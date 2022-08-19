На чем "торчим? "Веселушку" премьершу Финляндии Санну Марин заставили сдать анализы на наркотики

21:41 19.08.2022

После скандала из-за вечеринки премьер Финляндии сдала анализы на наркотики



19 августа 2022,

Вера Басилая

Глава правительства Финляндии Санна Марин на срочно созванном пресс-брифинге сообщила, что прошла тест на наркотики, результаты будут через неделю.



"Вначале хочу отметить, что в последние дни в обществе прозвучали серьезные обвинения в том, что я находилась в месте (где употребляли наркотики) или что я сама употребляла наркотики. Сегодня я прошла тест на наркотики, результаты которого будут известны примерно через неделю", – цитирует РИА "Новости" Марин.



По ее словам, она не употребляла наркотики даже в подростковом возрасте.



Марин сказала, заседания кабмина не проходят среди ночи и всегда существует возможность с ней связаться.



"Заседания (правительства) не собираются среди ночи. Если вам нужно связаться со мной, я всегда готова выполнить рабочие задачи", – подчеркнула она.



Ранее глава правительства Финляндии повторно попала в скандал. СМИ распространили видеозапись с вечеринки, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Ее заподозрили в употреблении наркотиков, сама премьер отметила, что не употребляла ничего, кроме алкоголя.



До этого скандал с Санной Марин был после вечеринки в ночном клубе в декабре 2021 года. Она оставила дома служебный телефон и не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, потому продолжала веселиться.