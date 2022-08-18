20 госслужащих Киргизии поедут в Японию на обучение

22:39 19.08.2022

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился со стипендиатами проекта JDS (Japanese Development Scholarship), отобранными для обучения в университетах Японии.



Во встрече также принял участие посол Японии в Кыргызстане Сигэки Маэда, сообщает пресс-служба Кабмина.



Эдиль Байсалов отметил, что Кыргызстан ценит дружбу и поддержку японского народа.



"Мы выражаем надежду, что обучение в магистратуре и докторантуре в ведущих университетах Японии позволит подготовить новое поколение эффективных руководителей на государственной службе. Кроме того, это хорошая возможность ознакомиться с наилучшими передовыми практиками и опытом в различных сферах деятельности", - сказал он.



По программе стипендий для развития человеческих ресурсов на обучение в вузы Японии будут направлены 20 государственных служащих.



Всего за годы сотрудничества в Японии прошли обучение более 200 госслужащих.