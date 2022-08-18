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|Уйду я от вас.... Обиженный экс-минздрав Киргизии Бейшеналиев (Аконит) покидает страну
09:16 20.08.2022
Алымкадыр Бейшеналиев покидает Кыргызстан на неопределенный срок
Бывший министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев покидает Кыргызстан на неопределенный срок.
Как рассказал АКИpress Бейшеналиев, он улетает в Турцию утром 20 августа.
"Пусть те, кто хочет проводить меня, придут в аэропорт. Думаю, хорошо поработали", - сказал он.
Он был министром здравоохранения с 14 октября 2020 года. Как стало известно, он возглавил детский реабилитационный центр "Алтын балалык".