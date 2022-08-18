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|WADA наконец-то занялась бездопинговыми норвежскими спортсменами
09:33 20.08.2022
В WADA признали проблему, грозящую Норвегии отстранением от Олимпиады
В WADA заявили, что пытаются решить вопрос с тестированием несовершеннолетних спортсменов в стране. Из-за законодательного запрета тестировать их без согласия родителей Норвегию могут признать не соответствующей антидопинговому кодексу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вместе с Национальной антидопинговой организацией Норвегии пытается решить проблему с тестированием несовершеннолетних спортсменов в стране. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе WADA.
"WADA известно об этой проблеме, агентство находится в контакте с Национальной антидопинговой организацией Норвегии с целью поиска решения", - сообщили в WADA.
Ранее NRK сообщил, что Норвегию могут лишить права проведения крупных турниров из-за несоблюдения Всемирного антидопингового кодекса в части тестирования несовершеннолетних.
Дело в том, что местные законы не позволяют проверять на допинг спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет без согласия их родителей или опекунов. По этой причине за последние два года ни один из них не был протестирован без предупреждения, что противоречит требованиям WADA.
Из-за этого Антидопинговое агентство Норвегии в следующем году может быть объявлено не соответствующим кодексу, что повлечет за собой санкции: от штрафов до лишения права проводить турниры в стране и отстранения от международных соревнований, в том числе Олимпиады.
Автор
Иван Витченко