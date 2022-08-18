 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Афганистан   | 
Душманы на Украине: Америка сделала ставку на своих недавних врагов, - СП
08:03 20.08.2022

Душманы на Украине: Америка сделала ставку на своих недавних врагов
США возвращаются в Афганистан через Киев
Игорь Моисеев

18.08.22

Недавно спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что на Украине на стороне ВСУ появились афганские наемники. В основном это бывшие бойцы афганской армии, которые покинули страну после прихода талибов* к власти. Все они обучались американскими инструкторами. Всем им по мере приближения талибов к Кабулу было обещано гражданство США. И всех их, разумеется, кинули.

Вообще тогда Афганистан покинуло боле ста тысяч человек. Многие осели в кишлаках Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Работы для них, естественно, не нашлось. Местное население само в массе своей перебивается на заработках в России, а тут еще эти понаехавшие… Зато теперь ими вплотную занялись американские вербовщики. Вообще американцы на Украине почувствовали вкус к прокси-войне - своим оружием, но чужими руками.

И стали накачивать "незалежную" наемниками из разных концов планеты. А тут - такой легковоспламеняющийся материал. И в таком количестве. Целую армию можно снарядить. Нравится такой подход и всушникам, которые устали выступать в роли пушечного мяса. В общем, всех все устраивает. Кроме России. Именно этой теме (в первую очередь) была посвящена недавняя встреча прилетевшей в Москву афганской делегации с Замиром Кабуловым "и другими официальными лицами".

Талибов, разумеется, в первую очередь интересует экономическая помощь со стороны России и стабильность в собственной стране. Нам интересно обнуление потока афганского героина в Россию, стабильность наших южных рубежей, а также обнуление транзита афганских наемников на Украину. И здесь есть поле для закрытых дискуссий и компромиссов.

Афганцы свое слово держат - за время их правления ни один грамм героина не проник в нашу страну. А вот с наемниками сложнее. Для стабильности в регионе надо бы по-хорошему вернуть всю эту лавину беженцев на историческую родину - на север Афганистана. И сформировать коалиционное правительство. Но это связано с огромным количеством рисков для самих талибов.

Все эти беженцы - их вчерашние непримиримые враги. Насколько талибы готовы рисковать? Как далеко готовы продвинуться в этом направлении? Готовы сесть за стол переговоров со своими заклятыми врагами?

Именно это обсуждалось за закрытыми дверями МИДа.

И еще была пара "тонких" тем.

Первая. Кто-то должен обучить талибов работе с американской военной техникой. Сами они этого не потянут. А звать американцев - все равно что пускать козла в огород и лису в курятник. "Шурави" в этом плане в миллион раз порядочней. А с американской техникой они разберутся "на раз".

Второе. Надо бы разобраться с американскими "спящими агентами".

И еще одна "тонкая тема". А если сторонников нынешней афганской власти послать на Донбасс - чтобы вычислили тех, кто на другой стороне? Много ведь "штыков" не надо. Разговор, думается, будет короткий.

* "Движение Талибан" по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена.

Источник - svpressa.ru
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