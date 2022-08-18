Тень Ирана нависла над Ближним Востоком, - Захар Гельман

07:28 20.08.2022 Израиль готов пресечь ядерную программу Тегерана силой оружия

Захар Гельман



Об авторе: Захар Гельман – журналист.



18.08.22



Иран считается одним из главных возмутителей спокойствия на Ближнем Востоке – в регионе, который спокойным не был никогда.

Несколько месяцев назад в египетском Шарм-эш-Шейхе прошло секретное совещание высокопоставленных военных Израиля и ряда арабских стран. В этой встрече приняли участие начальник генерального штаба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) Авив Кохави и его саудовский коллега Файад ибн-Хамид ар-Рувайли. Присутствовали также высокие армейские чины из Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна и Катара.

Следует обратить внимание на предшествовавшее этому совещанию заявление Эр-Рияда, что политическое сближение Саудовской Аравии (СА) и Израиля не продвинется, пока не будет решена "палестинская проблема". Иначе говоря, саудовцы не присоединятся к "Авраамовым соглашениям" (фактически мирным договорам), которые в сентябре 2020 года заключили с Израилем ОАЭ и Бахрейн. О политическом урегулировании с еврейским государством саудиты речь вести не готовы.



Другое дело военный аспект. Исламская республика Иран (ИРИ), большинство населения которой составляют шииты, конкурирует с суннитскими СА, Турцией и Египтом за первенство во всем исламском мире. Иранские аятоллы открыто угрожают "сбросить евреев в море". Хотя Израиль не имеет с ИРИ общей границы и претензий к этой стране никогда не предъявлял.



Американский политик иранского происхождения Вали Реза Наср (родился в Тегеране в 1960 году в семье философа Сейида Хоссейна Насра, в 16 лет эмигрировал в США) пишет в одной из статей: "Рухолла Хомейни желал, чтобы его воспринимали как лидера мусульманского мира... Он определял "свою" революцию скорее не как шиитскую, а как исламскую. Хомейни видел в ИРИ базу для глобального исламского движения". Именно Рухолла Хомейни, получивший статус "великого аятоллы" и "высшего руководителя Ирана", а также его последователи вывели многовековое противостояние персов и арабов на новый бескомпромиссный виток.



В СА ваххабиты ханбалистского толка (одна из четырех канонических школ в суннитском исламе) считают шиитскую угрозу не меньшей, чем христианскую и иудейскую.



Смысл иранских претензий к еврейскому государству по сути тот же, что и к арабским странам: аятоллы желают продемонстрировать суннитскому миру свою "заботу" о суннитских же палестинских арабах. Так нынешний Тегеран надеется встать во главе исламского мира. Но религиозным центром ислама остается находящаяся в СА Мекка. Каждый раз, когда мусульмане молятся, они обращают взор в сторону Мекки – иначе молитва не считается услышанной Аллахом.



Сегодня суннитская Турция и шиитский Иран – самые мощные государства Ближнего Востока. Ни одна арабская страна не может сравниться с ними ни в военном, ни в экономическом отношении. Анкара тоже мечтала стать лидером мусульманского мира и возродить величие Османской империи. Но президент Эрдоган вскоре понял, что у него нет влиятельных союзников. Малайзия и Пакистан, поначалу поддерживавшие его экспансию, перешли под покровительство Ирана, "заклятого друга" турок. Чтобы не загнать себя в угол, Эрдоган резко изменил курс и пошел на примирение с саудитами и ОАЭ, а также на сближение с евреями.



Анкара декларирует позитивное отношение одновременно к Украине и России. Но стратегическое значение для турок имеет именно Москва, поскольку они планируют новую атаку на курдов в Сирии.



Видный израильский эксперт Сет Францман в статье "Примирение Эр-Рияда и Анкары может изменить лицо региона" пишет: "Анкара имеет скверную репутацию страны, крайне ненадежной, своенравной и меняющей свой курс с непредсказуемой регулярностью. Даже если Эрдоган действительно стремится к примирению, в его окружении много экстремистов, которым трудно скрывать свои подлинные взгляды".



Турецкому лидеру не откажешь в прозорливости. Он понял, что Тегеран, получив ядерное оружие, готов будет применить его не только против Израиля и СА. Турцию аятоллы тоже не пощадят. Поэтому на встрече Эрдогана с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом речь шла о "кардинальном сдвиге" в отношениях двух стран. Оба лидера заявили об общей решимости "укреплять сотрудничество в политической, экономической и военных областях". Особую озабоченность Тегерана вызывает тот факт, что Анкара использует тюркскую идентичность, общую со многими государствами Центральной Азии и Кавказа, для расширения своего влияния.



Следующим шагом Турция подтвердила свое вхождение в Исламскую военную коалицию по борьбе с терроризмом (ИВК). Эта организация была создана СА 15 декабря 2015 года как межправительственный военный блок, в который первоначально входили 34 страны. Согласно сайту ИВК, в 2020 году в нем состояло уже 41 государство.



Не входят в ИВК Сирия, Ирак и Оман. Причины очевидны. В Сирии правит алавитская династия, близкая шиитам, в Омане почти половина населения ибадиты, исповедующие учение, отличающееся как от суннизма, так и от шиизма. Непонятно как в ИВК затесались Габон, Бенин и Того, большинство населения которых ислам не исповедует. Но если учесть, что правительства Пакистана и Малайзии не были осведомлены о своем членстве в ИВК, то действенной эту коалицию считать нельзя.



Союзниками СА можно назвать весь суннитский мир. Но только условно. Скажем, Пакистан, 91% населения которого составляют сунниты и только 5% шииты, – самая проиранская страна в мире. По данным опроса, проведенного одним из британских информагентств, 76% пакистанцев оценивают иранскую политику положительно.



Зато у Азербайджана, второго по величине после Ирана государства с шиитским населением, никогда не было ровных отношений с персидскими правителями. Иран не раз покушался на независимость Азербайджана. Проблемой остаются 15 миллионов азербайджанцев, проживающих на севере Ирана, среди которых сильны сепаратистские движения. При этом азербайджанцы исторически дружественно настроены к евреям, и юдофобство тегеранских мулл вызывает в Баку резкое неприятие.



В Хузестане (именуемом также Арабистаном), провинции на юго-западе Ирана, сосредоточено арабское население. До 1925 года этой территорией, богатой нефтью, газом, водными ресурсами и плодородными землями, управляли англичане. Не учитывая чаяния местных арабов, Лондон передал эти земли персам. Немедля возникли сепаратистские движения, позже объединенные во Фронт освобождения Арабистана.



Не прекращают свою сепаратистскую деятельность курдские и белуджские организации. Лидер суннитской террористической организации в Белуджистане "Джундалла" ("Солдаты Аллаха") Абдулмалик Риги был схвачен пакистанцами, доставлен в Иран и казнен.



Иранские СМИ регулярно сообщают о разоблачении израильских "шпионских ячеек". По их словам, они "напичканы иранскими сепаратистами, сотрудничающими с сионистами". На днях Министерство разведки Ирана сообщило о задержании диверсантов, пытавшихся нанести ущерб одному из предприятий Исфахана (340 км от Тегерана). В Исфахане находятся установки по обогащению природного урана.



Иранские ядерные объекты расположены в 17 городах. Недавно стало известно, что Тегеран создает в Натанзе в скальных породах, глубоко под землей новый ядерный объект, неуязвимый для воздушной атаки. Военный аналитик Йона Джереми Боб в статье "Подземный город аятолл" в Jerusalem post пишет: "Новое сооружение в Натанзе, связанное с поверхностью сетью глубоких туннелей, представляет собой, по сути, подземный город. Со временем сюда может быть перенесено оборудование с других объектов для реализации ядерной программы Ирана".



По спутниковым снимкам прослеживаются обширные земляные работы. Если темпы их не изменятся, модернизированные центрифуги для обогащения урана заработают в 2023 году или даже раньше.



Профессор Мустафа Кибароглу из университета Билькент (Анкара) в ежеквартальнике Middle East Journal напоминает, что "животрепещущей для мировой политики тема иранского атома стала в 2002 году. Именно тогда появились публикации о существовании в Натанзе завода по обогащению урана, а в Араке предприятия по производству тяжелой воды". Разведки Израиля и арабских стран сообщили о том, что Иран "лелеет планы использования атомного потенциала для создания ядерного оружия".



Деятельность объектов ядерной энергетики контролируется Организацией по атомной энергии Ирана, которую возглавлял академик Али Абар Салехи, выпускник Массачусетского технологического университета. Серьезная авария произошла в Натанзе 11 апреля 2021 года: часть источника питания для центрифуг была разрушена взрывом. По данным иранских спецслужб, взрывное устройство пронес сотрудник объекта Реза Карими, бежавший из страны за час до взрыва. Незадолго до теракта он посещал Турцию, ОАЭ и Катар. Причастность израильских агентов к этому теракту не установлена.



Против нынешнего иранского режима действует и "Организация моджахедов иранского народа": леворадикальная группировка, особо активная в районе города Эрак, где возведен 40-мегаваттный тяжеловодный ядерный реактор.



Против вмешательства Ирана в ближневосточные дела выступает и Палестинская национальная автономия (ПНА), которую возглавляет Махмуд Аббас, лидер партии ФАТХ. Можно не сомневаться, что если бы тегеранские аятоллы помогали Рамалле (административный центр ПНА), эта помощь с благодарностью была бы принята.



Но тегеранские радикалы давно опекают ХАМАС и особенно "Палестинский исламский джихад" (запрещен в РФ): организации, признанные многими странами (включая и арабские) террористическими. Тут шиитские аятоллы просто наступили себе на горло, посчитав выгодным подзабыть о суннизме своих палестинских подопечных.



Летом 2007 года хамасовцы совершили переворот в секторе Газа, свергли фатховскую администрацию и получили полный контроль над сектором. В результате недельных боев погибли и получили ранения сотни человек, в большинстве фатховцы.



Через 15 лет ХАМАС пытается, с одной стороны, легально, в ходе выборов, опираясь на поддержку Тегерана, утвердить свои позиции в ПНА. С другой стороны, хамасовская клика в Газе не брезгует и террористическими методами. Об этом предупреждает бывший глава Службы общей безопасности ПНА Тауфик Тирауи, член ЦК ФАТХ. В интервью израильскому журналисту Халеду Абу-Тоаме он сказал: "ХАМАС... планирует переворот в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан, территория, контролируемая ПНА), и уже сейчас они накопили большое количество оружия и взрывчатки".



Тирауи выразил сожаление, что "некоторые палестинцы помогают ХАМАС в его усилиях по расширению контроля за пределами Газы". Он обращает внимание на мелкие террористические группировки, которые присоединились к ХАМАС. В частности, указывает на Марксистский народный фронт освобождения (НФО), также действующий против ФАТХ.



Профессор Яаков Нагель, бывший глава Совета национальной безопасности Израиля, в интервью газете "Маарив" сказал: "70% бюджета ХАМАС поступает из Ирана. Понятно, что если хамасовцы не будут подчиняться диктату Тегерана, они этих денег не получат. И если для иранцев это небольшие суммы, то для ХАМАС это целое состояние". По словам профессора, 11-дневной операции израильских сил безопасности "Страж стен" в мае 2021 года предшествовала "длительная теневая война, которую иранцы давно начали и продолжают вести против Израиля и ПНА".



Главными подопечными Ирана на Ближнем Востоке остаются боевики ливанской организации "Хезболла", самой мощной группировки, противостоящей еврейскому государству. Но и ХАМАС, и "Палестинский исламский джихад" не остаются без внимания аятолл.



И все же первостепенная угроза для Израиля и арабского мира – это вероятное овладение Тегерана ядерным оружием. Яаков Нагель, известный также как авторитетный военный (бригадный генерал, работал в Министерстве обороны Израиля в Совете по развитию оружия и технологической инфраструктуры), прямо говорит: "Скорее всего, Израилю в конечном итоге придется атаковать Иран... Израиль имеет право на такую атаку". Профессор Нагель затруднился ответить на вопрос, когда такая атака может осуществиться. H



Иерусалим Источник - НГ

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