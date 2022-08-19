Что не так с программой льготного автокредитования в Казахстане? - Алма Бектенова

07:57 20.08.2022 Что не так с программой льготного автокредитования?

Очередной виток программы льготного автокредитования привел к очередному же разочарованию. Воспользоваться помощью государства смогли очень немногие.



Программа действует в Казахстане с 2015 года, по замыслу правительства, ее целью является рост сбыта продукции отечественного автопрома за счет снижения конечной стоимости оформляемых в кредит машин. В этом году очередной этап программы должен был, кроме прочего, послужить маркером "Нового Казахстана", показать населению, доведенному до отчаянья инфляцией и снижением уровня жизни, что власти готовы проявить справедливость и оказать поддержку.



В итоге объявленная с 16 мая программа породила массу недовольных. Был удовлетворен лишь ничтожный процент спроса, машины подорожали, и даже счастливчики, которым удалось оформить кредит, столкнулись с коррупцией и нарушением прав потребителей.



Схватили за язык



Нынешний этап льготного автокредитования широко рекламировался с высоких трибун. Накануне старта, 13 мая, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что льготные автокредиты под 4% начнут выдавать с 16 числа. Это важно, так как в указанный день события развивались не по сценарию.



"Если не ошибаюсь, пять банков второго уровня, которые раньше проводили кредитование. Хочу отметить, что программа кредитования существует и сейчас. 88 миллиардов тенге на револьверной основе есть и сейчас в обороте. Эта программа действует в течение пяти последних лет, просто мы добавляем еще 100 миллиардов тенге, которые перейдут из РОП", - сказал Роман Скляр.



Кредитование покупки легковых автомобилей, по официальным сведениям, осуществлялось на следующих условиях: ставка вознаграждения 4%; сумма кредитования не более 10 млн тенге; срок финансирования не более 7 лет; первоначальный взнос от 0%; стоимость транспортного средства – не более 15 млн тенге. Как заявлялось, реализации подлежат некоторые модели Hyundai, KIA, Chevrolet, LADA, JAC и Renault.



Заместитель председателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров сообщил, что очередь на льготное автокредитование будет формироваться с нуля. Однако эксперты поясняли, что тысячи людей, которым "дешевых" машин не досталось в прошлом, продолжают ждать льготного кредита.



"Льготное кредитование под 4% – новая программа. Есть отличия от программ, которые существовали до этого. По этой программе очередь будет формироваться с нуля. Прием заявок сегодня, 16 мая, стартует в 14:00", - сказал Гаппаров.



Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева также заверила



казахстанцев, что махинаций с очередями в автосалонах не будет. Кроме того, как сообщалось ранее, на льготные автокредиты Министерство индустрии и инфраструктурного развития направило 250 млрд тенге до 2027 года. Из них 150 млрд выделяются из госбюджета и еще 100 млрд из средств, собранных в виде утильсбора оператором РОП. Также в информации МИИР упоминалось, что в очереди за льготными автокредитами стоит более 15 тысяч казахстанцев.



Напомним, что сразу после трагических январских событий президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры по прекращению полномочий оператора РОП и по пересмотру ставок утильсбора. Реформа и то, что средства должны быть переданы на поддержку граждан, воспринималось в качестве торжества справедливости.



Легенды и мифы госпрограмм



Еще в апреле множество экспертов выразили сомнения в том, что программа льготного кредитования реально поможет не слишком богатым казахстанцам приобрести автомобили.



Например, председатель Независимого автомобильного союза (НАС) Эдуард Эдоков в интервью Tengrinews.kz крайне низко оценил шансы среднестатистического гражданина на участие в программе.



"На первый взгляд выделенная сумма в 100 миллиардов может показаться фантастической. В действительности же, если учитывать, что в среднем на казахстанца будет выделяться по 10 миллионов тенге, программы хватит примерно лишь на 10 тысяч автомобилей. Что же касается спроса на авто в Казахстане, то в прошлом году на рынке было продано около 120 тысяч новых машин, плюс, думаю, порядка 500-600 тысяч поддержанных. Удовлетворят ли эти 10 тысяч автомобилей реальный спрос казахстанцев на машины?" - задался вопросом эксперт.



Кроме прочего, Эдуард Эдоков пояснил, что повышение цен на энергоносители и металлы, дефицит электрочипов, проблемы с логистикой, постпандемийные факторы привели к дефициту автомобилей и ежемесячному росту цен на них. На существующие проблемы наложился украинский кризис. Многие производства в России и Украине были остановлены, а поскольку спрос на авто в РФ очень высок, россияне начали опустошать рынки соседних стран, в том числе и Казахстана.



По словам эксперта, предотвратить дефицит, подорожание в салонах и очереди государство не в состоянии, также мрачные прогнозы ставят под сомнение будущее госпрограммы. "Ну а что может сделать МИИР, например? Написать приказ: "Увеличьте производство автомобилей втрое – у нас тут льготное автокредитование"? Это так не работает. В производстве все между собой связано, и невозможно его нарастить по мановению волшебной палочки в рамках какого-то ведомства из-за запуска государственной льготной программы. Это экономика, промышленность", - подчеркнул Эдоков. Также приводились данные, что отечественный автопром за год произвел около 50 тысяч машин, что не удовлетворяет даже минимальный спрос.



Едва ли подобные расчеты были тайной для правительства, поэтому возникает вопрос: на какие скрытые резервы там рассчитывали, а если не рассчитывали, то не стал ли очередной, эффектно разрекламированный этап программы лишь "мероприятием для галочки"? Реализация 10 тысяч авто не покрыла потребности одного Алматы, не говоря уже о всей стране.



Фальшивый старт



Тем не менее, 16 мая льготное кредитование попыталось стартовать. По данным автосалонов, продажи увеличились сразу в 2,5 раза, к 25 мая было принято 16,2 тыс заявок, из них одобрено 5,4 тыс.



Однако в момент обещанного запуска программа не заработала, опровергая заверения Романа Скляра. Непосредственно 16 числа в автосалонах возникла давка и безумный ажиотаж, но в выбранных банках заявили, что средства от правительства еще не поступили. Такой провал – само по себе издевательство над людьми, констатировали эксперты, и много говорит о профессионализме чиновников. Разумеется, перед запуском цены в автосалонах резко подскочили, по оценкам, примерно на 1-1,5 млн тенге за "железного коня".



Аналитики привели в пример разрешение на использование пенсионных накоплений при покупке квартир, когда цена недвижимости выросла на треть. Таким образом, "помощь" государства и в этот раз обернулась для населения лишними расходами и разгоном инфляции.



Дальше выяснилось, что в автосалонах нет товара, собственно, обещанных машин. В прессе появилось множество жалоб от потенциальных участников программы. Жесткий дефицит, в частности, привел к коррупции – СМИ публиковали интервью, в которых говорилось о взятках в полмиллиона тенге за место в очереди. Многие покупатели сообщали о том, что в салонах им заявили: ждать авто придется от трех до девяти месяцев, чем и воспользовались "перекупщики мест". Цены, между тем, даже на подержанные автомобили продолжают расти.



Смысл программы льготного кредитования потерялся в дурном исполнении и дороговизне, об этом массово заговорили клиенты автосалонов. Изначально завышенная цена, стоимость страховки, неадекватное время ожидания – в прессе появились советы экспертов не бежать сломя голову за "льготами". Кроме того, дилеры навязывали покупателям дополнительное оборудование, стоимость которого могла доходить до сотен тысяч и даже миллиона тенге.



К слову, в мае городская прокуратура Алматы сделала заявление по поводу допоборудования. "Продавец не должен включать в договор с потребителем условия, которые нарушают или ущемляют права потребителя. Продавец обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара надлежащего качества в удобное для потребителя время с учетом режима работы продавца. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар в ненужном ему количестве или ассортименте. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров", - так процитировали прокуратуру СМИ.



Финиш тоже оптимизма не внушает



Уже 3 июня появилась информация, что прием заявок на льготное автокредитование приостановлен. Причиной было объявлено отсутствие финансирования государства. Отмечалось, что на тот момент "Евразийский банк" одобрил 3248 заявок на сумму 25,4 млрд. тенге; "Банк ЦентрКредит" 3647 заявок на сумму 27,7 млрд. тенге; "Народный банк Казахстана" 3009 заявок на сумму 23,1 млрд. тенге; "Forte Bank" одобрил 1921 заявку на сумму 14,4 млрд. тенге. А 14 июля банки заявили, что больше заявок не принимают.



Программа рассчитана на 30 лет, но с учетом сказанного, едва ли она поможет основной массе казахстанцев решить их транспортные проблемы. Как поясняют эксперты, прибыль собрали салоны и авторы коррупционных схем, точно также, как на изъятии части пенсионных накоплений, якобы призванных поправить жилищное положение граждан, хорошо заработали риэлторы.



Несмотря на обещания чиновников, программа льготного автокредитования стартовала с опозданием и прошла с многочисленными издержками. Заранее прогнозируемый дефицит машин существенно осложнил реализацию изначально плохо продуманной акции. Таким образом, в правительстве, как всегда, не учли или не захотели учесть очевидные факторы, что лишь усилило недоверие к любым инициативам власти.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

19.08.2022 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1660971420





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 9 августа 2022 года №972

- Итоги социально-экономического развития Казахстана за 7 месяцев этого года рассмотрели в Правительстве

- Алихан Смаилов поручил разобраться с ситуацией вокруг дизтоплива

- Принять все меры для безопасности наших детей - Алихан Смаилов дал поручения к новому учебному году

- Экономика и контроль

- Кадровые перестановки

- Обещания акимата не спасают столицу от потопов

- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальном визитом в Сингапур

- 475 тысяч казахстанских учащихся будут охвачены поддержкой за счет Фонда всеобуча

