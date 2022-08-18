 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главный нарколог России Брюн задержан как "организатор мошеннической схемы закупки тестов на наркотики"
20:46 19.08.2022

В Москве задержали главного нарколога России Евгения Брюна
По данным источника РБК, Брюна подозревают в организации мошеннической схемы закупки тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам, в схеме участвовали компании, аффилированные с женой главного нарколога Минздрава

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн задержан, сообщил источник РБК, близкий к МВД. Ранее о его задержании сообщал канал 112.

Источник, близкий к МВД, рассказал РБК, что Брюна и Владимира Якушева (вице-президент ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги) подозревают в мошенничестве, связанном с организацией закупок медицинских диагностических аппаратов и расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя по завышенным ценам. По версии следствия, в схеме участвовали компании, аффилированные с женой Якушева.

Telegram-канал "Осторожно, новости" пишет, что накануне в Московский научно-практический центр наркологии, который возглавляет Евгений Брюн, приходили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

Минздрав сообщил, что задержанный сегодня Евгений Брюн снят с должности главного внештатного нарколога ведомства. Министерство обещает оказать необходимое содействие следствию. Информация о главном внештатном психиатре-наркологе на сайте Минздрава удалена.

"Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства.

Минздрав не уточнил, когда именно из списка главных внештатных специалистов ведомства исчезла должность главного нарколога, которую занимал задержанный Евгений Брюн. В ведомстве утверждают, что она "была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки".

Из кэша видно, что еще как минимум 11 августа Евгений Брюн значился главным внештатным наркологом на сайте министерства. Последнее на момент публикации статьи изменение страницы со списком произошло 19 августа в 17:47 мск - как раз тогда, когда стало известно о задержании специалиста.

Евгений Брюн - доктор медицинских наук, в 1980-х годах он работал в Московском НИИ психиатрии Минздрава РСФСР. Брюн был организатором первых в СССР служб для анонимного лечения наркоманов. С 1998 по 2017 год он был директором Московского научно-практического центра наркологии. С 2017 года он занимает должность президента учреждения. Главным внештатным наркологом Минздрава он является с 2009 года.

"Известия" в 2020 году писали, что Брюн может стать фигурантом уголовного дела из-за проверки, которую Федеральная антимонопольная служба по поручению прокуратуры Москвы проводит в отношении ООО "Медиатрейд". Это было связано с изменениями в правилах выдачи водительских прав, согласно которым медцентры должны были проводить тестирование кандидатов на алкогольную зависимость. Для этого им требовалось закупить специальное оборудование, стоившее, по данным издания, от 6 млн до 8 млн руб. При этом требования к оборудованию были составлены так, что под них подходили только аппараты от ООО "Медиатрейд". Одним из учредителей "Медиатрейда" до осени 2016 года был Владимир Якушев, коллега Брюна по ассоциации наркологов.

Источник - rbc.ru
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