Похищение и наказание. Вынесен приговор китайскому бизнесмену Сяо Цзяньхуа

15:40 19.08.2022

...

Суд в Шанхае вынес приговор китайско-канадскому предпринимателю Сяо Цзяньхуа, которого в последний раз видели в Гонконге в 2017 году. Его признали виновным в незаконном присвоении и использовании средств, взяточничестве и обмане доверия. Теперь считавшийся некогда одним из самых богатых людей страны проведет за решеткой 13 лет, а его компания Tomorrow Holdings выплатит штраф 55 млрд юаней ($8,1 млрд). Впрочем, интерес мира к делу Сяо возник не сейчас, а пять лет назад, когда он при самых странных обстоятельствах исчез из своих апартаментов в гонконгской гостинице Four Seasons.



В пятницу, 19 августа, на сайте Первого народного суда средней инстанции Шанхая появилось решение по делу китайско-канадского предпринимателя Сяо Цзяньхуа и его компании Tomorrow Holdings. Как следовало из документа, господин Сяо был признан судом виновным по целому ряду обвинений - от взяточничества и обмана доверия до незаконного присвоения средств - и приговорен к 13 годам тюремного заключения. Его финансовая компания Tomorrow Holdings должна будет выплатить штраф в 55 млрд юаней ($8,1 млрд).



Приговор человеку, еще пять лет назад считавшемуся одним из самых богатых китайцев на Земле, не стал сенсацией. В июле нынешнего года посольство Канады в Китае объявило о том, что господин Сяо, имеющий гражданство Канады, предстал перед судом, не сообщив, впрочем, ни того, в чем обвиняют бизнесмена, ни где проходит суд.



Последний раз господина Сяо видели в Гонконге в 2017 году, где он к тому времени уже несколько лет проживал в гостинице Four Seasons.



По словам очевидцев, в день, когда бизнесмен пропал, в его номер зашли несколько человек. Они усадили бизнесмена в инвалидное кресло и вывезли в неизвестном направлении. Предположения, что это было сделано либо китайскими властями, либо властями Гонконга по их распоряжению, появились сразу. Позже к ним добавились слухи, что господина Сяо переправили на материк на катере, чтобы избежать жестких пограничных кордонов. Все эти догадки никто не подтверждал, но и особенно не опровергал.



Что события на Тяньаньмэнь принесли современному Китаю

Сяо Цзяньхуа ко времени своего исчезновения стал почти культовой фигурой в мире китайского бизнеса. Он был одним из вождей студенческих протестов 1989 года, которые завершились расправой на площади Тяньаньмэнь, а также создал финансовую компанию, успех которой, как считали многие, объяснялся и тем, что ее клиентами были многие руководители Коммунистической партии Китая, включая и китайского лидера Си Цзиньпина и членов его семьи. Другие источники подчеркивали его близость к так называемой Шанхайской клике в руководстве партии. Газета The New York Times и вовсе называла Сяо Цзяньхуа "банкиром правящего класса".



В 2014 году господин Сяо переехал из Китая в Гонконг. По данным Financial Times, приказ о его аресте был отдан еще годом раньше, но кто-то из числа его высокопоставленных клиентов предупредил финансиста.



Сам господин Сяо неоднократно опровергал сообщения о том, что бежал из страны, спасаясь от правоохранительных органов.



С 2017 года и до сегодняшнего объявления суда китайские власти никак не комментировали "дело Сяо Цзяньхуа", а его родственники, в свою очередь, неоднократно выступали с заявлениями, в которых выражали преданность Коммунистической партии и китайскому правительству. "И после пяти лет тихого ожидания наша семья в соответствии со строгими наставлениями моего брата верит в китайское правительство и китайский закон",- говорил старший брат финансиста в июне The Wall Street Journal.



Андрей Келекеев