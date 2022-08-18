Уйду я от вас.... Обиженный экс-минздрав Киргизии Бейшеналиев (Аконит) покидает страну

09:16 20.08.2022

Алымкадыр Бейшеналиев покидает Кыргызстан на неопределенный срок

Бывший министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев покидает Кыргызстан на неопределенный срок.



Как рассказал АКИpress Бейшеналиев, он улетает в Турцию утром 20 августа.



"Пусть те, кто хочет проводить меня, придут в аэропорт. Думаю, хорошо поработали", - сказал он.



Он был министром здравоохранения с 14 октября 2020 года. Как стало известно, он возглавил детский реабилитационный центр "Алтын балалык".