 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Незамеченный триумф Эрдогана: президент Турции уже выбил у Зеленского уступки, - М.Ростовский
21:08 19.08.2022

Но выгодны они в первую очередь ему самому

Эрдоган занялся челночеством - но, естественно, не в том смысле, который первым приходит на ум бывшему гражданину СССР, пережившему девяностые годы. Мелкий торговец, который везет баулы товаров с рынка в Стамбуле в постсоветские города - это не единственное значение слова "челночество".

Но выгодны они в первую очередь ему самому

С 70-х годов прошлого века известна еще и челночная дипломатия: постоянно курсируя между Израилем и арабскими столицами, тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер сумел добиться замирения Каира и Тель-Авива.

Какие времена - такие и Киссинджеры. Накануне прибытия турецкого лидера во Львов на встречу с Зеленским в СМИ его страны появились утечки: Эрдоган хочет добиться временного перемирия Москвы и Киева и организовать встречу Путина и Зеленского.

Зеленский тут же отреагировал: на подобное рандеву он готов только после вывода российских войск с территорий, которые в Киеве (в отличие от Москвы) по-прежнему считают своими.

Челночная дипломатия Эрдогана закончилась, едва успев начаться? Не так быстро, дамы и господа! На самом деле турецкий лидер достиг во Львове значительных успехов - правда, выгодных в первую очередь для самого себя.

Владимир Зеленский по итогам своего общения с Эрдоганом: "Визит президента Турции в Украину - весомый месседж поддержки со стороны такой мощной державы… Уверен, дальнейшее сотрудничество между Украиной и Турцией усилит обе стороны".

Точно уверен? Не смущают ли президента Украины, например, следующие заявления его коллеги из Турции на встрече Эрдогана с Путиным в Сочи 5 августа: "Наши делегации встретились, эти встречи прошли продуктивно. Касается это экономических, торговых, всех наших областей. Во всех этих сферах были обсуждены многие вопросы, а сейчас, после всех этих вопросов, можно сказать, наверное, мы поставим здесь уже точку. Верю, что мы откроем новую страницу в наших турецко-российских отношениях"?

Многих на Западе это точно очень смутило. Некоторые ведущие британские и американские СМИ успели даже просигнализировать Эрдогану: нехорошо, друг! Можешь нарваться на санкции!

Например, влиятельное американское интернет-издание Politico со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника написало, что правительство США может рекомендовать бизнесу своей страны пересмотреть свои отношения с Турцией, если "новая страница российско-турецких отношений" окажется особенно насыщенной: "Турция должна быть глобальным направлением для бизнеса и капитала, но более тесные отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром".

Не бойся "американский товарищ", не создадут! Эрдоган этого не допустит! Сам Зеленский только что выдал ему индульгенцию, поблагодарив за "весомый месседж поддержки".

Эрдоган предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Турции

Выглядит это, конечно, очень двусмысленно: украинский лидер похож на обманутую жену, которая прекрасно знает, что у ее благоверного есть другая, но старательно делает вид, что ничего такого нет и в помине. Но это проблемы лично Зеленского. Нельзя ведь быть большим "проукраинцем" чем сами украинцы, правильно?

На самом деле, неправильно. С точки зрения США, Украина - это всего лишь инструмент, с помощью которого можно "взломать путинскую Россию". Но это не отменяет важности визита Эрдогана во Львов. Договорившись с Путиным в Сочи по экономическим вопросам, Эрдоган накренил "корабль" турецкой внешней политики в одну сторону. Послав во время общения с Зеленским "весомый месседж поддержки" Украине, он накренил его в другую сторону. Баланс восстановлен. Можно плыть дальше!

Наш пострел везде поспел? И хорошо, что поспел - хорошо не только для самого Эрдогана, но и для России. Президент Турции проводит в высшей степени эгоистический и оппортунистический внешнеполитический курс. Но в нынешней ситуации даже это отвечает интересам Москвы. И всеобщим интересам это тоже отвечает.

"Тема Запорожской АЭС на самом деле не случайна. Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать... Потому что это угроза. Когда я сказал: "Мы не хотим испытать новый Чернобыль ", я имел в виду это.

Мы обсудим этот вопрос с уважаемым господином Путиным, и мы его специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире" - заявил президент Турции журналистам в самолете, возвращаясь со своего рандеву с Зеленским.

И ведь он точно обсудит это с "уважаемым господином Путиным". И возможно даже, что "уважаемый господин Путин" окажется восприимчивым к идеям Эрдогана, и вместе два лидера смогут выработать какое-то компромиссное решение.

А то, что у турецкого лидера пока не получилось организовать встречу президентов России и Украины, следует воспринимать в перспективе. У Киссинджера тоже все получалось далеко не сразу. Челночная дипломатия потому и называется челночной, что требует много времени, много разъездов и много усилий. По-серьезному челночная дипломатия Эрдогана только началась.

Мих.Ростовский

Источник - МК
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