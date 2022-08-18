В "Назарбаев Университете" насилуют студенток. Секс-скандал

21:16 19.08.2022

В "Назарбаев Университете" ответили на заявление студентки об изнасилованиях



Руководство столичного университета заявило, что оказывает всестороннее содействие следствию. Они пытаются разобраться в сложившейся ситуации.



В пресс-службе "Назарбаев Университета" сообщили, что в данный момент сотрудники полиции проводят следственные мероприятия на территории учебного заведения. Вместе с тем руководство университета оказывает всяческую помощь правоохранительным органам, передает Экспресс К.



Университет придерживается принципа нулевой терпимости к любому проявлению насилия и оказывает всестороннее содействие следствию,



- пресс-служба "Назарбаев Университета".



Напомним, ранее Экспресс К сообщал о том, что в социальных сетях распространяется видеообращение студентки "Назарбаев Университета" по имени Адина, которая заявила об изнасилованиях и домогательствах в стенах вуза.