы".

Последние данные по китайской экономике явно не оправдали ожиданий. Так, розничные продажи по итогам июля выросли на 2,7%, хотя эксперты ждали роста примерно на 5%. Тем более что в июне розничные продажи росли на 3,1%. Лидером роста в категории розничных продаж в июле стали ювелирные изделия (+22,1%), а также автомобили (+9,7%). Онлайн-продажи товаров выросли в июле на 10%.

Промышленное производство в Китае в июле выросло на 3,8% против прогноза в 4,6%. При этом производство полупроводников упало на 16,6%. Инвестиции в основной капитал также не оправдали ожидания аналитиков. Они выросли на 5,7% при прогнозе в 6,2%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в июле также указал на замедление активности, снизившись до 49 пунктов (значение выше 50 пунктов указывает на ее рост, ниже – на сжатие), а индекс производства услуг в июле вырос год к году всего на 0,6% (минус 0,7 п. п. к июню). Предполагается, что годовые темпы экономики Китая замедлились до 3,6% в июле против 5,8% в июне. Безработица на в стране продолжает сокращаться: в июле ее уровень снизился до 5,4%. Но среди китайской молодежи уровень безработицы – почти 20%.

На угрозу снижения спроса со стороны КНР негативно отреагировали и нефтяные котировки. После публикации статданных стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на октябрь снижалась почти до 99,19 долл. за баррель. Спрос на нефть в КНР в июле был на 10% ниже, чем годом ранее.

Независимые экономисты считают, что основная причина замедления экономики КНР и неясность ее дальнейших перспектив связана с политикой нулевой терпимости к коронавирусу. "Рост Китая во втором полугодии будет значительно затруднен из-за его стратегии "нулевого COVID-19", нисходящей спирали на рынках недвижимости и вероятного замедления роста экспорта", – считает главный экономист Nomura по Китаю Тинг Лу. По мнению главного экономиста по Китаю UBS AG Ван Тао, путь восстановления китайской экономики во втором полугодии будет ухабистым и неопределенным. "Мы сохраняем наш прогноз роста на 2022 год на уровне 3%. Учитывая сдержанный рост в июле, наш текущий прогноз роста ниже консенсуса сталкивается с некоторыми рисками снижения", – поясняет он.

"Китайская экономика находится в худшем состоянии с начала 2020 года после того, как во втором квартале 2022 года она практически не выросла по сравнению с тем же кварталом 2021 года. В поквартальном выражении экономика сократилась на 2,6%. Учитывая скудный рост в первом полугодии этого года, во втором полугодии он должен вырасти на 7–8%, чтобы достичь целевого показателя годового роста в 5,5%, что явно недостижимо", – отмечают эксперты из Института мировой экономики Петерсона. Они считают, что Китаю в итоге придется отказаться от идей нулевой терпимости к COVID-19, "если он хочет избежать бессрочной изоляции и экономического паралича".

Для России возможное замедление Китая – тревожный знак. РФ до сих пор наращивала торговлю с Поднебесной. По итогам семи месяцев товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%, достигнув 97,71 млрд долл., сообщает Главное таможенное управление КНР. При этом Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 36,26 млрд долл., что всего на 5,2% больше значений прошлого года, тогда как РФ вывезла в КНР товаров на 61,44 млрд долл., что почти на 49% больше, чем годом ранее.

Китай также начал увеличивать поставки в РФ своей автомобильной техники. В четверг китайский юань впервые обогнал доллар по объему торгов на Московской бирже. Днем в ходе торгов показатель по юаню составил 37,4 млрд руб., объем торгов долларом – 37,3 млрд руб. Объем торгов евро достиг 44,5 млрд руб.

"Основная неопределенность заключается в продолжающихся вспышках ковида и жесткой приверженности руководства стратегии нулевой терпимости к вирусу. Узкими местами остаются ограниченный потребительский спрос и продолжающийся спад на рынке недвижимости", – отмечает профессор факультета Мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Цыплаков. Он считает, что для китайской экономики нормой теперь становится высокая степень неопределенности.

Для РФ замедление экономики и спроса в Китае означает потерю экспортных доходов. "Если мы посмотрим на структуру российского экспорта в Китай, то там преобладает энергетическая, металлургическая и лесопромышленная продукция, цена на которую чувствительна к спросу и может заметно снижаться при замедлении китайской экономики. В этом случае Россия может столкнуться с заметным сокращением экспортных доходов и, возможно, даже физических объемов экспорта. На это влияют в том числе проблемы в секторе недвижимости КНР: это приводит к снижению спроса на сталь, коксующийся уголь, древесину и соответственно энергетические ресурсы", – рассуждает сопредседатель "Ассоциации содействия повороту на Восток" Максим Кузнецов.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660910760


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