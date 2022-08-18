Украина начала расследование по делу олигархического "Батальона Монако"

07:44 20.08.2022

Беглым депутатам Рады грозит лишение полномочий и тюрьма



Ну Украине новый виток охоты на своих. Украинские журналисты выяснили, что у Незалежной, оказывается есть отдельное формирование из наиболее хитрых и коварных представителей нации – "батальон Монако". Подразделение состоит из депутатов и чиновников, которые после начала спецоперации решили, что лучшее место для борьбы за независимость страны - это Лазурное побережье Франции.



Беглым депутатам Рады грозит лишение полномочий и тюрьма



На этой неделе газета "Украинская правда" провела целое расследование по поводу украинских обитателей роскошных курортов. А Государственное бюро расследований Украины уже открыло производство о незаконной переправке лиц через госграницу в отношении более 80 человек, среди которых есть и депутаты Рады.



Кому сырой окоп и землянка на линии фронта, а кому яхты и виллы в солнечных и живописных местах в центре Европы. Как отметили авторы расследования о VIP-беженцах с Украины, в небезызвестном городе Монако, во дворах особняков Ниццы, а также у входа в казино Монте-Карло машины с украинскими номерами встречаются буквально на каждом шагу. И это отнюдь не "Запорожцы", а куда менее патриотичные, но более презентабельные Maybach и Bentley.



Одна из таких машин принадлежит днепропетровскому олигарху-рейдеру Вадиму Ермолаеву, который, как и остальные фигуранты расследования, не имел права на отъезд из Украины после 24 февраля. Другой беглый украинский олигарх, Константин Жеваго, впечатлил очевидцев свой роскошной яхтой с изображением буквы "Z", но, как говорят, к поддержке спецоперации она отношения не имеет – просто это заглавная буква написания фамилии бизнесмена на латинице (Zhevago).



Также на Лазурном побережьи обнаружены автомобили, принадлежащие депутатам Рады Вадиму Столару и Григорию Суркису, который вместе с братом Игорем (президентом футбольного клуба "Динамо") является завсегдатаем местных игорных заведений. В число "батальона" также вошел и молодой нардеп Игорь Абрамович. Сообщается, что он даже не побрезговал воспользоваться виллой российского банкира Бориса Давлетьярова на Кап-Ферра. Вопрос о лишении всех троих депутатской неприкосновенности уже на рассмотрении украинского парламента.



Несмотря на то, что в медиапространстве Украины, которое полностью подмял под себя Зеленский, фильм-расследование об украинских беглецах прогремел достаточно звучно, информация о случаях отъезда депутатского корпуса и чиновничества из Незалежной после начала СВО просачивалась и раньше.



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Как известно, с 24 февраля Рада перешла на закрытый режим работы, поэтому отслеживать в онлайн-формате обсуждения, голосование и само посещение парламента депутатами стало невозможно. При этом все обсуждения проводились удаленно. Это только способствовало сокрытию факта внезапного отсутствия некоторых нардепов в Киеве, которых насчиталось 26 человек. Причины отсутствия части их них так и не были названы.



Факт того, что в список обвиняемых сейчас попали и родственники представителей украинской элиты, также не удивляет, если учитывать, что пользуясь положением, даже председатель Рады Руслан Стефанчук и глава МИД Дмитрий Кулеба вывозили свои семьи из Незалежной.



Остается вопрос, почему же режим Зеленского спохватился только сейчас? Людской резерв ВСУ откровенно исчерпывается, желающих сражаться за яхты и "Майбахи" элит все меньше и меньше, и даже вручение повесток первым попавшимся на улице украинцам уже особого эффекта не дает. Видимо, киевский "Верховный" решил малость поднять волну патриотизма, публично осудив бессовестных беглецов. Единства территорий нет, единства среди политиков – тоже. Да и общество мало того, что расколото, теперь еще и деморализовано. Только "батальон Монако" не падает духом и стойко сохраняет единство своих рядов.



Николай Максимов