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|20 госслужащих Киргизии поедут в Японию на обучение
22:39 19.08.2022
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился со стипендиатами проекта JDS (Japanese Development Scholarship), отобранными для обучения в университетах Японии.
Во встрече также принял участие посол Японии в Кыргызстане Сигэки Маэда, сообщает пресс-служба Кабмина.
Эдиль Байсалов отметил, что Кыргызстан ценит дружбу и поддержку японского народа.
"Мы выражаем надежду, что обучение в магистратуре и докторантуре в ведущих университетах Японии позволит подготовить новое поколение эффективных руководителей на государственной службе. Кроме того, это хорошая возможность ознакомиться с наилучшими передовыми практиками и опытом в различных сферах деятельности", - сказал он.
По программе стипендий для развития человеческих ресурсов на обучение в вузы Японии будут направлены 20 государственных служащих.
Всего за годы сотрудничества в Японии прошли обучение более 200 госслужащих.