Уволено (но пока на свободе) руководство Казахстанской АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация"

21:22 19.08.2022

Бывший министр Омаров покинул пост главы "Продкорпорации"



Экс-глава Минсельхоза Сапархан ОМАРОВ вместе со своим замом ушел с поста руководителя АО "НК "Продкорпорация". Его место занял Асылхан ДЖУВАШЕВ.



Приказом министра сельского хозяйства РК, по согласованию с Правительством, Асылхан ДЖУВАШЕВ был избран на должность председателя Правления АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация", передает Экспресс К со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.



Асылхану ДЖУВАШЕВУ 41 год, в разное время он работал в холдинге "КазАгро", АО "КазАгроФинанс". До назначения занимал пост заместителя председателя Правления АО "Аграрная кредитная корпорация".



Также на должность заместителя председателя Правления Продкорпорации назначен 42-летний Дархан ДАУТОВ, ранее работавший в АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".



Исполнительным директором Национальной компании стал Азат АШИМОВ до настоящего времени занимавший должность Заместителя директора Центра по обеспечению первым жильем АО "Отбасы банк".



В Минсельхозе добавили, что прежнее руководство АО "НК "Продкорпорация" в лице Сапархана ОМАРОВА, Каната КАРАУЛОВА и Асета БЕКТЕМИРОВА покинули должности по собственному желанию.