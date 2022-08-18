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Релоканты в Кыргызстане: как они меняют местный рынок IT-специалистов, - Наркыз Сабырова
09:46 20.08.2022

20 августа 2022, Бишкек - 24.kg, Нуркыз САБЫРОВА

С начала марта в России наблюдается массовый отток прежде всего представителей IT-сферы. За первое полугодие, по оценке "Руссофта", страну покинуло около 40 тысяч программистов. Чиновники заявляют, что на этом фоне дефицит кадров по цифровым проектам достиг 170 тысяч.

Нашего полку прибыло

Немало российских IT-специалистов выбирают для релокации Кыргызстан. Согласно аналитическим данным "Руссофта", релокантов подразделяют на три группы. Это специалисты местных компаний, работавшие с иностранными корпорациями, работники зарубежных компаний, ушедших из России, и фрилансеры.

Для всех этих групп Бишкек представляется удачным вариантом, потому что здесь хороший интернет, доступные условия для комфортной жизни и нет языкового барьера.

По данным сооснователя сети коворкингов ololo Данияра Аманалиева, сегодня в Кыргызстане от 3 до 5 тысяч опытных отечественных программистов.

"Это очень мало. Приезд 2-3 тысяч специалистов из России увеличивает это число почти в два раза. Для нас это ценно, потому что они готовы делиться знаниями и обучать. Я знаю IT-курсы, колледжи креативных профессий, которые нанимают их на работу, потому что раньше был острый дефицит программистов по профильным специализациям".

Данияр Аманалиев
По оценке опытных айтишников, учебная программа университетов Кыргызстана отстает по времени на несколько лет. Наверстывать знания молодым специалистам приходится на курсах или уже на практике. Взаимодействие с продвинутыми программистами из России поможет им на порядок повысить свои навыки.

Совместная работа IT-специалистов России и Кыргызстана, по словам Данияра Аманалиева, дает свои плоды.

Релоканты стали чаще предлагать подработку местным программистам, а отечественные компании - обращаться с проектами к российским коллегам.

"Мы проводили для них много ивентов, в том числе 10 раз провели плов-пати - неформальную встречу в непринужденной обстановке. Общаясь с ними, мы узнаем об их впечатлениях о Кыргызстане и интересе к совместным проектам", - рассказал Данияр Аманалиев.

Эксперт добавил, что большая часть релокантов работают онлайн на зарубежные компании и тратят заработок здесь.

"Они очень хорошо отзываются о нашей стране и служат рупором рекламы Кыргызстана за рубежом. Они говорят о дешевом интернете, вкусной еде, классной природе, о людях - очень открытых и свободных. Все это служит вкладом в нашу экономику", - отметил Данияр Аманалиев.

А что в ответ?
В Кыргызстане действуют привлекательные условия для релокации IT-бизнеса. Если стать резидентом Парка высоких технологий (ПВТ), можно не платить три вида налога: на прибыль, с продаж и НДС. При этом ставка подоходного налога составляет 5 процентов, что в два раза меньше, чем по стране.

Действие таких условий помогло ПВТ привлечь в апреле 20 российских IT-компаний и столько же ожидалось на подходе к подписанию.

Такое предложение актуально для российских организаций, которые работали с иностранными партнерами, и с введением санкций потеряли большую часть заказчиков по политическим причинам или из-за сложностей работы с зарубежными программными обеспечениями. Лояльное отношение их бизнес-партнеров к Кыргызстану поможет вернуть компаниям проекты, с которыми они работали ранее.

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С марта международные платежные системы Visa и Mastercard отключили от обслуживания карты российских банков, лишив их функции трансграничных переводов и оплаты покупки на иностранных сайтах. В Кыргызстане эти системы работают в прежнем режиме, и релоканты не испытывают проблем с получением заработанных денег.

К тому же россиянам не придется кардинально менять рацион питания в Кыргызстане, потому что многие популярные продукты импортируются в Кыргызстан из России.

Один минус
Массовая релокация россиян в Кыргызстан сказалась на росте цен аренды и покупки недвижимости.

По подсчетам председателя Ассоциации риелторов Кыргызстана Сергея Пьянкова, расценки на рынке недвижимости в республике зависят не от курса доллара, а от рубля.

Есть приток российского рубля. С весны, когда повысился его курс, стоимость недвижимости выросла на небольшой процент.

Сергей Пьянков
Он подчеркнул, что сейчас говорить, на сколько точно возросли цены, рано, потому что осенью возможны еще сезонные повышения.

Источник - 24.kg
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