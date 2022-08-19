|На чем "торчим? "Веселушку" премьершу Финляндии Санну Марин заставили сдать анализы на наркотики
21:41 19.08.2022
После скандала из-за вечеринки премьер Финляндии сдала анализы на наркотики
19 августа 2022,
Вера Басилая
Глава правительства Финляндии Санна Марин на срочно созванном пресс-брифинге сообщила, что прошла тест на наркотики, результаты будут через неделю.
"Вначале хочу отметить, что в последние дни в обществе прозвучали серьезные обвинения в том, что я находилась в месте (где употребляли наркотики) или что я сама употребляла наркотики. Сегодня я прошла тест на наркотики, результаты которого будут известны примерно через неделю", – цитирует РИА "Новости" Марин.
По ее словам, она не употребляла наркотики даже в подростковом возрасте.
Марин сказала, заседания кабмина не проходят среди ночи и всегда существует возможность с ней связаться.
"Заседания (правительства) не собираются среди ночи. Если вам нужно связаться со мной, я всегда готова выполнить рабочие задачи", – подчеркнула она.
Ранее глава правительства Финляндии повторно попала в скандал. СМИ распространили видеозапись с вечеринки, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Ее заподозрили в употреблении наркотиков, сама премьер отметила, что не употребляла ничего, кроме алкоголя.
До этого скандал с Санной Марин был после вечеринки в ночном клубе в декабре 2021 года. Она оставила дома служебный телефон и не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, потому продолжала веселиться.