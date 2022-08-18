 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В "Назарбаев Университете" насилуют студенток. Секс-скандал
21:16 19.08.2022

В "Назарбаев Университете" ответили на заявление студентки об изнасилованиях

Руководство столичного университета заявило, что оказывает всестороннее содействие следствию. Они пытаются разобраться в сложившейся ситуации.

В пресс-службе "Назарбаев Университета" сообщили, что в данный момент сотрудники полиции проводят следственные мероприятия на территории учебного заведения. Вместе с тем руководство университета оказывает всяческую помощь правоохранительным органам, передает Экспресс К.

Университет придерживается принципа нулевой терпимости к любому проявлению насилия и оказывает всестороннее содействие следствию,

- пресс-служба "Назарбаев Университета".

Напомним, ранее Экспресс К сообщал о том, что в социальных сетях распространяется видеообращение студентки "Назарбаев Университета" по имени Адина, которая заявила об изнасилованиях и домогательствах в стенах вуза.

Источник - Экспресс К
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