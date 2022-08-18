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|Продолжается бесконечная чехарда с вице-мэрами Бишкека
15:33 19.08.2022
, 19 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Вице-мэра Бишкека Нурлана Шаршеналиева уволили
Вице-мэра Бишкека Нурлана Шаршеналиева освободили от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
На его место назначили Нурдина Орунтаева. Ранее он занимал должность директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии столицы.
"Талант Рыскулбек уулу назначен на должность директора ДУМИ столичного муниципалитета. Ранее он занимал должность заместителя руководителя департамента. Распоряжения подписал мэр Эмилбек Абдыкадыров", - сообщили в ведомстве.
ОРУНТАЕВ Нурдин Кемелович
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[09.09.1988 - ..]
родился 9 сентября 1988 года в селе Туз в Кочкорском районе Нарынской области. Окончил среднюю школу №39 имени Б.Алымова в городе Бишкек.
Окончил Волгоградскую академию МВД России, по специальности "Юриспруденция", "Судебная криминалистика".
В 2006 года по 2011 год - курсант Волгоградской академии МВД России;
В 2011 года по 2012 год - следователь УВД Первомайского района города Бишкек;
В 2012 года по 2014 год - преподаватель Академии МВД КР;
В 2015 года по 2016 год - начальник следственного отдела УВД Октябрьского района;
В 2016 года по 2018 год - старший следователь УВД Октябрьского района;
В февраля 2018 года по апрель 2019 года - заместитель начальника следственного отдела УВД Свердловского района:
с апреля 2019 года по июнь 2019 год - начальник Следственной службы ОВД Московского района Чуйской области;
с июня 2019 года по июль 2020 года - начальник Следственной службы ОВД Сокулукского района Чуйской области;
с июля 2020 года по апрель 2021 года - следователь Следственной службы МВД КР;
с апреля 2021 года по настоящее время - заместитель начальника управления Следственной службы МВД КР;
с 28 января по 18 авг. 2022 года - директор Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек.
18.08.2022 - вице-мэр гор. Бишкек